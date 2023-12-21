×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek Haberleri

18 yaş altı da davetli

Güncelleme Tarihi:

#Eğlence#Müzik#Konser
18 yaş altı da davetli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 16:44

Palmiyeler, Salon İKSV’de iki aşamalı konser verecek: ‘Matine’ ve ‘Suare’. 17.00’de gerçekleşecek ilk bölüme 18 yaş altı dinleyiciler katılacak. Bu hafta ayrıca Ajda Pekkan, Congresium Ankara’da; Edis, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda hayranlarıyla buluşacak. Yeni yıl heyecanını şimdiden yaşamak isteyenler içinse ‘Zencefilli Yılbaşı Evi’ atölyesi önerimiz var.

Haberin Devamı

*KONSER

18 yaş altı da davetli

-Palmiyeler 23 Aralık Cumartesi Salon İKSV’de üst üste iki konser verecek. ‘Matine’ adını taşıyan ilk bölüm 18 yaş altı için saat 17.00’de başlayacak. İkincisi olan ‘Suare’ ise 18 yaş üzeri için ve 22.00’de gerçekleşecek. Bilet fiyatı 250 lira.

-Hey! Douglas 23 Aralık 19.00’da Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 100-300 lira.

18 yaş altı da davetli

-Ajda Pekkan 23 Aralık 21.00’de Congresium Ankara’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 684-5.700 (protokol) lira.

Haberin Devamı

18 yaş altı da davetli

-Edis 23 Aralık 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda şarkılarının seslendirecek. Bilet fiyatı 200-825 lira.

18 yaş altı da davetli

-Fazıl Say ve Genco Erkal 23 Aralık 21.00’de Volkswagen Arena’da performans sergileyecek. Bilet fiyatı 715-1.210 lira.

18 yaş altı da davetli

-Islandman 23 Aralık 22.00’de Arter’de özel bir performansa imza atacak. Bilet fiyatı 225-275 lira.

18 yaş altı da davetli

-Derya Bedavacı 23 Aralık 22.30’da Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 425-3.000 lira.

18 yaş altı da davetli

-Evgeny Grinko 25 Aralık Pazartesi 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 600-3.679 (protokol) lira.

Haberin Devamı

-Borusan Quartet 26 Aralık Salı 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda Astor Piazzolla’nın en sevilen eserlerini seslendirecek. Bilet fiyatı 45,50 (öğrenci)-336 lira.

18 yaş altı da davetli

-Mirkelam 28 Aralık Perşembe 22.00’de Dada Salon Kabarett’de. Bilet fiyatı 1.325-3.025 lira.

18 yaş altı da davetli

-Bulutsuzluk Özlemi 29 Aralık Cuma 20.00’de Kadıköy Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 350 lira.

18 yaş altı da davetli

-Gökhan Türkmen 29 Aralık 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 565-11.750 (4 kişi ikramlı) lira.

*BALE

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 27 Aralık Çarşamba 20.00’de Rus besteci Çaykovski’nin ünlü eseri ‘Fındıkkıran’ balesini AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneleyecek. Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki bale temsilinin bilet fiyatı 120-455 lira.

Haberin Devamı

18 yaş altı da davetli

*MODERN DANS

İsviçre’nin önemli koreograflarından Muhammed Kaltuk, topluluğu Company MEK ile 23 Aralık Cumartesi 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda ‘Father Politics’ gösterisini sahneleyecek. Bilet fiyatı 82.50 (öğrenci)-242 lira.

18 yaş altı da davetli

*SERGİ

-‘Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında’ sergisi Metrohan’da sanatseverlerle buluşuyor. Retrospektif sergi Gülseren Südor’un 60 yıllık sanat hayatında tuvale yansıttığı bireysel ve toplumsal tanıklıklara dayanıyor. 18 Şubat 2024’e kadar görülebilir.

18 yaş altı da davetli

Haberin Devamı

-Erol Akyavaş’ın ‘Mânâ Gerek, Dava Gerekmez’ isimli kişisel sergisi Galeri Nev İstanbul’da. Sanatçının ilk kez izleyiciyle buluşacak eserlerinden oluşan sergide kaligrafik çalışmalar, kentler, ikonalar, sufi soyutlanmalar, modern anlatımlar, sürreel peyzajlar gibi çeşitli temalardan oluşan bir seçki izleyiciye sunuluyor. Sergi 27 Ocak 2024 tarihine kadar açık. 

18 yaş altı da davetli

-‘Suyun Hafızası İstanbul Tarihi Su Yolları’ fotoğraf sergisi Mecidiyeköy Sanat’ta devam ediyor. Sergi, İFSAK amatör fotoğrafçıları tarafından dört yıl ve dört mevsim boyunca çekilen, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinden bugüne kalan tarihi su yapılarının fotoğraflarından oluşuyor. Sergi 12 Ocak 2024’te sona erecek. 

Haberin Devamı

18 yaş altı da davetli

*GÖSTERİ

-Astroloji yazarımız Dinçer Güner, astrolojiyi yaşam serüveni üzerinden anlattığı ‘Astro Sahne’ isimli eğlenceli interaktif gösterisiyle 29 Aralık Cuma 21.00’de Zorlu PSM Touche sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 297 lira.

18 yaş altı da davetli

*DJ

-Alman elektronik ikilisi Extrawelt ‘Artifaz Club Nights 001’ etkinliği kapsamında 23 Aralık Cumartesi 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da çalacak. Bilet fiyatı 350-500 lira.

-Fred Lenix 23 Aralık 23.00’te Kalt İzmir’de. Bilet fiyatı 200-500 lira.

-Habibi Funk (Jannis) 29 Aralık Cuma 22.00’de Frankhan İstanbul’da DJ kabininin başına geçecek. Gecede Ayrıca Kaan Düzarat ve Eren çalacak. Bilet fiyatı 500 lira.

*TİYATRO

-‘Zengin Mutfağı’

Vasıf Öngören’in yazıp Şener Şen ve Doğu Akal’ın yönettiği ‘Zengin Mutfağı, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketlerinden birine bir köşkün mutfağından bakıyor. 26 Aralık Salı 20.30’da DasDas’ta izlenebilir. Bilet fiyatı 275-660 lira.

18 yaş altı da davetli

-‘Istırap Korosu’

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Istırap Korosu’ İstanbul Maltepe’de çoksesli bir aile apartmanında geçiyor. Başrollerini Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu’nun paylaştığı oyun bir apartman dolusu insanın hikâyesini izleyiciye yaşatıyor. 27 Aralık Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 30-260 lira.

18 yaş altı da davetli

*ATÖLYE

-Müze Gazhane 23 Aralık Cumartesi 16.00’da ‘Down Sendromlu Bireylerle Sanatla Terapi Atölyesi’ düzenliyor. Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha aktif olmasını amaçlayan atölye 12-20 yaş arası katılımcıları kabul edecek. Bilet için Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.

18 yaş altı da davetli

-Cooking Class Academy İstanbul 24 Aralık Pazar 11.00’de ‘Zencefilli Yılbaşı Evi/Ginger House Yapımı’ atölyesi düzenliyor. Zencefilli tereyağlı yılbaşı evi yoğurma, şekil verme, süsleme ve pişirme tekniklerinin anlatılacağı etkinliğe katılım ücreti 2.420 lira.

18 yaş altı da davetli

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğlence#Müzik#Konser

BAKMADAN GEÇME!