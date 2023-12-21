18 yaş altı da davetli

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*KONSER





-Palmiyeler 23 Aralık Cumartesi Salon İKSV’de üst üste iki konser verecek. ‘Matine’ adını taşıyan ilk bölüm 18 yaş altı için saat 17.00’de başlayacak. İkincisi olan ‘Suare’ ise 18 yaş üzeri için ve 22.00’de gerçekleşecek. Bilet fiyatı 250 lira.

-Hey! Douglas 23 Aralık 19.00’da Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 100-300 lira.

-Ajda Pekkan 23 Aralık 21.00’de Congresium Ankara’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 684-5.700 (protokol) lira.

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-Edis 23 Aralık 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda şarkılarının seslendirecek. Bilet fiyatı 200-825 lira.

-Fazıl Say ve Genco Erkal 23 Aralık 21.00’de Volkswagen Arena’da performans sergileyecek. Bilet fiyatı 715-1.210 lira.

-Islandman 23 Aralık 22.00’de Arter’de özel bir performansa imza atacak. Bilet fiyatı 225-275 lira.

-Derya Bedavacı 23 Aralık 22.30’da Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 425-3.000 lira.

-Evgeny Grinko 25 Aralık Pazartesi 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 600-3.679 (protokol) lira.

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-Borusan Quartet 26 Aralık Salı 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda Astor Piazzolla’nın en sevilen eserlerini seslendirecek. Bilet fiyatı 45,50 (öğrenci)-336 lira.

-Mirkelam 28 Aralık Perşembe 22.00’de Dada Salon Kabarett’de. Bilet fiyatı 1.325-3.025 lira.

-Bulutsuzluk Özlemi 29 Aralık Cuma 20.00’de Kadıköy Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 350 lira.

-Gökhan Türkmen 29 Aralık 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 565-11.750 (4 kişi ikramlı) lira.

*BALE

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 27 Aralık Çarşamba 20.00’de Rus besteci Çaykovski’nin ünlü eseri ‘Fındıkkıran’ balesini AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneleyecek. Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki bale temsilinin bilet fiyatı 120-455 lira.

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*MODERN DANS

İsviçre’nin önemli koreograflarından Muhammed Kaltuk, topluluğu Company MEK ile 23 Aralık Cumartesi 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda ‘Father Politics’ gösterisini sahneleyecek. Bilet fiyatı 82.50 (öğrenci)-242 lira.

*SERGİ

-‘Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında’ sergisi Metrohan’da sanatseverlerle buluşuyor. Retrospektif sergi Gülseren Südor’un 60 yıllık sanat hayatında tuvale yansıttığı bireysel ve toplumsal tanıklıklara dayanıyor. 18 Şubat 2024’e kadar görülebilir.

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-Erol Akyavaş’ın ‘Mânâ Gerek, Dava Gerekmez’ isimli kişisel sergisi Galeri Nev İstanbul’da. Sanatçının ilk kez izleyiciyle buluşacak eserlerinden oluşan sergide kaligrafik çalışmalar, kentler, ikonalar, sufi soyutlanmalar, modern anlatımlar, sürreel peyzajlar gibi çeşitli temalardan oluşan bir seçki izleyiciye sunuluyor. Sergi 27 Ocak 2024 tarihine kadar açık.

-‘Suyun Hafızası İstanbul Tarihi Su Yolları’ fotoğraf sergisi Mecidiyeköy Sanat’ta devam ediyor. Sergi, İFSAK amatör fotoğrafçıları tarafından dört yıl ve dört mevsim boyunca çekilen, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinden bugüne kalan tarihi su yapılarının fotoğraflarından oluşuyor. Sergi 12 Ocak 2024’te sona erecek.

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*GÖSTERİ

-Astroloji yazarımız Dinçer Güner, astrolojiyi yaşam serüveni üzerinden anlattığı ‘Astro Sahne’ isimli eğlenceli interaktif gösterisiyle 29 Aralık Cuma 21.00’de Zorlu PSM Touche sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 297 lira.

*DJ

-Alman elektronik ikilisi Extrawelt ‘Artifaz Club Nights 001’ etkinliği kapsamında 23 Aralık Cumartesi 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da çalacak. Bilet fiyatı 350-500 lira.

-Fred Lenix 23 Aralık 23.00’te Kalt İzmir’de. Bilet fiyatı 200-500 lira.

-Habibi Funk (Jannis) 29 Aralık Cuma 22.00’de Frankhan İstanbul’da DJ kabininin başına geçecek. Gecede Ayrıca Kaan Düzarat ve Eren çalacak. Bilet fiyatı 500 lira.

*TİYATRO

-‘Zengin Mutfağı’

Vasıf Öngören’in yazıp Şener Şen ve Doğu Akal’ın yönettiği ‘Zengin Mutfağı, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketlerinden birine bir köşkün mutfağından bakıyor. 26 Aralık Salı 20.30’da DasDas’ta izlenebilir. Bilet fiyatı 275-660 lira.

-‘Istırap Korosu’

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Istırap Korosu’ İstanbul Maltepe’de çoksesli bir aile apartmanında geçiyor. Başrollerini Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu’nun paylaştığı oyun bir apartman dolusu insanın hikâyesini izleyiciye yaşatıyor. 27 Aralık Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 30-260 lira.

*ATÖLYE

-Müze Gazhane 23 Aralık Cumartesi 16.00’da ‘Down Sendromlu Bireylerle Sanatla Terapi Atölyesi’ düzenliyor. Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha aktif olmasını amaçlayan atölye 12-20 yaş arası katılımcıları kabul edecek. Bilet için Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.

-Cooking Class Academy İstanbul 24 Aralık Pazar 11.00’de ‘Zencefilli Yılbaşı Evi/Ginger House Yapımı’ atölyesi düzenliyor. Zencefilli tereyağlı yılbaşı evi yoğurma, şekil verme, süsleme ve pişirme tekniklerinin anlatılacağı etkinliğe katılım ücreti 2.420 lira.