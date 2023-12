2023 gecelerinin Z raporu

Haberin Devamı

Öncelikle şunu söylemeliyim; 2023’te sık gittiğim, müdavimine dönüştüğüm mekânlarda fiyatların haftadan haftaya değiştiğine şahit oldum. Etrafımdan da duyduğum hep buna benzer şeylerdi: “Geçen hafta aynı yerde şu kadar hesap ödedik,

10 gün sonra neredeyse iki katını verdik!” İşletme sahibi de haklı aslında; giderler, onca çalışanın maaşı ama... Şimdi gelelim Z raporumuza...

Mekânları üçledi

◊ Emirgân’daki meşhur Gizli Kalsın’la başlayalım. Hani pizzacıdaki buzdolabının kapısından girilen mekân. Küçüktü ama canlı müzik furyasını başlatan yerlerdendi. 2023’te gece hayatına veda etti. Ne yalan söyleyeyim, çok arıyorum Gizli’yi. Yemek sonrası gidip Aybüke’nin (Albere) sahnesi eşliğinde şarkılar söyleyip dans etmeyi... Sabaha karşı önündeki pizzacıda iki sohbet eşliğinde bir şeyler atıştırıp evin yolunu tutmayı... Sahibi Umut Evirgen, Gizli Kalsın’ı kapattı ama yerine yine gizli bir bar olan Upstairs Emirgân’ı açtı. Pizza Emirgân’ı genişletti, hemen yanındaki La Boom’un içinde açılan Next Door DJ müziğiyle sabaha kadar eğlencenin adreslerindendi. Tabii Umut’un bu üçlemesi yılın en popülerleri oldu.

Haberin Devamı

◊ Kuruçeşme eski cafcaflı günlerine geri döndü. Alaçatı’da önünde kuyruklar oluşan Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı’nın mekânı Boop bu yıl Kuruçeşme’ye geldi. DJ Berk Sunal’ın kabinde olduğu geceler, Seda Sayan’dan ‘Ah Geceler’le daha da alevlendi. Yine Kuruçeşme’ye yepyeni bir canlı müzik mekânı olan Komşu açıldı; alt katı sabah 4.00’e kadar açık bir pizzacı, hemen yan tarafı aynı işletmeye ait Komşu Meyhane oldu. Mini Bar’ı da unutmamak gerek. Haftanın belli günleri canlı müzik yapan, içeriye referansla müşteri alan gerçekten minicik ama popüler bir bar...

◊ Yılın bir diğer sürprizi ünlü menajer Özgür Aras’tan geldi. Harbiye’ye Ev adında Türkçe müzik yapan bir kulüp yarattı. Benim bu sene favori mekânlarımdandı. Ev’de yılın ses getiren partileri yapıldı. İrem Derici’nin ‘ev sahibi’ olduğu gece 90’lara ışınlandık, Kobra Murat’ın ‘kına gecesi’ konseptli etkinliğinde 9/8’lik göbekler atıldı. Yonca Evcimik’in pijama partisineyse ropdöşambırını, saten pijamalarını üstüne geçiren orada buluştu...

Haberin Devamı

◊ Son birkaç senedir gizli bar The Room Live sayesinde hareketlenen Armutlu’ya, Samatya’dan bildiğimiz İkinci Bahar Ali Haydar Ocakbaşı geldi. Tahminimce 2024’te semtin popülaritesi iyice artacak, burada arka arkaya açılan mekânları sıkça duyacağız. Malum gece hayatında bir statü meselesi, gizli saklı yerlerdeki o karanlık perdeleri aralayıp içeri girmek ve ertesi gün “Ben de oradaydım” diyebilmek...

◊ Pandemiyle beraber kapanan Nişantaşı’ndaki Zihni Bar yeniden açıldı. Eski yerinde, mekânda hiçbir değişikliğe gidilmeden müdavimlerine sürpriz yaptı. Haftanın 4 günü canlı müzik var Zihni’de. Eski şaşaalı günleri gibi mi, duyduğum kadarıyla değil ama belki zamanla eski havasına kavuşur.

Haberin Devamı

◊ Galataport’a taşınan Frankie’nin Thursday Club geceleri ve aynı yerdeki Vakkorama Sail Loft’un terasındaki partiler çok konuşuldu. Yazın en ‘havalı’ terasıysa The Marmara Taksim’in tepesindeki Upperist oldu. Yazın büyük sürprizlerinden bir diğeri Nişantaşı’ndaki Müştemilat’ın Yalıkavak’a taşınmasıydı. Hemen her gece içerisi doldu taştı.

◊ Anadolu Yakası’nda da gece hayatı hareketliydi. Rise n’Fall Suadiye, Folks Kitchen&Cocktail gibi mekânların açılması Bağdat Caddesi’ne canlı müzik furyasını taşıdı. Cadde’ye yılın son sürprizi Murat Dalkılıç’tan geldi. Sanatçı Suadiye’de Line Up adında bir canlı müzik mekânı açtı.