Acılar notalara döküldü

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‘ŞAMPİYON MELEKLER’E AĞIT

Yeşim Salkım 6 Şubat depremleri sırasında Adıyaman’daki Isias Otel’de yaşamını yitiren KKTC’li 26 öğrenci (Şampiyon Melekler) için ‘Uyu Meleğim’ şarkısını yazıp besteledi. Çocuklarını yitiren annelerin duygularını dile getiren ağıt niteliğindeki parçanın geliri Şampiyon Melekler için kurulan derneğe bağışlanacak.

‘Uyu Meleğim’

Yeşim Salkım

Yeşil Müzik-Avrupa Müzik

‘EY ŞEHİR, YARAN ÇOK DERİN’

Hatay doğumlu sanatçı Umut Harbeli, kendisine Cem Adrian’ın eşlik ettiği ‘Şehir’de âşığı olduğu şehrini anlatıyor: “Kıyıda köşede bıraktım aşklarımı yarım/Masallar anlattım kendi kendime inandım.” Harbeli bu duygusal parçayı depremde hayata veda edenler için kaleme almış.

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‘Şehir’ (Tekli)

Umut Harbeli

Pasaj Müzik

ÇOCUKLAR İÇİN…

Anadolu türkülerinin ve anonim eserlerin lo-fi hip-hop ve chillbeat tarzlarında yorumlandığı ‘Anadolu Lo-Fi’ albümünün üç yıl aradan sonra devamı hazırlanıyor. Prodüktör ikili Armageddon Turk’ün genç müzisyenlerin katkılarıyla oluşturduğu serinin ikinci albümünden ikinci tekli yayımlandı. ‘İki Keklik’in bu özel düzenlemesine Elif Baziki arpıyla eşlik ediyor. İkili şarkıyı doğal afetlerde ve savaşlarda yitirdiğimiz çocuklara adamış.

‘İki Keklik’ (Tekli)

Armageddon Turk

Garaj Müzik

AŞKA DAİR…

Tam da 14 Şubat haftasına uygun bir düet. Aşka inancın tazelendiği… Genç kuşağın iki yetenekli ismi Can Ozan ve Simge Pınar’ın seslendirdiği ‘Bi’ Sen Varsın’ tüm zorluklara rağmen bir arada kalabilme çabasını anlatıyor. Sözler Simge Pınar’a ait, düzenlemesini Efe Demiral üstlenmiş.

‘Bi’ Sen Varsın’ (Tekli)

Can Ozan-Simge Pınar

Universal Music Türkiye

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GÖKÇE’NİN YORUMUYLA

Çocukluktan itibaren severek dinlediği Türk sanat müziği eserlerine yorumunu katmak isteyen Gökçe, başlangıcı ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’la yaptı. Şarkını düzenlemesi Övünç Dan’a ait. ‘AlaGökçe’ adlı serinin devamı da ilerleyen dönemde gelecek.

‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ (Tekli)

Gökçe

Pasaj Müzik