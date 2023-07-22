Bakımını yapın, cildiniz parlasın

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Yüzü çizmiyor
Foreo Luna 3
İsveç güzellik markası Foreo’nun cilt temizleme cihazı için Melis İlkkılıç ‘’Luna serisi en çok kullandığım cihaz çünkü yüzü çizmiyor’’ diyor. Melis Yılmaz: ‘’Düzenli kullanımda cildi sıkılaştıran, derinlemesine temizleyen bu cihazı yüz yıkama jelinizle kullanabilirsiniz” diyor. 6.599 lira.
Bakteri barındırmıyor
Aurelia Genève
Paslanmaz Çelik Gua Sha Taşları Hande Can: ‘’Paslanmaz çelik gua sha, çelik yapısıyla cilde buz etkisiyle masaj yapıyor. Gözeneksiz yapısı sayesinde bakteri barınma riski yok ve deforme olmuyor. Buzdolabında bekletiyorum böylece sabah ödeminde çok etkili oluyor.’’ 590 lira.
Ödem gideriyor
Sephora Facial Ice Roller
Cildi sıkılaştıran ‘Ice Roller’lar gözeneklerin küçülmesine yardımcı oluyor. Selen Karabulut “Markanın serinletici ‘Facial Ice Globes’ küreleri çok iyi” diyor. Dermatolog Güneş Ertürk: ‘’Ice roller soğuk etkisiyle ödemi gideriyor, önemli bir güne yüzü hazırlamak için ideal.’’ 499 lira.
Hatlar belirginleşiyor
Sephora Collection Dual-Headed Facial Roller
Masaj aleti düzenli kullanımda yüz hatlarını belirginleştiriyor. Günlük olarak uygulanabilir. Neslişah Şatıroğlu ürünü şöyle anlatıyor: ‘’2 başlı yüz ve boyun masaj aleti, cildi uyandırmak ve serinletmek için ideal.’’ 629 lira.
Tüyleri azaltıyor
Silk-Expert Pro IPL Epilasyon Cihazı
Damla Durak: ‘Ev tipi lazer epilasyon cihazından çok memnunum. Hem vücut hem de ince yüz tüyleri üzerinde etki gösteriyor ve uzama hızını ciddi anlamda yavaşlatıyor hatta düzenli kullanımda durduruyor.’’ Pro 5 serisi 13 bin lira.
Şişkinliği gideriyor
Cilt1 Rose Shot Lollyballs Masaj Aleti
Buzlukta saklayarak soğutulan ürün, ciltteki şişkinlikleri gideriyor. Pelin Hasçalık ‘’Özellikle göz çevresindeki şişkinlikler için kullandığım bu küreler, kan dolaşımını uyarıyor ve uygulanan ürünlerin etkinliğini arttırıyor’’ diyor. 329 lira.
Her yüze uygun
Pangeo Göz Masaj ve Terapi Aleti
Göz yorgunluğunu gidermek ve rahatlatmak için titreşimli ve ısıtmalı top masajı yapıyor. Katlanabilir, her yüz şekline uyum sağlıyor. Şarj edilebilir özelliğiyle evde, ofiste, seyahatte kullanılabilir. Selen Karabulut’un önerilerinden. 2.249 lira.
Kullanım alanı geniş
Aurelia Geneve Face And Body Vibrating Y Roller
Alın, yanak, göz çevresi, dekolte bölgesi, kollar, boyun, omuz ve üst omurgayla baldırlarda kullanabilirsiniz. Mikro titreşimlerle masaj yapıyor. Cildin sıkılığını arttırıyor, elastikiyeti onarıyor, göz altı şişliğini önlüyor. Hande Can öneriyor. 1.950 lira.
Ölü deriyi temizliyor
Xiaomi Yüz Temizleme Cihazı
Fiyat/performans olarak uygun ürünlerden biri. Ölü deriyi temizleyerek kan dolaşımını arttırıyor ve cilde aydınlık kazandırıyor. Dermatolog Güneş Ertürk: ‘’Kızarık, hassas ve aktif aknelilere uygun değil.’’ Fiyatı 300 lira.
Canlı dudaklar
Bibilip Lebody Dudak Led Maskesi
Dudak şeklindeki cihaz ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor. Dudaklardaki kan akışını LED ışıklar sayesinde iyileştirerek nemli kalmasını ve daha canlı, parlak görünmesini sağlıyor. Neslişah Şatıroğlu tavsiye ediyor. Fiyatı 3.500 lira.
Damla Durak
Elle Türkiye moda ve güzellik yazarı
Dr. Güneş Ertürk
Dermatolog
Hande Can
Hürriyet Kelebek yazarı
Melis İlkkılıç
Profesyonel makyaj sanatçısı
Melis Yılmaz
Hürriyet Ekler muhabiri
Neslişah Şatıroğlu
Hürriyet Ekler stil yazarı
Pelin Hasçalık
Harper’s Bazaar güzellik editörü
Selen Karabulut
Makyöz
Zeynep Akdoğan
Vogue Türkiye güzellik editörü