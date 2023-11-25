Armutlu’da ‘İkinci Bahar’

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Yaz başında duydum ki Samatya’dan bildiğimiz İkinci Bahar Ali Haydar Ocakbaşı, Armutlu’ya geçmiş. Tabii araya yaz girdi, o yüzden çok konuşulmadı. Resmi açılışını herkes şehre döndüğü vakit eylülde yaptılar. Ne zamandır merak ediyordum çünkü Samatya’daki dükkânı çok severdim. Soruşturdum “Ali Haydar Usta mı var bu ocakbaşının başında” diye. Evet, reçeteleriyle, samimiyetiyle beraber gelmiş Ali Haydar Usta buradaki ocağının başına da.

Mekân Armutlu’nun girişinde. İçeri girdiğinizde karşınıza bir ‘ocakbaşı’ çıkıyor; masalar, eskitilmiş mobilyalar. Tabii Samatya’dakinden farklı, daha ‘ciks’ bir havası var buranın. Beyaz masa örtüleri, gümüş karafları, şöminesiyle ‘şık’ bir ocakbaşı... Hafif bir müzik eşlik ediyor arkadan sohbetinize; Sezen’ler, Ajda’lar...

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Ocağın başında Ali Haydar Usta’yı görüyorum, ‘İkinci Bahar’ın setine ışınlanıyorum aniden; Şener Şen’le aşırı benziyor... Siparişinizi garsonlar alıyor sonra Ali Haydar Usta uğruyor ve yemeğinizi kendisi getiriyor masanıza. Sohbeti pek hoş... “Bizim meslek bir tiyatrodur, sabah sahnenin perdesini açarsın, akşam da kapatırsın” diyor. Bu arada laf aramızda, yaşını hiç göstermiyor; yıllar ona yaramış... Ali Haydar Usta’nın müdavimleri nerede olursa olsun peşinden gidiyormuş ama bu defaki adresi onları da şaşırtmış.

Reçetelerini rakamlarla anlatıyor usta: “Bizim işimiz matematikle ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.” Bayıldığım fıstıklı kebabı namı diğer ‘etli baklava’yı 100 gram kıymaya, 40 gram Antep fıstığı koyarak yoğuruyor, baharat kullanmıyor. Öğlen 12.30’dan 23.30’a kadar açık. Her gün farklı 12 çeşit meze çıkıyor; hepsinin fiyatı aynı: 120 lira. İçliköftesi 150, çiğköftesi 250 lira. Gelelim meşhur kebaplarına... 260-550 lira arasında değişiyor fiyatları. Tadı damağımda kalan fıstıklı kebap 420, çöp şiş 420, tavuk şiş 260 lira. Salatalar 150-250 lira arasında. Ali Haydar Usta’nın özel salatası ‘Ali Haydar Salata’ 210 lira. Bu arada tavsiyem rezervasyon yaparken mutlaka belirtin “Ocakbaşında oturmak istiyorum” diye, onun tadı başka... Şık bir mekân ama giyim kuşamı çok abartmamak gerekiyor, rahatınız ön planda olsun, ‘spor şıklık’ geceyi kurtarır.

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The Room Live

Biraz da dans...

Ali Haydar Ocakbaşı’nın yanıbaşında Armutlu’nun hareketlenmesini sağlayan başka bir mekân daha var; burası bir ‘steak house’. Steakroom’da 11.30’da servis başlıyor, 23.30’a kadar her gün açık. Başlangıçlardan istiridye mantarı 200, et suşi 300 lira. Etler gramına ve çeşidine göre 600-1.900 lira arasında. Şişe şaraplar 1.000-7.000, kadehlerse 160-450 lira arasında. Steakroom şık bir yer, romantik bir ‘date’ veya kutlamalar için uygun...

Yemeğinizi yediniz, biraz dans etmek istiyorsunuz, hemen sokağın başında ‘The Room Live’ var. Burası Hazal Kaya’nın, Serenay Sarıkaya’nın, İrem Derici’nin müdavimi olduğu bir ‘gizli bar’. Geçen yıl şimdiki ‘İkinci Bahar Ali Haydar Ocakbaşı’nın yerindeydi. Önünden kaç defa geçerseniz geçin, orada bir gece kulübü olduğunu anlamanız imkânsız. Zaten sahiplerinin de The Room Live’ı duyurmak gibi bir niyeti yok. O demir kapı açılınca karşınıza bir bahçe çıkıyor. İlerleyin, perdeyi aralayın; kristal avizeli, yüksek tavanlı bir canlı müzik mekânındasınız... Ama o perdeyi aralamak öyle kolay değil, referansınız olmak zorunda! Ya işletme müdürünü ya da mekân sahibini tanımak gerekiyor. Tabii ünlü biriyseniz işiniz daha kolay. Benim uğradığım gece sahnede Ezgi Gergin vardı, Ezgi dinleyicisini coşturdukça coşturdu... Gece The Room Live’da 00.30’da başlıyor, 4.00’e kadar devam ediyor.

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İkinci Bahar Ali Haydar Ocakbaşı:

Fatih Sultan Mah. Atatürk Cad. No: 18/A (0536) 567 61 68