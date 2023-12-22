2024’ü karşılıyoruz

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Şu sıralar hangi arkadaşımla konuşsam söz bir şekilde “31 Aralık gecesi ne yapıyorsun” sorusuna geliyor. Yılbaşında insanlar ikiye ayrılır; ‘PTT’ciler (pijama, terlik, televizyon) ve ‘Nerede, kim çıkıyor aman gecikmeden programımızı yapalım’cılar. İkisinin de yeri ayrı bence. Ama tabii yılbaşı gecesi özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde gece dışarı çıkacaksak trafiği göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mekânların programları da açıklandı. Mesela Boop Alaçatı yılbaşına denk gelen hafta sonu açık olacak. Yine Dalyan’daki Beach of Momo’da ‘New Year’s Weekend’ partileri düzenlenecek. Kıbrıs’ta Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Tarkan gibi yıldız isimler sahnede olacak. Ben yılbaşı gecesi ‘azıcık göbek atacağımız’ mekânların programlarını yazdım. Bugün yayımlanan Hürriyet Lezzetli Hayat ekimizdeyse jürimizin seçtiği, lezzetiyle ve ambiyansıyla yılbaşını en iyi geçirebileceğimiz restoranlar var.

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İSTANBUL’DA ÖNCE YEMEK, SONRA MÜZİK

◊ Arça Restaurant&Grill: Tarihi Yarımada ve Haliç manzaralı mekânda yılbaşı programı düzenleniyor. DJ Serhan Sokulgan setin başında olacak. 21.00’de başlayacak gece 00.30’a kadar devam edecek. 3.490 lira. (0212) 800 12 46

◊ Boaz Live: Kuruçeşme’deki Boaz Live’da

31 Aralık 22.30’da Ümit Sayın sahnede olacak. Yemek 20.00’de. 5.000 lira. (0532) 154 25 87

◊ Cahide Palazzo: Yılbaşında Sibel Can şarkılarını söyleyecek. Cahide ekibinin şovları geceyi hareketlendirecek. Yemek 20.00’de, müzik 22.30’da. 5.000-25.000 lira. (0212) 706 78 90

◊ Folks Kitchen&Cocktail: Anadolu Yakası’nın en büyük partilerinden biri Folks’ta… Yemek 20.00’de başlayacak, setin başında Serhat Erdem olacak. Müziğin sesi 23.00’te yükselecek. Bu arada, dress code (kıyafet kuralı) geçerli, öyle kotumu, gömleğimi giyip gideyim demeyin, kapıdan geri dönersiniz. Alkol hariç 1.500 lira. (0530) 251 92 50

◊ Günay: Emrah yıllar sonra sahnede. Yılbaşı programında yemek 20.00’de, müzik 22.30’da. 8.000-25.000 lira. (0212) 230 33 33

◊ Jolly Joker: Vadistanbul şubesinde Cem Adrian özel bir performans sergileyecek. Kartal İst-Marina’da ‘Discman 90’lar&2000’ler Türkçe Pop Gecesi’, Kıyı İstanbul’daysa ‘90’lar Türkçe Pop Yılbaşı Partisi’ gerçekleşecek. jollyjoker.com.tr

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◊ Korto İstanbul: Kuruçeşme’deki mekânda Simge Eğrilmez olacak. Roof’unda yemek yiyip Simge’yle yeni yılı karşılayabilirsiniz. Harcama alt limiti 3.000 lira. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ La Boucherie: Sibel Benekli ve Murat Aziret sahnede. Yemek 20.00’de, müzik 22.00’de. Alkol hariç 3.000 lira. (0532) 135 35 55

◊ Luvia: Yeşilköy’deki Luvia’da yemek 20.00’de. 22.30’da Derya Bedavacı sahneye çıkacak. 6.000-14.000 lira. (0212) 660 30 30

◊ Pera 77: 20.00’de özel menü servis edilecek. 22.30’da Evrim Özşuca&İstanbul Funk Unit’le caz dolu bir gece yaşanacak. 3.500 lira.

