2025 renkleri çok ama çok ‘lezzetli’

Pantone (global renk sistemi) her sene, aralık ayında bir sonraki yılı her alanda domine edecek rengi açıklar. 2025’in rengiyse Pantone’nin açıkladığı ismiyle mocha mousse (mocha bir çeşit kahve, mocha mousse da onun köpüğü anlamına geliyor). Pantone’nin tarihinde ilk kez bir kahve tonu yılın rengi olarak açıklandı. Bu rengin seçilmesi modaseverler için sürpriz olmadı. Zira sessiz lüks akımının da güçlenmesiyle, kahve tonlarını yüksek moda koleksiyonlarında sık görmeye başlamıştık. Akıllara bol köpüklü ve lezzetli bir kahveyi getiren bu ton, 2025’i ele geçirecek tek renk değil elbette. Gelin bu sene her yerde göreceğimizi düşündüğümüz diğer renk tonlarına da bakalım.

Zeytin yeşili: Bu yılın gözdelerinden biri zengin ve sade tonlarıyla zeytin yeşili olacak. Daha derin bir renk tonu olan zeytin yeşili, pastel renklerin yerini alarak sofistike ve topraksı bir zarafet sunuyor. Sessiz lüksü ve doğanın yansımasını gördüğümüz bu renk tonuna, Saint Laurent’den Prada’ya, Acne Studios’tan Victoria Beckham’a kadar birçok farklı markanın 2025 İlkbahar/Yaz kadın ve erkek koleksiyonlarında rastlıyoruz.

Tereyağı sarısı: İngilizcede ‘butter yellow’ (tereyağı sarısı) olarak kullanılan, bizimse daha çok pastel sarı olarak tanımladığımız açık sarı geçen yıldan beri popülerliğini sürdürüyor. Bu sakin ton, hem rahat hem de neşeli bir his veriyor. İster bu tonlardaki bir aksesuarla stilinize dokunuş katın, ister pastel sarı bir elbise giyin, bu renk her şekilde taze ve iyimser bir enerji yayıyor. İlkbahar aylarında çok göreceğiz ama kış günlerinde kendinizi güneş ışığı gibi hissetmek için de tercih edebilirsiniz.

Domates kırmızısı: Son iki senedir hiç olmadığı kadar gözde kırmızı. Bordonun yükselmesiyle kış sezonunda koyu tonlarına yöneldik. Ama ilkbahara doğru daha canlı ve adeta bir domatesi andıran tonlarına çok rastlayacağız. Cesur, aynı zamanda sıcak ve samimi bir his veren bu canlı ve doygun ton, sıcaklık ve enerji dolu bir atmosfer yaratıyor. Aksesuarlardan kıyafetlere, neredeyse tüm moda parçalarında bu rengi göreceğiz.

Denizci tonu lacivert: Lacivert, 2025’in renklerinden biri olmaya aday. Klasik denim tonu olmasının yanında gece elbiselerinde, takım elbiselerde ve dış giyim parçalarında da öne çıkıyor. Hem erkek hem kadın trendlerinde baskın olan bu renk, denizci temasının moda olmasıyla popülerliğini arttırdı.

Pudra pembesi: Özellikle ilkbaharın gelmesiyle sık görmeye başlayacağımız pudra pembesi, bu mevsimde atağa geçen pastel renkler arasında bayrağı taşıyor. Özellikle küçük kız çocuklarının kıyafetlerinde tercih edilen bu ton, bu defa kadın stillerine yansıyor. Baştan aşağı bu rengi giymekten uzak durmanızı, tek bir parçada ya da aksesuarlarda kullanmanızı tavsiye ederim.

Tereyağı sarısı ilkbaharda atağa geçecek. Zara, 1.290 lira





Senenin rengi mocha mousse tonlarında...Lanil Design, 2.400 lira





Laciverdi dış giyim ürünlerinde çok görüyoruz. İpekyol, 5.599 lira





Zeytin yeşili aksesuarlarda da karşımıza çıkıyor.H&M, 859 lira





Kırmızının canlı tonlarına rastlıyoruz.Divarese, 2.799 lira





Pudra pembesini sık kullanacağız. adL, 1.749 lira

TİKTOK’UN 80 DOLARLIK YENİ VİRAL ÇANTASI

Son günlerde TikTok, gerçeğine ulaşmak için on binlerce dolar harcanan, uzun bekleme listelerine girmek gereken Hermès Birkin çantaların, Walmart (Amerika’da bir perakende zinciri) tarafından üretilen benzer versiyonlarıyla çalkalanıyor. Bir TikTok kullanıcısının Birkin çantaya benzetmesi ve heyecanla anlatmasıyla viral hale gelen çanta sadece 80 dolar. Bu benzerlik öyle etkili oldu ki kısa sürede TikTok paket açma videolarıyla doldu. Wirkin adını alan bu çanta modeli, Forbes’dan The Cut’a kadar birçok global basın mecrasının makalelerinde de kendinden söz ettirdi. Bir kesim çanta modelinin ne kadar kullanışlı olduğundan ve lüksü herkes için ulaşılabilir kıldığından bahsederken önemli bir kesim de taklit ürünleri etik bulmuyor ve yasadışı olduğunu savunuyor.

MARGAUX’NUN YÜKSELİŞİ

Bir yanda 80 dolarlık Birkin benzeri çantalar viral olurken bir yanda The Row markasının Margaux çanta modelinin yükseldiğini görüyoruz. Mary-Kate ve Ashley Olsen ikiz kardeşlerin yarattığı The Row markası sessiz lüks akımına katkı yapan tavrı, zamansız tasarımları ve yüksek kalitesiyle son yıllarda moda takipçilerinin favorilerinden oldu. Margaux modeli tam da benzer bir sebepten moda ikonlarının radarında. Çeşitli renk, materyal ve boyutlarda üretilen bu model Kendall Jenner’dan Jennifer Lawrance’a ve hatta Harry Styles’a kadar birçok ünlü ismin de tercihi. Çantaların fiyatları 4-7 bin euro arasında değişiyor.