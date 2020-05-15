Bahar kelebeğin kanatlarında

Diken kelebeği:

Türkiye’nin hemen her yerinde ve betonların arası da dahil olmak üzere her ortamda görülebilir. Balkonlardaki süs bitkileri ve yol kenarlarındaki yabani bitkiler favorileri...

Büyük beyazmelek:

Hâkim rengi beyaz, üst kanat uçları siyah olan bu kelebeği görmek için yol kenarlarındaki bitki ve çiçeklere bakmak yeterli.

Sarı bantlı kadife:

Büyüklüğüyle tropik kelebekleri andırıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç oldukça yaygın... Gözünüz onu park ve bahçelerde arasın. Çürümüş meyveleri seviyorlar.

Çokgözlü mavi:

Mayıs ve eylül ayları arasında ülkemizin her yerindeler... Görmek için çiçek tomurcuklarına, su birikintilerinin kenarlarına, çamurlu yerlere göz gezdirmeniz yeterli.

Benekli bakır:

Ardahan ve Karabük hariç Türkiye’nin tüm illerinde kaydı var. Güneşi çok seven bir tür. Güneşi rahatça alabilecekleri bitki örtüsü ve çiçekler üzerinde görülebilirler.

Lampides:

Deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yüksekliğe kadar birkaç istisna hariç Türkiye’nin her yerinde görmek mümkün. Yeşil, açık alanlar favori mekânları...

Sarı azamet:

Mart ve mayısla haziran ve kasım ayları arasında Ağrı, Iğdır, Urfa ve Kırıkkale hariç tüm Türkiye’de, deniz seviyesinden 2.000 metre yüksekliğe kadar kır çiçeklerinin üzerindeler.

Bahadır:

En sık görülen kelebeklerden... Özellikle devedikeni çiçekleri başta olmak üzere park ve bahçelerdeki çiçeklerde ve çalılıklarda rastlayabilirsiniz.

Atalanta:

Burnunuzun ucuna kelebek konduysa işte o budur. En insan canlısı kelebek! Bahardan aralık ayına kadar görülebilirler. Meyve ağaçlarının çiçeklerine düşkünlüğüyle biliniyorlar. En sevdiği meyve çiçeğiyse armut.

Yeni beneklimelek:

Ağrı, Muş, Bingöl, Erzincan ve Batman hariç Türkiye’nin tüm illerinde kaydı var. Bu tür, çimenli veya çiçekli alanlarda, taşlı veya kayalık yerlerde ve özellikle doğal bitkilerin büyüdüğü yol kenarlarında kanat çırpmayı seviyor.