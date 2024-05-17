Armutlu’nun en yenisi, en havalısı

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Etiler’in yanı başındaki Armutlu’da kıpırtılar aslında Steakroom İstanbul (şu sıralar kapalı, tadilatta) ve The Room Live’la başladı desem yanlış olmaz. Arkasından bu sezonun başında İkinci Bahar Ali Haydar Ocakbaşı’nın gelmesiyle popülaritesini devam ettirdi. Şimdi de henüz çok yeni olan Hiema’yla iyice hareketlendi. Aslında tüm bu mekânların ortak bir özelliği var; gece hayatından tanıdığımız başarılı işletmeci İlyas Güngör’ün önderliğinde açılmış olmaları…

Hiema ilk gününden itibaren adından çok bahsettirdi, kısa sürede şehrin en ‘cool’ mekânlarından biri oldu. Adı magazine karıştı; ‘Hande Erçel yeni mekân açtı’ diye okuduğumuz haberlerin gizli öznesi Hiema’ydı. Hayır, ünlü oyuncu Hiema’nın sadece müdavimi. Hiema, Anıl Kumur ve İlyas Güngör ortaklığının eseri. Mekâna hem hafta içi hem de hafta sonu uğradım. Şöyle söyleyeyim; beni son zamanlarda çok heyecanlandıran, çok eğlendiğim bir yer oldu.

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Bu ‘ayaklanma’ başka

Girişi çok şık, beyaz taş duvarların arkasında geniş bir avlu ve bir bar karşılıyor sizi. Ahşap ağırlıklı sade bir dekorasyona sahip. İçerisi loş ışıklarla aydınlatılmış, gözlerimi kısıp oturanları süzeyim derseniz; bir masada Çağatay Ulusoy, diğer masada Hacı Sabancı, Hakan Sabancı ve evet, Hande Erçel kalabalık arkadaş grubuyla eğleniyor. Hiema pazartesi hariç haftanın 6 günü açık. Servis 14.30’da başlıyor. Avlusu bence yazın akşamüzeri çok keyifli olacak.

Akşam yemeğinden sonra 22.00 gibi müziğin sesi yükseliyor, içeridekiler hareketleniyor, deyim yerindeyse yavaştan ayaklanıyor. Setin başındaki isim sabit değil, ben DJ Laio’ya denk geldim, masasında oturan tek kişi bile yoktu, bütün gece herkesi coşturdu. Konsept tam Lucca kafası diyebilirim. Yemekten sonra kendi masanın etrafında dans edebileceğin bir alana kavuşuyorsun. Metrekareye 5 kişinin düştüğü sıkışık mekânlardan sonra oturduğun yerde rahatça eğlenmeye devam edebilmek bence büyük lüks.

Keçi peyniri&pancar - Acı çikolatalı tart

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Hiema ‘derin ormanlarda görülen, geniş yapraklı, nadir, mistik bitki’ anlamına geliyor.

Bonfile cacio e pepe - Unique Six adlı kokteyl

Fındıklara emanet

Gelelim Hiema’nın mutfağına… Aslında tanıdık bir isim var mutfağın başında, Burak Fındık. Burak Şef’in Hiema’ya transferini bir süre önce duymuştum, nihayet lezzetli tabaklarının tadına bakma fırsatı bulabildim. Bu arada Burak, Hiema’ya erkek kardeşi Yakup’la (Fındık) beraber gelmiş. Onlar gece hayatında çok tecrübeli iki isim. Yakup, Hiema’nın işletme müdürü. Yani mutfak Burak’a, mekânın içindeki sükûnet Yakup’a emanet.

Hiema’da, Akdeniz, İtalyan ve Japon mutfaklarından esinlenmiş tabaklar servis ediliyor. Başlangıçlardan kavrulmuş fıstık, lime ve hardal soslu keçi peyniri&pancar (550 lira) bizim masanın favorilerinden oldu. Çıtır yufka karides 560, satır kıyma ve karides dolgulu gyoza 560 lira. Salatalar 490-690 lira, avokado ve pembe domates salatasını (490 lira) tavsiye ederim. Ana yemekler 720-1.650 lira arasında. Bu arada yemekleri büyük porsiyon, ortaya paylaşımlı sipariş edebilirsiniz. Ben konyaklı ilik sosla gelen, üzerinde büyükçe bir peynir ve karabiber sosu dolgulu ravioli olan bonfile cacio e pepe’yi (980 lira) denedim ve beğendim. Suşiler 300 liradan başlıyor, en pahalısı 850 lira.

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Hiema’nın bol seçenekli bir kokteyl menüsü de var. Kokteyllerin hepsi 600 lira. Campari’yle hazırlanış kavun, gül, karanfil şurubu ve zencefil gazozu eklenen ‘Dynamic Nine’ ve cin bazlı ev yapımı adaçayı likörü, fesleğen ve lime’la hazırlanan ‘Sizzling Seven’ favorilerimden oldu.

Hiema’ya neden gidilir? Romantik bir akşam yemeğine, güzel yemek yiyip biraz dans etmeye, kız kıza sohbete, doğum günü kutlamasına. Peki, ne giyilir? Şık olmanız naçizane tavsiyemdir ama tabii seçim yine sizin…

◊ Sibel Tüzün bu gece 21.30’da Raffles İstanbul Long Bar Live sahnesinde.

(0212) 924 02 00

◊ Gökhan Tepe bu gece 22.30’da 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop’ta

setin başında olacak. Rezervasyon için:

@boopkurucesme

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Korto

Alaçatı sahnesinde. Rezervasyon için:

@kortoalacati

◊ Seda Mete yarın 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Melsum yarın 00.00’da Rise n’ Fall

Suadiye’de. Rezervasyon için:

risenfallsuadiye

◊ Gülşen 22 Mayıs Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Kaan Yorulmaz 23 Mayıs Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

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◊ Sıla bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Somer Şefimizin (Sivrioğlu) Avustralya’da doğan Tombik’i çok yakında İstanbul’da da şube açacak. Ama öncesinde Tombik’in nefis döneri bir günlüğüne yine Somer Şef’in açtığı Efendy’nin menüsüne giriyor. Bugün servis edilecek.

(0530) 289 80 39

◊ Swissôtel The Bosphorus’un yemyeşil bahçesindeki Chalet

Garden’da 22 Mayıs Çarşamba akşamı 21.30’da 90’lar Türkçe pop partisi var. Gece boyunca Burak Kut’tan ‘Benimle Oynama’ da çalacak, Yonca Evcimik’ten ‘Aboneyim’ de... Gecenin bilet fiyatı 350 lira.

(0542) 326 82 83

◊ Kanal D’nin fenomen dizilerinden ‘Aşk-ı Memnu’nun sevenlerine duyurulur. 28 Mayıs’ta Dorock XL Venue’de konsept bir parti düzenleniyor. Etkinlik 20.00’de başlayacak, geceye ‘Aşk-ı Memnu’ karakterlerinin kostümüyle gelen katılımcılar arasında bir yarışma düzenlenecek. Kazanana sürpriz ödül verilecek. Bilet fiyatı 150 lira. biletimgo.com