◊ Yeni Gazino: Maslak’taki mekânın sahnesinde Linet ve Haktan çıkıyor. Yemek 20.00’de, müzik 22.00’de. 6.000-28.000 lira. (0532) 500 28 69

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ALAÇATI’DA HAFTA SONU HAREKETLİLİĞİ

◊ Boop Alaçatı: 30-31 Aralık’ta Boop Alaçatı açık olacak. DJ Berk Sunal setin başına geçecek. Rezervasyon için: @boop_alacati

◊ Momo Dalyan: 30 Aralık’ta Batu&Turgut ve Tankurt Karakurt, 31 Aralık’ta Sincasa çalacak. Partiler 14.00’te başlayacak, 20.00’ye kadar sürecek. Rezervasyon için: @momodalyan

◊ Swissôtel Resort&SPA Çeşme: 30 Aralık Cumartesi fasıl var. 31 Aralık gala gecesi sahnede Aybüke Albere olacak. Fasıl gecesi 5.500 lira. Gala gecesi 9.200 lira. (0232) 750 00 00

◊ The Stay Warehouse: Alaçatı’daki otelde 3 gün parti var. 29 Aralık’ta Nil Karaibrahimgil ve DJ Valeron izlenebilir. 30 ve 31 Aralık’ta yerli ve yabancı DJ’ler particileri eğlendirecek. Tek gün 6.000, iki gün 11.000 ve üç gün 16.000 lira. thestay.com.tr

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KAR MANZARASI EŞLİĞİNDE...

◊ Sway Hotels: Palandöken’deki otelde 29 Aralık’ta Ozan Ünlü, 30 Aralık’ta Tolga Akyıldız ve 31 Aralık’ta Begüm Obiz sahnede. 444 04 09

◊ Bof Hotel Uludağ: 20.00’da gala yemeği var. 22.30’da Muazzez Ersoy sahnede olacak. (0224) 800 00 00

ANKARA’DA HEM DJ HEM CANLI MÜZİK

◊ 78: Kavaklıdere’deki mekânda yemek 20.00’de başlayacak, setin başında DJ Emre Duygu olacak. 00.45’te sahneye Alper Kaya Yeşildağ çıkacak. Restoran kısmı 2.000 lira, stand ücretiyse 5.000 liradan başlıyor. (0553) 234 96 10

YILI AKDENİZ HAVASIYLA KARŞILAMAK İSTEYENE...

◊ Granada Luxury Belek: Gökhan Tepe sahnede olacak. Gala yemeği 20.00’de, müzik 22.30’da başlayacak. (0242) 711 07 07

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ÜNLÜ İSİMLER KIBRIS’TA



◊ Tarkan, Concorde Luxury Resort Kıbrıs’ta 22.00’de sahnede olacak. (0392) 630 00 00



◊ Melek Mosso, The Arkın İskele Hotel’de 22.00’de sahnede. (0392) 632 20 00



◊ Özcan Deniz, Merit Park Hotel’de, Kenan Doğulu Merit Royal Diamond Hotel’de 22.00’de sahneye çıkacak. (0212) 989 10 59



◊ Ebru Gündeş’in programı Elexus Hotel & Resort& SPA’da 22.30’da başlayacak. (0392) 650 10 00

7/24 YETMEZ

◊ Nişantaşı’nın en ‘cool’ mekânlarından Must bugün 7’nci senesini dolduruyor. Bu gece mekânda Cafi ve Anna’nın

performansıyla bir kutlama yapılacak.

◊ Kuruçeşme’deki canlı müzik mekânı Small geri döndü. Burada haftanın üç günü program var. Fikret Dedeoğlu, Pınar Güsar gibi isimler sahneye çıkıyor. Bu gece Özay Bakır şarkılarını söyleyecek. (0536) 404 33 14

◊ Kuruçeşme’deki Komşu Meyhane’de ‘Dost Meclisi’ geceleri düzenleniyor. Fasıl ekibi eşliğinde yemekler yeniyor, kadehler kalkıyor, hep birlikte şarkılar söyleniyor. (0535) 775 51 25

◊ Mall of İstanbul alışveriş merkezinde dünyanın 4’üncü Harry Potter mağazası açıldı. Açılış günü önünde uzun kuyruklar oluşmuş. Gidenlerden duyduğum kadarıyla mağazayı ziyaret etmek için hafta içi sabah saatlerini tercih etmek gerekiyormuş. Mağazada ‘Harry Potter’ filmlerinde gördüğümüz asalar, ajandalar, kapı önü paspasları ve çeşit çeşit kupalar satılıyor.