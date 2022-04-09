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Baharı kültür sanatla kucaklayın

#Konser#Eğlence#Sergi
Baharı kültür sanatla kucaklayın

Havalar güzelleştikçe kültür-sanat dünyası da hareketleniyor. Bu hafta Kenan Doğulu, Zorlu PSM’de konser verirken Alman DJ Lilly Palmer, Klein Phönix’te setin başına geçecek. Cemal Reşit Rey’de 13-18 Nisan arasında Uluslararası Barok Müzik Festivali var.

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* Konserler

* Barış Demirel, Echo ve Tomer Katz bir hafta boyunca stüdyo olarak kullandıkları Salon İKSV’de ürettikleri parçalarla bugün aynı yerde konser verecek. 20.00’de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 130 lira.

* Kenan Doğulu bugün 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 352 lira.

Baharı kültür sanatla kucaklayın


* Alman DJ Lilly Palmer yarın Klein Phönix’te sahneye çıkacak. 19.00’da başlayacak elektronik müzik etkinliğinin bilet fiyatı 200 lira.

Baharı kültür sanatla kucaklayın


* Atsuko Suetomi (koto), Yuki Miyata (arp) ve Bülent Evcil (flüt) yarın CSO Ada Ankara Mavi Salon’da konser verecek. 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 40-60 lira.

* İstanbul Oda Orkestrası Rengin Gökmen şefliğinde, vurmalı çalgılar sanatçısı Beste Gürkey solistliğinde W. A. Mozart, Emmanuel Séjourné ve Necil Kazım Akses’in eserlerini seslendirecek. Yarın 21.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 33-88 lira, öğrenci ve 60 yaş üstü indirimli 22.50 lira.

* Evdeki Saat, 14 Nisan Perşembe 22.30’da Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 70 lira.

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Baharı kültür sanatla kucaklayın


* Kanadalı şarkıcı Charlotte Cardin 15 Nisan Cuma, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 192.50 lira.

Baharı kültür sanatla kucaklayın


* İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 15 Nisan 21.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda Dağhan Doğu şefliğinde F. Mendelssohn’un eserlerini seslendirecek. Piyanist Oksana Şevçenko ve viyolonsel sanatçısı Yılmaz Bişer’in solist olacağı konserin bilet fiyatı 40-60 lira.

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Baharı kültür sanatla kucaklayın

Festival

* CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali, 13 Nisan 17.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki ücretsiz fuaye konseriyle başlıyor. Sanatçı ve oda müziği gruplarının barok eserleri seslendireceği festival 18 Nisan’a kadar sürecek. Söyleşiler, sergiler ve konserlerle ilgili detaylı bilgi için: crrkonsersalonu.ibb.istanbul 

Baharı kültür sanatla kucaklayın

Sergi

* Sanatçı Murat Germen’in iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak ve harekete geçmek için çağrı niteliği taşıyan fotoğraf sergisi ‘Küresel İkaz’ 30 Nisan’a kadar Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde görülebilir. Yukarıdaki fotoğraf 2018’de Norveç’in Svalbard adasında çekilmiş. EISCAT Svalbard Radar (ESR) sistemi iyonosferle manyetosferdeki parazitlenmeden yola çıkarak Güneş ve Dünya arasındaki etkileşimi inceleyen araştırmalarda kullanılıyor. 

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Baharı kültür sanatla kucaklayın

* Ekavart Gallery Zeynep Öztürk’ün ‘Bakarken II’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 7 Mayıs’a kadar sürecek sergide sanatçı, Anadolu’da
yetişen 14 farklı çiçeğin hikâyesini ele alıyor. Sergiyi arttv.com.tr’den de görebilirsiniz.

 

 

 

 

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#Konser#Eğlence#Sergi

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