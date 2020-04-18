evdekal günlerini güzelleştirecek 10 ürün

Burcu Esmersoy / Sunucu

Ebru Erke / Hürriyet gastronomi yazarı

Elçin Yahşi / Gazeteci

Rachel Araz / Blogger

Tuba Ünsal / Oyuncu

Umut Eroğlu / Hürriyet teknoloji yazarı

1-Kabloya takılmadan temizlik

Dyson şarjlı elektrik süpürgesi



İtalyan futbolunun eski yıldızlarından Andrea Pirlo da bu ürünü kullanıyor.

Altı katmanlı filtre sistemi sayesinde en ufak partikülleri bile hapsedip derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Elçin Yahşi “Kablo tak, çıkar derdi olmadan bütün evi kolayca süpürüyorum. El süpürgesi olarak da koltukların üstünü temizlemek için kullanıyorum” diyor. 5 bin lira.





2-Sporsuz kalmayın

Yoga ve pilates matı



Çevrimiçi derslere katılabilmek için ihtiyacınız olan tek şey mat. Burcu Esmersoy, “Yıllar içerisinde ihtiyaçtan eve aldığım ‘Seeka’ yoga matı bugünlerde en çok kullandığım şey. Günlük sporumu yapıyorum” diyor. 189 lira.



3-Kahve tiryakilerine



Arçelik s telve

Kahve tiryakilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Aynı anda dört kişilik Türk kahvesi yapabiliyorsunuz. Rachel Araz, “Bu makine hangi cezvede şekerli, hangisinde sade kahve olduğunu size hatırlatıyor” diyor. 1300 lira.



4-Çay saatiniz için

Demlikli fincanlar

Daha fazla evde olduğumuz için çay saatlerimiz sıklaştı. Bu vakitleri hem şık hem de lezzetli hale getirmek için demlikli fincan setlerinden edinebilirsiniz. Ebru Erke, “Karaca’nın tekli demlikli fincanı bitki çayı demlemek için inanılmaz pratik ve de çok şık” diyor. 40 lira.



5-Artık her eve lazım

Telefon ve tablet standı



Bu süreçte toplantılarımızı ve buluşmalarımızı internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Tabletlerimiz ve telefonlarımızı yerleştirebileceğimiz aparatlar arasında Ikea’nın ‘Bergenes’ adlı ürünü de var.

Hem şık hem de fiyatı oldukça uygun. 8 lira.



6-Bu bir mikropsavar!

Dyson Hava Temizleyici



Bulunduğu odanın havasını temizliyor. Hem ısıtma hem de serinletme özelliğiyle hava kirliliğine sebep olan partiküllerin yüzde 99.95’ini yok ediyor. Tüm odaya arıtılmış havayı iletmek için 45-350 derece ayarlanabilir salınım özelliğine sahip. 4 bin 500 lira.



7-Lezzetin başrolünde

Döküm tencere

Hepimiz mutfaktayız! En lezzetli yemekleri pişirebilmek için mutfak araç gereçlerini de doğru seçmeliyiz. Le Creuset’in ‘Signature’ model döküm tencerelerini tercih edebilirsiniz. Farklı boyutlarda satılan üründe çok lezzetli ekmekler de pişirilebiliyor. 1400 lira.





8-Vitaminle dopdolu

Vestel Mix&Go Blender



Spor yapanların evinde bulundurması gereken bir cihaz.

Meyve ve sebzelerden damak zevkinize uyanları birleştirin, sağlıklı kokteyliniz hazır! Tuba Ünsal “Smoothie benim için vakitsizlikte edilebilecek en iyi kahvaltıdır” diyor. 145 lira.



9-Renkli akşamlar

Mod Lambası

Salonunuzun ışıklarını renklendirip arada değiştirerek rengârenk bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Rutini değiştirmek ruh halinize çok iyi gelecek! Umut Eroğlu “Philips Mood Lamb, bir klasik. Kumandalı renkli LED’lere de bakın” diyor. 323 lira.



10-Sinema evinize geldi

Cep tipi projeksiyon

Görüntüyü ister tavana yansıtın, ister duvara... Evin her odasını sinema salonuna çevirmek için cep tipi projeksiyonlar ideal. Üstelik çocuk odasında fantastik dünyalar yaratabilirsiniz. Viewsonic markalı ürün, kalite fiyat dengesi açısından tercih edilebilir. 1289 lira.