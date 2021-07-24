‘Babamı kaybettikten sonra müziğe yöneldim’

Türk pop müziğinin genç sesi Cem Bekar, farklı yorumuyla son dönemin öne çıkan isimlerinden... ‘Kanıma Dokunuyor’, ‘Perişanım Şimdi’, ‘Tükeneceğiz’ gibi 15 Sezen Aksu şarkısına akustik yorumlar getirdiği ‘Yolculuk’ onun ilk albümü. Daha önce Ece Seçkin, Linet, Metin Arolat ve Demet Akalın gibi isimlerle çalışan Bekar’la müziği ve yeni albümünü konuştuk.

- ‘Yolculuk’ albümünü çıkarmak kolay oldu mu?

Olmadı. Albümde büyük bir emek, inandığım yoldan vazgeçmemek, uykusuzluk, gelecek kaygısı ve gözyaşı var.

- Müzikle ilgilenmeye nasıl başladınız?

Çocukluğumdan beri evde, arabada müzik hiç susmazdı. Bir araya geldiğimizde şarkılar söylenirdi. Lisede gitar ve piyano eğitimi aldım. Sonra da Hafif Batı Müziği Opera ve Şan Ses Eğitimi bölümünden mezun oldum.

- Kariyerinizin kırılma noktaları nelerdi?

Babamın kaybından sonra müziğe daha da çok yöneldim. Sonrasında İstanbul’a yerleşme ve yaşama fikri... Son olarak da sektörün mihenk taşlarından Özgür Aras ile yollarımızın birleşmesi var. Albümün prodüktörü kendisi.

- Sezen Aksu ile nasıl yollarınız kesişti?

Özgür Aras sayesinde her şey güzelleşti. Bir gece bana “Sezen Aksu şarkıları okumak ister misin” dedi. Heyecandan ne yapacağımı bilemedim ve “Benim için büyük bir onur” dedim. Sezen Aksu şarkıları söylemek kendi benliğimi daha çok görmemi sağladı. Daha çok büyüdüm. Bir okul gibi... Bu albümle kendimi yeni bir okulu kazanmış öğrenci gibi heyecanlı ve mutlu hissediyorum.

- Albümün en çok dinlenen şarkılarından biri de ‘Mış Gibi’. Sizin ‘mış gibi’ yaptığınız oluyor mu?

Bundan üç sene önceki yaşamıma dönecek olursak, ‘mış gibi’ yaptığım anlar çok oldu. Ama artık yapmıyorum. Çünkü bu hayattaki en güzel şey nezaket ve samimiyet. Samimiyet hayatıma çok güzel kapılar açtı.

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