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Zeynep Sever Demirel paylaştı: Bakın ne buldum! Volkan Demirel'in efsane fotoğrafı yeniden gündemde...

#Zeynep Sever Demirel#Zeynep Sever#Volkan Demirel
Zeynep Sever Demirel paylaştı: Bakın ne buldum Volkan Demirelin efsane fotoğrafı yeniden gündemde...

Oyuncu ve model Zeynep Sever Demirel eşi Volkan Demirel'in yıllar önce verdiği efsane pozun aynısını verdi! Eşinin meşhur gözlüklerini takan Demirel, 'Bakın ne buldum' sözleriyle Volkan Demirel'e gönderme yaptı.

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Volkan Demirel'in gözlüklü fotoğrafı uzun yıllar sonra Zeynep Demirel'in paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Volkan Demirel'in oyuncu ve model eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada iddialı tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Sever Demirel son olarak eşi Volkan Demirel'in yıllar önce verdiği bir pozda yer alan güneş gözlüğünü bulup fotoğraf çekildi.

Eşinin yıllar önce çekildiği fotoğrafı ti'ye alan Demirel "Bakın ne buldum" notuyla bu fotoğrafı paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Zeynep Sever Demirel paylaştı: Bakın ne buldum Volkan Demirelin efsane fotoğrafı yeniden gündemde...

Eşine espri ile karşılık veren Volkan Demirel de "Sayemde modayı takip ediyorsun (geriden) biraz da sen tak" yorumunu yaptı.

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Zeynep Sever ise kocasının bu yorumuna "Vizyon" yanıtını verdi.

Mutlu çiftin bu diyalogu sevenlerini güldürdü.

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