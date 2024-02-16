×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek Haberleri

‘Aslında bu yoktu, içimden geldi’

Güncelleme Tarihi:

#Meltem Fıratlı#Albüm#Kültür Sanat
‘Aslında bu yoktu, içimden geldi’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 07:00

Müzik dünyası için bol sürprizli bir hafta oldu. Beyoncé ansızın iki tekli birden yayımladı. İrem Derici ‘Alıştım Zehrine’ daha listelerdeyken yeni çalışmasını çıkardı. Emre Altuğ, İbrahim Erkal parçası söylerken Faruk Sabancı ilk kez bir rock şarkısı düzenledi.

Haberin Devamı

‘Aslında bu yoktu, içimden geldi’
‘Texas Hold ‘Em’ ve ‘16 Carriages’ (Tekli)
Beyoncé
Sony Music Türkiye

Diva kovboy şapkasını taktı

Beyoncé geçen pazar ansızın pop soslu iki country şarkıyla çıkageldi. Hareketli bir parça olan ‘Texas Hold ‘Em’ ve melodik bir balat sayılabilecek ‘16 Carriages’ sayesinde şarkıcının kadife sesiyle biraz özlem gidermiş olduk. Her ne kadar uzun zamandır beyazların domine ettiği bir tür olsa da country’nin kökeninin Afro-Amerikanların müziği blues’a dayandığını hatırlatan bu iki parça, divanın yeni albümü ‘Act II’dan. Albüm 29 Mart’ta yayımlanacak.

‘Aslında bu yoktu, içimden geldi’
‘Delil’
(Tekli)
İrem Derici
Mahzen
Media

Yine yakıyor

Haberin Devamı

İrem Derici bir yandan konser verirken bir yandan da yeni şarkılar yayımlamaya devam ediyor. “Bu yara kapansa da geçiremez özlemini/Yakarım geceleri, bulama delilleri yâr…” Söz ve müziği Doğanay Karadeniz, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait ‘Delil’ Derici’nin son teklisi. Ve belli ki Derici bu şarkıyla sadece geceleri değil, listeleri de ‘yakmaya’ hazırlanıyor.

‘Aslında bu yoktu, içimden geldi’
‘Unutulanlar’
(Tekli)
Emre Altuğ
Ulus Müzik

Altuğ da ‘Hürmet’te

Üç bölümden oluşan İbrahim Erkal’a saygı albümü ‘Hürmet’ adeta usta yorumcuların resmi geçidine dönüştü. İki yıldır üzerinde çalışılan ve her ay yayımlanan teklilerle şekillenen projeden çıkan son çalışma ‘Unutulanlar’ oldu. Emre Altuğ bu özel parçayı Febyo Taşel’in düzenlemesi eşliğinde kendi tarzına yakın, farklı bir yorumla seslendiriyor.

‘Aslında bu yoktu, içimden geldi’

‘Duş’ (Tekli)
Faruk Sabancı&Teoman
Avrupa
Müzik

‘Duş’a makyaj

Haberin Devamı

Elektronik dans müziği alanındaki üretimleriyle tanıdığımız DJ/prodüktör Faruk Sabancı ilk kez bir rock parçasına, Teoman’ın ‘Duş’una yaptığı düzenlemeyle karşımızda. Bu ikonik şarkı Sabancı’nın deep house düzenlemesiyle taptaze bir çehreye kavuşmuş.

‘Aslında bu yoktu, içimden geldi’

‘Sen ya da Hiç’ (Tekli)
Madrigal
Madrigal Müzik Yapım

Değişiyor, gelişiyor

Başlarda Britpop havasıyla dikkatimizi çeken ve kısa sürede ‘Seni Dert Etmeler’ gibi birçok hit şarkıya imza atan Madrigal ikinci albümünü hazırlıyor. Albümden çıkan yeni tekli ‘Sen ya da Hiç’ grubun sound olarak değişiminin ve gelişiminin ipuçlarını taşıyor. Ya hep ya hiç noktasında bir âşığın hikâyesini anlatan şarkının izlediği yol bakalım grubun geleceğini nasıl şekillendirecek?

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meltem Fıratlı#Albüm#Kültür Sanat

BAKMADAN GEÇME!