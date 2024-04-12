Az, öz ve sade

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Her gardıropta olması gerektiğini düşündüğümüz basic (düz) parçalar son yıllarda popüler olan ‘kapsül gardırop’

kavramının temelini oluşturuyor. Bu kavram; kaliteye odaklanan az ve öz ürünle, uzun yıllar ve birçok kez farklı şekillerde giyilebilecek parçaları kapsıyor. Bu sayede farklı ortamlara kolayca adapte edilebilecek parçaları eşleştirme derdi azalıyor. Sürdürülebilir, şık ve sade bir stil oluşturmak kolaylaşıyor. Özellikle yoğun bir iş temponuz ve aynı döngüde geçen bir hayat stiliniz varsa dolabınızı yalnızca kapsül gardırop parçalarından oluşturabilirsiniz. Bugün bu kavrama hitap eden bazı basic parçalara ve kullanım alanlarına göz atalım.

Siyah/beyaz tişörtler: Basic yani klasik, düz tişörtler denimlere, şortlara, şık eteklere, spor kıyafetlere, işyerine, yani neredeyse her parça ve ortama uyum sağlayabiliyor. Basic tişört seçerken bazı püf noktaları var: Birincisi, içeriğinin pamuklu olmasına dikkat edin. Kumaşın tokluk derecesi de çok önemli, ne kadar kalın ve tok bir hissi varsa o kadar uzun süre kullanırsınız. Yaka kalınlığı da önemli. “Tişörtüm bir yıkamada bozuldu” demek istemiyorsanız, seçiminizi yaparken tüm bunları göz önünde bulundurun.

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Palazzo kumaş/denim pantolonlar: Bacağı ince, uzun gösteren, geniş paçalı palazzo kumaş pantolonlar bu ilkbahar/yaz sezonunun temel parçalarından. İster iş, ister gündelik stillere uyarlanabilir. Denim pantolonlarda da bu geniş kesimler öne çıkıyor. O yüzden siyah ve beyaz tonlarda palazzo pantolonlar ve bir de denim versiyonu listenizde olsun. Erkekler için de popüler.

Basic atletler: Tıpkı basic tişörtler gibi basic atletler de olmazsa olmaz ve her parçayla kullanılabilir. Halter yaka, ince ya da kalın askılı versiyonlarını seçmek size kalmış. Beyaz, siyah ve gri renkleri mutlaka dolabınızda olsun. Özellikle fitilli kumaştan olanlar daha kaliteli bir görünüm veriyor.

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İnce tasarımlı sneaker’lar: Kaba spor ayakkabıların devri geride kaldı, ince tasarımlarsa her daim daha popüler ve kullanımı rahat. Yaz ayları için beyaz ya da açık gri tonlarında olanları tercih etmenizi öneririm. Palazzo pantolonlarla eşleştirmek için de ideal.

Sivri burunlu kısa topuklular: Sezonun en popüler ayakkabılarından biri olan, sivri burunlu ve kısa topuklu modeller tam bir kapsül gardırop demirbaşı. Hem gece görünümlerinin altında tercih edilebilir hem de en sade sokak stillerini bile şık bir hale getirebilir. Renk tercihinizi siyah, beyaz ya da bejden yana yapabilirsiniz.

Geniş kesim gömlekler: Eşinizden ya da babanızdan ödünç alınmış gibi duran geniş kesim gömlekler tam bir kurtarıcı. Kısa şortlarla, denim pantolonlarla mükemmel uyum sağlıyor. İçine basic bir atlet giyip önünü açarak da kullanabilirsiniz. Plajda mayo ve bikini üstüne, işte kumaş pantolonlarla da kullanılır. Açık mavi ya da beyaz olanlar en sevilenleri…

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Süper mini ya da maksi elbise: Hem bahar hem yaz aylarına eşlik edecek bir mini, bir de maksi elbise her daim işe yarar. Giy-çık günlerinin kurtarıcısı elbiseler düz ve nötr renklerde tercih edilebilir ya da çiçekli ve çizgili gibi zamansız desenli olanlar seçilebilir.

HER TARZA UYGUN





Sneakers tercihiniz ince tasarımlı olsun. Adidas, 4.199 lira





Tok kumaşlı olan tişörtler daha uzun ömürlü. Mavi, 249,99 lira





Spor ve şık kombinler için palazzo pantolon. Koton, 899,99 lira

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Sivri burunlu klasik ayakkabılar popüler. Beymen Club, 6.450 lira