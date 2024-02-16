‘Aslında bu yoktu, içimden geldi’

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‘Texas Hold ‘Em’ ve ‘16 Carriages’ (Tekli)

Beyoncé

Sony Music Türkiye

Diva kovboy şapkasını taktı

Beyoncé geçen pazar ansızın pop soslu iki country şarkıyla çıkageldi. Hareketli bir parça olan ‘Texas Hold ‘Em’ ve melodik bir balat sayılabilecek ‘16 Carriages’ sayesinde şarkıcının kadife sesiyle biraz özlem gidermiş olduk. Her ne kadar uzun zamandır beyazların domine ettiği bir tür olsa da country’nin kökeninin Afro-Amerikanların müziği blues’a dayandığını hatırlatan bu iki parça, divanın yeni albümü ‘Act II’dan. Albüm 29 Mart’ta yayımlanacak.

‘Delil’(Tekli)İrem DericiMahzenMedia

Yine yakıyor

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İrem Derici bir yandan konser verirken bir yandan da yeni şarkılar yayımlamaya devam ediyor. “Bu yara kapansa da geçiremez özlemini/Yakarım geceleri, bulama delilleri yâr…” Söz ve müziği Doğanay Karadeniz, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait ‘Delil’ Derici’nin son teklisi. Ve belli ki Derici bu şarkıyla sadece geceleri değil, listeleri de ‘yakmaya’ hazırlanıyor.

‘Unutulanlar’(Tekli)Emre AltuğUlus Müzik

Altuğ da ‘Hürmet’te

Üç bölümden oluşan İbrahim Erkal’a saygı albümü ‘Hürmet’ adeta usta yorumcuların resmi geçidine dönüştü. İki yıldır üzerinde çalışılan ve her ay yayımlanan teklilerle şekillenen projeden çıkan son çalışma ‘Unutulanlar’ oldu. Emre Altuğ bu özel parçayı Febyo Taşel’in düzenlemesi eşliğinde kendi tarzına yakın, farklı bir yorumla seslendiriyor.

‘Duş’ (Tekli)Faruk Sabancı&TeomanAvrupaMüzik

‘Duş’a makyaj

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Elektronik dans müziği alanındaki üretimleriyle tanıdığımız DJ/prodüktör Faruk Sabancı ilk kez bir rock parçasına, Teoman’ın ‘Duş’una yaptığı düzenlemeyle karşımızda. Bu ikonik şarkı Sabancı’nın deep house düzenlemesiyle taptaze bir çehreye kavuşmuş.

‘Sen ya da Hiç’ (Tekli)MadrigalMadrigal Müzik Yapım

Değişiyor, gelişiyor

Başlarda Britpop havasıyla dikkatimizi çeken ve kısa sürede ‘Seni Dert Etmeler’ gibi birçok hit şarkıya imza atan Madrigal ikinci albümünü hazırlıyor. Albümden çıkan yeni tekli ‘Sen ya da Hiç’ grubun sound olarak değişiminin ve gelişiminin ipuçlarını taşıyor. Ya hep ya hiç noktasında bir âşığın hikâyesini anlatan şarkının izlediği yol bakalım grubun geleceğini nasıl şekillendirecek?