Bakımını yapın, cildiniz parlasın

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Yüzü çizmiyor

Foreo Luna 3

İsveç güzellik markası Foreo’nun cilt temizleme cihazı için Melis İlkkılıç ‘’Luna serisi en çok kullandığım cihaz çünkü yüzü çizmiyor’’ diyor. Melis Yılmaz: ‘’Düzenli kullanımda cildi sıkılaştıran, derinlemesine temizleyen bu cihazı yüz yıkama jelinizle kullanabilirsiniz” diyor. 6.599 lira.

Bakteri barındırmıyor

Aurelia Genève

Paslanmaz Çelik Gua Sha Taşları Hande Can: ‘’Paslanmaz çelik gua sha, çelik yapısıyla cilde buz etkisiyle masaj yapıyor. Gözeneksiz yapısı sayesinde bakteri barınma riski yok ve deforme olmuyor. Buzdolabında bekletiyorum böylece sabah ödeminde çok etkili oluyor.’’ 590 lira.

Ödem gideriyor

Sephora Facial Ice Roller

Cildi sıkılaştıran ‘Ice Roller’lar gözeneklerin küçülmesine yardımcı oluyor. Selen Karabulut “Markanın serinletici ‘Facial Ice Globes’ küreleri çok iyi” diyor. Dermatolog Güneş Ertürk: ‘’Ice roller soğuk etkisiyle ödemi gideriyor, önemli bir güne yüzü hazırlamak için ideal.’’ 499 lira.

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Hatlar belirginleşiyor

Sephora Collection Dual-Headed Facial Roller

Masaj aleti düzenli kullanımda yüz hatlarını belirginleştiriyor. Günlük olarak uygulanabilir. Neslişah Şatıroğlu ürünü şöyle anlatıyor: ‘’2 başlı yüz ve boyun masaj aleti, cildi uyandırmak ve serinletmek için ideal.’’ 629 lira.

Tüyleri azaltıyor

Silk-Expert Pro IPL Epilasyon Cihazı

Damla Durak: ‘Ev tipi lazer epilasyon cihazından çok memnunum. Hem vücut hem de ince yüz tüyleri üzerinde etki gösteriyor ve uzama hızını ciddi anlamda yavaşlatıyor hatta düzenli kullanımda durduruyor.’’ Pro 5 serisi 13 bin lira.

Şişkinliği gideriyor

Cilt1 Rose Shot Lollyballs Masaj Aleti

Buzlukta saklayarak soğutulan ürün, ciltteki şişkinlikleri gideriyor. Pelin Hasçalık ‘’Özellikle göz çevresindeki şişkinlikler için kullandığım bu küreler, kan dolaşımını uyarıyor ve uygulanan ürünlerin etkinliğini arttırıyor’’ diyor. 329 lira.

Her yüze uygun

Pangeo Göz Masaj ve Terapi Aleti

Göz yorgunluğunu gidermek ve rahatlatmak için titreşimli ve ısıtmalı top masajı yapıyor. Katlanabilir, her yüz şekline uyum sağlıyor. Şarj edilebilir özelliğiyle evde, ofiste, seyahatte kullanılabilir. Selen Karabulut’un önerilerinden. 2.249 lira.

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Kullanım alanı geniş

Aurelia Geneve Face And Body Vibrating Y Roller

Alın, yanak, göz çevresi, dekolte bölgesi, kollar, boyun, omuz ve üst omurgayla baldırlarda kullanabilirsiniz. Mikro titreşimlerle masaj yapıyor. Cildin sıkılığını arttırıyor, elastikiyeti onarıyor, göz altı şişliğini önlüyor. Hande Can öneriyor. 1.950 lira.

Ölü deriyi temizliyor

Xiaomi Yüz Temizleme Cihazı

Fiyat/performans olarak uygun ürünlerden biri. Ölü deriyi temizleyerek kan dolaşımını arttırıyor ve cilde aydınlık kazandırıyor. Dermatolog Güneş Ertürk: ‘’Kızarık, hassas ve aktif aknelilere uygun değil.’’ Fiyatı 300 lira.

Canlı dudaklar

Bibilip Lebody Dudak Led Maskesi

Dudak şeklindeki cihaz ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor. Dudaklardaki kan akışını LED ışıklar sayesinde iyileştirerek nemli kalmasını ve daha canlı, parlak görünmesini sağlıyor. Neslişah Şatıroğlu tavsiye ediyor. Fiyatı 3.500 lira.

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Damla Durak

Elle Türkiye moda ve güzellik yazarı

Dr. Güneş Ertürk

Dermatolog

Hande Can

Hürriyet Kelebek yazarı

Melis İlkkılıç

Profesyonel makyaj sanatçısı

Melis Yılmaz

Hürriyet Ekler muhabiri

Neslişah Şatıroğlu

Hürriyet Ekler stil yazarı

Pelin Hasçalık

Harper’s Bazaar güzellik editörü

Selen Karabulut

Makyöz

Zeynep Akdoğan

Vogue Türkiye güzellik editörü