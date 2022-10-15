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Alternatif sularda gezinti

Güncelleme Tarihi:

#Nova Norda#İdil Meşe#Birkan Nasuhoğlu
Alternatif sularda gezinti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

Nova Norda’dan İdil Meşe ve Birkan Nasuhoğlu’na alternatif müziğin öne çıkan isimlerinin yeni çalışmalarını dinledik bu hafta. Motive ve Jefe’nin kısa film eşliğinde çıkardığı yeni EP’siyse hiphop dünyasının son bombası.

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Bu kez akustik

‘Akustik Evrende Dünya Tarihi’ (Albüm)
Nova Norda

Alternatif sularda gezinti

Nova Norda, elektropop tarzındaki ilk albümü ‘Paralel Evrende Dünya Tarihi’ndeki şarkıların akustik versiyonlarından oluşan yeni bir çalışma hazırladı. 21 Ekim’de piyasaya çıkacak ‘Akustik Evrende Dünya Tarihi’ adlı albümden ilk tekli ‘Peşindeyim Kendimin’ (Akustik) yayımlandı. Sanatçı şarkıyla ilgili olarak “Kendi özümüzü bildiğimiz ve iyi insanlar olmaya gayret ettiğimiz sürece kimsenin ne dediğinin önemi yok” diyor.

Bir bekleyiş hikâyesi

‘Karşı Kıyı’ (Tekli)
İdil Meşe
Ada Müzik

Alternatif sularda gezinti

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İdil Meşe söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısında “Kurduğum tüm hayaller/Keşkesiz ve rengârenk” derken bir umudu notalara döküyor. ‘Karşı Kıyı’da Zeynep Ayşe Hatipoğlu, Türk tangosuna selam veren çellosuyla Denis Köymen ise piyano düzenlemesi ve geri vokaliyle Meşe’nin zarif yorumuna eşlik ediyor.

Bu daha başlangıç

Birkan Nasuhoğlu
‘Yolların Gözledim’

Alternatif sularda gezinti

Grubu Yedinci Ev’le de tanıdığımız Birkan Nasuhoğlu yeni şarkısı ‘Yolların Gözledim’i yayımladı. ‘Seni Bana Getir’ ve ‘Uç da Gel’ teklileriyle tamamlanacak bir hikâyenin başlangıcı olan şarkının söz ve müziği müzisyene ait. Şarkı, kalbi ve kafası karışık birinin bu karmaşayı kabullenmesini ve her şeye rağmen duyduğu umudu anlatıyor.

Kısa film eşliğinde...

‘CHORBA’ (EP)
Motive ve Jefe
Warner Music Türkiye

Alternatif sularda gezinti

Eski bir mahkûmla bir akıl hastasının isyan ve intikam hikâyesi rap müziğin iki sevilen ismi Motive ve Jefe’yi bir araya getirdi. Altı şarkıdan oluşan ‘CHORBA’ Osmancello prodüktörlüğünde hazırlandı. EP’nin kısa film tadındaki videosuysa Denizhan Korkmaz imzalı. Çalışmanın özellikle hiphop dünyasında çok konuşulacağı kesin.

 

 

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#Nova Norda#İdil Meşe#Birkan Nasuhoğlu

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