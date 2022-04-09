Baharı kültür sanatla kucaklayın

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* Konserler

* Barış Demirel, Echo ve Tomer Katz bir hafta boyunca stüdyo olarak kullandıkları Salon İKSV’de ürettikleri parçalarla bugün aynı yerde konser verecek. 20.00’de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 130 lira.



* Kenan Doğulu bugün 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 352 lira.

* Alman DJ Lilly Palmer yarın Klein Phönix’te sahneye çıkacak. 19.00’da başlayacak elektronik müzik etkinliğinin bilet fiyatı 200 lira.

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* Atsuko Suetomi (koto), Yuki Miyata (arp) ve Bülent Evcil (flüt) yarın CSO Ada Ankara Mavi Salon’da konser verecek. 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 40-60 lira.* İstanbul Oda Orkestrası Rengin Gökmen şefliğinde, vurmalı çalgılar sanatçısı Beste Gürkey solistliğinde W. A. Mozart, Emmanuel Séjourné ve Necil Kazım Akses’in eserlerini seslendirecek. Yarın 21.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 33-88 lira, öğrenci ve 60 yaş üstü indirimli 22.50 lira.* Evdeki Saat, 14 Nisan Perşembe 22.30’da Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 70 lira.

* Kanadalı şarkıcı Charlotte Cardin 15 Nisan Cuma, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 192.50 lira.

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* İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 15 Nisan 21.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda Dağhan Doğu şefliğinde F. Mendelssohn’un eserlerini seslendirecek. Piyanist Oksana Şevçenko ve viyolonsel sanatçısı Yılmaz Bişer’in solist olacağı konserin bilet fiyatı 40-60 lira.

Festival

* CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali, 13 Nisan 17.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki ücretsiz fuaye konseriyle başlıyor. Sanatçı ve oda müziği gruplarının barok eserleri seslendireceği festival 18 Nisan’a kadar sürecek. Söyleşiler, sergiler ve konserlerle ilgili detaylı bilgi için: crrkonsersalonu.ibb.istanbul

Sergi

* Sanatçı Murat Germen’in iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak ve harekete geçmek için çağrı niteliği taşıyan fotoğraf sergisi ‘Küresel İkaz’ 30 Nisan’a kadar Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde görülebilir. Yukarıdaki fotoğraf 2018’de Norveç’in Svalbard adasında çekilmiş. EISCAT Svalbard Radar (ESR) sistemi iyonosferle manyetosferdeki parazitlenmeden yola çıkarak Güneş ve Dünya arasındaki etkileşimi inceleyen araştırmalarda kullanılıyor.

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* Ekavart Gallery Zeynep Öztürk’ün ‘Bakarken II’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 7 Mayıs’a kadar sürecek sergide sanatçı, Anadolu’da

yetişen 14 farklı çiçeğin hikâyesini ele alıyor. Sergiyi arttv.com.tr’den de görebilirsiniz.