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Aşk da tükenir

#Gökçe#Ersay Üner#Birkan Nasuhoğlu
Aşk da tükenir

Besteci ve aranjör Ersay Üner yeni teklisi ‘Duysun’da aşkın sonsuz olmadığını anlatıyor.

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Ersay Üner, yorumcu kimliğiyle karşımıza çıktığı günden beri müziğe hâkimiyetinin avantajını yaşıyor. Beste yapması ve başarılı bir prodüktör olması, tökezlemeden yoluna devam etmesini sağlıyor. Son şarkısı ‘Duysun’un söz ve müziği yine kendisine ait. Aranjesini de üstlendiği şarkıda aşkın sonsuz olmadığını anlatıyor.

Çok uzak çok yakın

Aşk da tükenir

Mahmut Orhan İstanbul’da, Sofi Tukker ikilisiyse New York’ta. Ama aradaki mesafe işbirliğine engel değil. 2019’da Orhan, ikilinin ‘Swing’ parçasına remiks yapmıştı. Şimdiyse ‘Forgive Me’ için güçlerini birleştirdiler. Sofi Tukker’ın nisanda çıkacak ‘Wet Tennis’ albümünde de olacak şarkıda kimyaları tutan iki ismin sound’u çok iyi dengelenmiş.

‘Felek, yaptın bana kelek’
Aşk da tükenir

Gökçe, 4 şarkılık bir EP yayımladı. EP’ye adını veren ‘Felek’in sözlerini Esin Orhan’la yazan Gökçe, ‘Yaşamak Neye Yarar’ şarkısında da reggae grubu Sattas’ın solisti Orçun Sünear’la düet yapmış. Hayli enerjik başlayan ‘Felek’, hayal kırıklıklarını “Felek, yaptın bana kelek, şaşırdım mı? Şaşırmadım asla, hayattan beklediğim tam da buydu” diyerek tiye alıyor.

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Samimi ve yalın

Aşk da tükenir

Yedinci Ev grubunun vokali Birkan Nasuhoğlu, 2017’de ‘Varsa Yoksa’ şarkısıyla solo kariyerinin ilk adımını atmıştı. Şimdi önümüzde 6 şarkıdan oluşan ilk solo albümü ‘ne çok şey birikti içimde’ var.
Nasuhoğlu, söz ve müziği kendisine ait parçalarda samimi ve yalın tarzını korumuş. Elbette akustik gitarı yine kendisine eşlik ediyor.

Kendini anlatıyor

Aşk da tükenir

O bir hikâye anlatıcısı. Ama başkalarınınkini değil, kendi hikâyelerini anlatıyor… Genç müzisyen Ayça Özefe,
söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘yine de sen’de kendi deyişiyle kötü duyguların tutsaklığından kurtulma çabasında. Şarkının düzenlemesinde Toprak Özcan’ın imzası var.

 

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#Gökçe#Ersay Üner#Birkan Nasuhoğlu

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