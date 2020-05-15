MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriBahar kelebeğin kanatlarında
GeriHürriyet Cumartesi Bahar kelebeğin kanatlarında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Yücel SÖNMEZ / ysonmez@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bahar kelebeğin kanatlarında

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Bahar kelebeğin kanatlarında
Abone Olgoogle-news

Baharı yaşamak için sürekli dışarıda olmak gerekmiyor. Balkonda, bahçede, yanından yürüdüğümüz yeşilliklerde içimizi baharın güzelliğiyle dolduracak kelebekler kanat çırpmaya başladı. ‘Türkiye’nin Kelebekleri’ kitabının yazarı, çevrebilimci Dr. Evrim Karaçetin karşımıza çıkabilecek bu rengârenk canlıların listesini yaptı. İşte en güzelleri...

Diken kelebeği:

Bahar kelebeğin kanatlarında

 Türkiye’nin hemen her yerinde ve betonların arası da dahil olmak üzere her ortamda görülebilir. Balkonlardaki süs bitkileri ve yol kenarlarındaki yabani bitkiler favorileri...

Büyük beyazmelek:

Bahar kelebeğin kanatlarında

 Hâkim rengi beyaz, üst kanat uçları siyah olan bu kelebeği görmek için yol kenarlarındaki bitki ve çiçeklere bakmak yeterli.

Sarı bantlı kadife:

Bahar kelebeğin kanatlarında

Büyüklüğüyle tropik kelebekleri andırıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç oldukça yaygın... Gözünüz onu park ve bahçelerde arasın. Çürümüş meyveleri seviyorlar. 

Çokgözlü mavi:

Bahar kelebeğin kanatlarında

 Mayıs ve eylül ayları arasında ülkemizin her yerindeler... Görmek için çiçek tomurcuklarına, su birikintilerinin kenarlarına, çamurlu yerlere göz gezdirmeniz yeterli.

Benekli bakır:

Bahar kelebeğin kanatlarında

 Ardahan ve Karabük hariç Türkiye’nin tüm illerinde kaydı var. Güneşi çok seven bir tür. Güneşi rahatça alabilecekleri bitki örtüsü ve çiçekler üzerinde görülebilirler.

Lampides:

Bahar kelebeğin kanatlarında

 Deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yüksekliğe kadar birkaç istisna hariç Türkiye’nin her yerinde görmek mümkün. Yeşil, açık alanlar favori mekânları...

Sarı azamet:

Bahar kelebeğin kanatlarında

 Mart ve mayısla haziran ve kasım ayları arasında Ağrı, Iğdır, Urfa ve Kırıkkale hariç tüm Türkiye’de, deniz seviyesinden 2.000 metre yüksekliğe kadar kır çiçeklerinin üzerindeler.

Bahadır:

Bahar kelebeğin kanatlarında

 En sık görülen kelebeklerden... Özellikle devedikeni çiçekleri başta olmak üzere park ve bahçelerdeki çiçeklerde ve çalılıklarda rastlayabilirsiniz.

Atalanta:

Bahar kelebeğin kanatlarında

 Burnunuzun ucuna kelebek konduysa işte o budur. En insan canlısı kelebek! Bahardan aralık ayına kadar görülebilirler. Meyve ağaçlarının çiçeklerine düşkünlüğüyle biliniyorlar. En sevdiği meyve çiçeğiyse armut.

Yeni beneklimelek:

Bahar kelebeğin kanatlarında

 Ağrı, Muş, Bingöl, Erzincan ve Batman hariç Türkiye’nin tüm illerinde kaydı var. Bu tür, çimenli veya çiçekli alanlarda, taşlı veya kayalık yerlerde ve özellikle doğal bitkilerin büyüdüğü yol kenarlarında kanat çırpmayı seviyor.

False
Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle