100’üncü yıl coşkusu her yerde

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KONSER

- İstanbullular Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını bugün ve yarın Maltepe Etkinlik Alanı’nda kutlayacak. Bugün Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda, Kolektif İstanbul konserleri gerçekleşecek. Yarınsa Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat, Ersin Show sahneye çıkacak. Ücretsiz etkinlikler 12.30’da başlayacak.







- CRR Senfoni Orkestrası bugün 20.00’de CRR Konser Salonu’nda ‘Kuvâ-yi Milliye Oratoryosu’nu seslendirecek. Bilet fiyatı 49-99 lira.

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- Piyanist Cana Gürmen ve çellist Çağ Erçağ yarın 11.00’de The Grand Tarabya Hotel’de konser verecek. Bilet fiyatları 224 ila 444 lira.

- Erdem Özkan (solist), Ozan Musluoğlu (bas) ve Uraz Kıvaner (piyano) Cumhuriyet’e özel caz şarkılarından oluşan bir repertuvarla yarın 12.00’de Hilton Istanbul Bosphorus’ta konser verecek. Türkiye’nin dört bir yanından özel lezzetlerin sunulacağı etkinliğin ücreti 1.500 lira.

- Pera Müzesi’nde yarın 15.30’da usta yorumcuların büyük bestekârların eserlerini seslendirecekleri ‘Cumhuriyetimizin 100. Yıl Konseri’ var. Ayrıca müzedeki Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından oluşan kalıcı sergiler de rehber eşliğinde ücretsiz gezdirilecek.

- Topkapı Kültür Parkı’nda yarın 18.00’de Koliva konseri var. Öncesinde de 14.00 itibariyle Cumhuriyet temalı çocuk etkinlikleri gerçekleşecek.

- İstanbul Devlet Opera ve Balesi yarın 20.00’de iki ayrı yerde Türk bestecilerin eserlerinin seslendirileceği ‘Cumhuriyet’in 100. Yılı Konseri’ düzenliyor. Süreyya Opera Sahnesi’ndeki etkinliğin bilet fiyatı 85-195 lira. İbrahim Yazıcı şefliğinde AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatlarıysa 120 ila 455 lira.

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- 90’ların popüler sanatçıları bu özel günü Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılarla kutlayacak. Yarın 21.00’de Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde gerçekleşecek konserde Ah Canım Ahmet, Ali Güven, Bora Öztoprak, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Ozan Orhon, Pınar Aylin, Reyhan Karaca, Seçil, Seyyal Taner ve Sibel Alaş sahneye çıkacak. Gecenin bilet fiyatları 330 ile 1.210 lira arasında.

- Tan Taşçı yarın 19.30’da Ankara, AnıtPark’ta konser verecek. Öncesinde saat 18.00’de Kumrular Caddesi’nden Anıtkabir’e meşaleli yürüyüş düzenlenecek.

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- Antalya’daki Nirvana Cosmopolitan Hotel’de bugün 18.30’da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı’ söyleşisi var. Ardından 19.45’te keman sanatçısı Ceren Aksan sahneye çıkacak. Ege&Senfoni Orkestrası’nın Cumhuriyet Balosu programıysa 20.30’da başlayacak. Yarın saat 17.00’de Sunay Akın ve Livaneli Orkestrası’nın ‘Cumhuriyet Yolunda 100. Yıl’ özel performansı gerçekleşecek. Bilet fiyatı 2.500- (kombine) 3.000 lira.

- Antalya Devlet Opera ve Balesi bugün 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin opera sahnesinde Cumhuriyet Bayramı konseri düzenleyecek. Konserin bilet fiyatları55 ila 170 lira.

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-Bursa’da kutlamalar yarın 19.00’da FSM Bulvarı Acıbadem Kavşağı’nda Cumhuriyet yürüyüşüyle başlıyor. Sonra FSM Bulvarı Hastane Alanı’nda saat 20.00’de Gazapizm, 22.00’deyse Teoman konserleri olacak.

MÜZİKAL-OPERA

- ‘1923 Müzikali’ bugün 15.30 ve 20.00’de, yarın 15.00’te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar gibi oyuncuların rol aldığı müzikal izleyiciyi Cumhuriyet’in kuruluş günlerine götürüp tarihte yolculuğa çıkarıyor. Bilet fiyatı 195-895 lira.

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- İzmir Devlet Opera ve Balesi ‘Yeniden Doğuş’ operasını iki günsahneleyecek. 30 Ekim Pazartesi ve 31 Ekim Salı 20.00’de Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi’nde gerçekleşecek temsilin bilet fiyatı 55-195 lira.

BALO





- Pera Palace Hotel yarın 20.00’de Cumhuriyet Balosu düzenliyor. Bu özel gecede Cumhuriyet’in ilk yıllarına özel lezzetler sunulacak. Atatürk’ün en sevdiği şarkılar çalınacak, en sevdiği valsler yapılacak. Geçmişte Atatürk’ün kaldığı

101 numaralı müze oda ve İsmet İnönü Suite rehber eşliğinde gezilebilecek. Bilet fiyatı 4.500 lira.

GÖSTERİ





- Yarın 19.00’da İstanbul Boğazı’nda havai fişek gösterisi ve 2023 adet drone’la (insansız hava aracı) özel bir şov gerçekleşecek.

KOŞU





- Yavuz Sultan Selim Köprüsü yarın 9.00’da ‘100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu’na ev sahipliği yapacak. Sadece kadınların katılacağı koşu hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlamak hem de kadınların başarılarını

ön plana çıkarmak için düzenleniyor. 5K koşuda dereceye girenlere toplamda 225 bin lira tutarında ödül verilecek. Kayıt için: cumhuriyetkadinlarikosusu.com

HAFTANIN DİĞER ETKİNLİKLERİ...

KONSER

- Kanadalı müzik grubu Ghostly Kisses bugün 21.00’de Maximum Uniq Box’ta konser verecek. Bilet fiyatı 385-735 lira.

- Ülkemizde de çok sevilen Hollandalı senfonik metal grubu Epica bugün 18.00’de KüçükÇiftlik Park’ta olacak. Bilet fiyatı

600-1.200 lira.

- Amerikalı cazcı Marcus Miller 31 Ekim Salı 21.00’de Volkswagen Arena’da İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 350, VIP 1.750 lira.

- Levent Yüksel 3 Kasım Cuma 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 330-1.650 lira.

- Mabel Matiz 3 Kasım 21.00’de Volkswagen Arena’da hayranlarıyla bir araya gelecek. Bilet fiyatı 550-3.000 lira.

FESTİVAL

- Vegan Derneği’nce düzenlenen Vegfest bugün söyleşiler, atölyeler, sergiler, belgesel gösterimleri, müzik dinletileri, kitap tanıtımları ve ürün tadımlarıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Katılım ücretsiz.

- Zorlu PSM’nin bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği MIX Festival 3-4 Kasım’da kapılarını açıyor. Elektronik, indie, rap gibi farklı müzik türlerine yer veren festivale katılacak isimlerden bazıları şöyle:Röyksopp, Warhaus, Kid Francescoli, Weval, Benny Sings, Two Another, Lalalar, Isaac Delusion, Jayda G, Los Bitchos. Bilet fiyatı 825, kombine 1.375 lira.

ATÖLYE

- Sarıyer’deki Piu Art Cafe’de bugün Saksıhane’nin teraryum ve kokedama atölyeleri var. 11.00 ve 13.30’da başlayacak atölyelere katılım ücreti 595 ve 350 lira.

SERGİ





- Fotoğrafçı Ayşe Yavaş’ın İsviçre’ye göç eden ailesinin öyküsünden yola çıkarak kurguladığı ‘Ve Sonra Hayat Başladı’ başlıklı fotoğraf sergisi Müze Gazhane C Binası’nda 2 Kasım’da açılıyor. 14 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir.