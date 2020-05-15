Bahar kelebeğin kanatlarında
Baharı yaşamak için sürekli dışarıda olmak gerekmiyor. Balkonda, bahçede, yanından yürüdüğümüz yeşilliklerde içimizi baharın güzelliğiyle dolduracak kelebekler kanat çırpmaya başladı. ‘Türkiye’nin Kelebekleri’ kitabının yazarı, çevrebilimci Dr. Evrim Karaçetin karşımıza çıkabilecek bu rengârenk canlıların listesini yaptı. İşte en güzelleri...
Diken kelebeği:
Türkiye’nin hemen her yerinde ve betonların arası da dahil olmak üzere her ortamda görülebilir. Balkonlardaki süs bitkileri ve yol kenarlarındaki yabani bitkiler favorileri...
Büyük beyazmelek:
Hâkim rengi beyaz, üst kanat uçları siyah olan bu kelebeği görmek için yol kenarlarındaki bitki ve çiçeklere bakmak yeterli.
Sarı bantlı kadife:
Büyüklüğüyle tropik kelebekleri andırıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç oldukça yaygın... Gözünüz onu park ve bahçelerde arasın. Çürümüş meyveleri seviyorlar.
Çokgözlü mavi:
Mayıs ve eylül ayları arasında ülkemizin her yerindeler... Görmek için çiçek tomurcuklarına, su birikintilerinin kenarlarına, çamurlu yerlere göz gezdirmeniz yeterli.
Benekli bakır:
Ardahan ve Karabük hariç Türkiye’nin tüm illerinde kaydı var. Güneşi çok seven bir tür. Güneşi rahatça alabilecekleri bitki örtüsü ve çiçekler üzerinde görülebilirler.
Lampides:
Deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yüksekliğe kadar birkaç istisna hariç Türkiye’nin her yerinde görmek mümkün. Yeşil, açık alanlar favori mekânları...
Sarı azamet:
Mart ve mayısla haziran ve kasım ayları arasında Ağrı, Iğdır, Urfa ve Kırıkkale hariç tüm Türkiye’de, deniz seviyesinden 2.000 metre yüksekliğe kadar kır çiçeklerinin üzerindeler.
Bahadır:
En sık görülen kelebeklerden... Özellikle devedikeni çiçekleri başta olmak üzere park ve bahçelerdeki çiçeklerde ve çalılıklarda rastlayabilirsiniz.
Atalanta:
Burnunuzun ucuna kelebek konduysa işte o budur. En insan canlısı kelebek! Bahardan aralık ayına kadar görülebilirler. Meyve ağaçlarının çiçeklerine düşkünlüğüyle biliniyorlar. En sevdiği meyve çiçeğiyse armut.
Yeni beneklimelek:
Ağrı, Muş, Bingöl, Erzincan ve Batman hariç Türkiye’nin tüm illerinde kaydı var. Bu tür, çimenli veya çiçekli alanlarda, taşlı veya kayalık yerlerde ve özellikle doğal bitkilerin büyüdüğü yol kenarlarında kanat çırpmayı seviyor.
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