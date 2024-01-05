“'Ateşe Düştüm’ü söylediğimde seyirci bir dakika boyunca alkışladı”

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Daha önce Yunan şarkıcı Despina Vandi’nin de söylediği ‘Na Ti Xerese’ şarkısıyla hayatımıza girdi Ivi Adamou. Bir konserinde şarkıyı söylerken çekilen kısa video sosyal medyada viral olduğunda kendisi hakkında pek de fazla bilgiye sahip değildik. Türkiye’de artan popülaritesini mekân işletmecileri de fark edince Adamou’ya İstanbul’da sahneye çıkması için birçok teklif yapıldı. Adamou geçen ay Günay’ın sahnesinde ilk kez Türk hayranlarıyla buluştu. Sahnede Yunanca parçalar söyleyen sanatçı iki Türkçe şarkıyla da seyircisini tavlıyor; favorisiyse ‘Ateşe Düştüm’.

Türkiye’de popüler olduğunuzu ne zaman fark ettiniz?

Şarkıyı söylediğim videoyla ilgili binlerce mesaj geldi, çok şaşırdım. Menajerim her gün arayıp şarkı söylemek için farklı yerlerden davet aldığımı anlatıyordu. Çılgıncaydı. Şimdi bile inanamıyorum!

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Ivi Adamou’nun Dedeağaç’ta Pinocchio (Pinokyo) isminde bir şekerleme dükkânı var.

Sizi yakından tanımak istiyoruz o halde. Kimdir Ivi Adamou?

Evliyim ve 5 yaşında bir çocuğum var. Gurur duyduğum bir aileye sahibim. Seyahat etmeyi ve egzersizi çok seviyorum. Tatlı yapmayı da seviyorum. Hatta Yunanistan’ın Dedeağaç şehrinde Pinocchio adında şekerlemelerle dolu bir dükkânım bile var. Her gün sadece iyi bir sanatçı ve işyerinde profesyonelim, aynı zamanda iyi bir anne ve eş olmaya çalışıyorum.

Ülkemizde tanındıktan sonra Türk takipçi sayınız çoğaldı mı? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Evet, Türk takipçilerim hesabımda ciddi bir artışa sebep oldu. Her gün şarkılarımı ve beni beğendiklerine ilişkin mesajlar alıyorum.

İlk İstanbul sahnesi

Söylediğiniz şarkının sözlerini anlamamamıza rağmen sesiniz, beden diliniz ve sahnedeki duruşunuz hepimizi etkiledi. Sizce bizi bu kadar büyüleyen şey neydi?

Aslında söylediğiniz her şeyin bir kombinasyonunun olabileceğine inanıyorum. Buradan büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’ye her konser için geldiğimde salonun tamamı doluyor ve bu benim için çok şey ifade ediyor!

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Bir ay önce İstanbul’un en eski mekânlarından Günay’da sahneye çıktınız. Türk seyircilere şarkı söylemek nasıldı?

İstanbul’da ilk sahne alışımdı ve benim için şahane bir tecrübe oldu. Türk seyircim sevgi ve saygı doluydu.

Repertuvarınızda hangi şarkılar var?

Orkestramla çok sayıda Yunanca parça ve ayrıca iki Türkçe şarkı söylüyorum. Seyirci Yunan müziğini çok seviyor ve gerçekten eğleniyorlar. Fakat Türkçe seslendirdiğim ‘Ateşe Düştüm’ şarkısını ilk duydukları anda bir dakika boyunca alkışladılar. O anı düşündükçe hâlâ duygulanıyorum.

Sevdiğiniz, dinlediğiniz Türk sanatçılar var mı?

Evet, tabii ki. Hadise ve Sıla’yı çok beğeniyorum.

Yunanistan’da yaşıyorsunuz. Kültürlerimiz birbirine çok benziyor. Daha önce İstanbul’u ziyaret etme şansınız olmuş muydu?

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Daha önce gelmiştim ama iki gün kaldım. Çok fazla yer görme şansım olmadı. Yemeklerinize bayıldım. Dondurma ve tabii ki favorim baklava!

Sizi İstanbul’da daha sık görecek miyiz?

10 Ocak’ta yine Günay’dayım. Daha sıklıkla İstanbul’a geleceğime inanıyorum. Daha fazla yer görmek ve Türk seyircilerimle etkileşimimi arttırmak için sabırsızlanıyorum.