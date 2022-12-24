2023 ışıl ışıl başlasın ve öyle geçsin!

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Evde arkadaşlarınızla ya da ailenizle sakin bir gece geçirebilir, çılgın bir partiye gidebilir, şık bir yemeğe katılabilir ya da konserde en sevdiğiniz sanatçıyı dinleyebilirsiniz. Bu yılbaşı için planınız bunlardan hangisi olursa olsun stilinize biraz ışıltı katıp gündelik hayatta çok giymediğiniz gösterişli parçalara şans verebilirsiniz. Farklı makyaj tarzlarını deneyerek de geceye renk katabilirsiniz. Ayrıca kendimize özen göstermenin ve giyinip süslenmenin ruhumuza iyi geldiği biliniyor. Bunun için en güzel dileklerin tutulduğu geceden daha iyi bir alternatif olamaz. Hem yeni seneyi kutlayalım hem de enerjimizi yüksek tutalım. Bir de derler ya “Yıla nasıl girersek öyle geçer” diye… Diliyoruz ki yeni yıl herkes için şıkır şıkır başlasın ve öyle devam etsin.

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Yılbaşı gecesinin olmazsa olmazı payet dokular bu ay birçok parçayı ele geçirmiş durumda. Bütçenize göre pek çok markada bulabilirsiniz. Özellikle siyah renktekiler hem zamansız olduğu hem de kolay eşleştirildiği için genelde ilk tercihler arasında. Kırmızıysa yılbaşı denince akla ilk gelen renklerden biri. Eğer bu renk bir elbise tercih ederseniz kalan parçaları ve makyajınızı daha sade tutabilirsiniz.

Saten kumaştan midi ya da mini boydaki ince askılı, slip elbiseler yılbaşı gecesine yakışan modellerden. Tam bir Fransız stili havası yakalamak isterseniz oversize (geniş kesim) blazer ve Mary Jane modelindeki topuklu ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Işıltılı bir choker kolye de bu stille mükemmel uyum yakalayacaktır.

Bu yıl bir de tüy detaylı elbise modelleri öne çıkıyor. Özellikle etek ucu tüyle bezenmişler çok moda. Dilerseniz kıyafetinizi sade tutarak ayakkabı ve çantanızı tüy detaylı tercih edebilirsiniz.

İyi fikir: Eğer tek bir gece için yeni bir parça satın almak istemiyorsanız elbise de kiralayabilirsiniz. Rentony, Modaloop, Sindirella gibi kiralama sistemleri bu konuda öncü.

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Beyler için: Elbette bu özel gecede beyleri de unutmadık. Şık ve klasik bir yılbaşı davetine gidiyorsanız takım elbise en iyi seçenek olacaktır. Erkeklerde takım elbisenin doğru kalıpta olması ve giyen kişinin vücut yapısına göre seçilmesi önemli. Çok kısa ya da daracık modeller şıklıktan çok uzak bir görüntüye neden oluyor. Bir de yılbaşında takım elbise giyme niyetiniz varsa tercihinizi mutlaka siyahtan yana yapmanızı öneririm. Ayrıca papyon da bugüne çok yakışacak bir aksesuar. Eğer daha samimi bir yılbaşı partisine gidecekseniz şık bir kumaş ya da jogger pantolon üzerine gömlek, spor bir blazer veya bomber ceket tercih edebilirsiniz.

Ya simli göz makyajı ya da kırmızı ruj

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Yılbaşı gecesi makyajında, gözlerde cesur davranabilirsiniz. 2022’nin makyaj trendlerini belirlemede büyük paya sahip olan ‘Euphoria’ dizisinin etkisiyle yoğun pigmentli yeşil ve lavanta tonları bu aralar çok moda. Taş ve simle de ışıltının dozunu arttırabilirsiniz. Göz çevrenizde iddialı bir makyaj tercih edecekseniz ruju dudak tonlarında kullanmanızı tavsiye ederim. ‘Işıltılı göz makyajı bana göre değil’ derseniz de cildinizin daha parlak ve doğal göründüğü bir makyaj yaparak kırmızı ruj sürebilirsiniz. Bu makyaj için Hailey Bieber’dan ve son zamanlarda ‘Wednesday’ dizisiyle gündemde olan Jenna Ortega’dan ilham alabilirsiniz.

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