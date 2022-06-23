İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna'ya: Benim baş tacım oradadır

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KADINLAR MATİNESİ



Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında bu kez İbrahim Tatlıses sahneye çıktı. Sanatçı, “Kadınlar Matinesi” konseptiyle kadın hayranlarıyla buluştu.

İbrahim Tatlıses’i dinlemeye gelenler arasında oğlu İdo’nun annesi Derya Tuna ile gelini Yasemin Tatlıses de vardı. Ünlü sanatçı, Tuna’yı “Bütün kadınlar baş tacıdır. Benim baş tacım da oradadır” diyerek selamladı.

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İMPARATOR KADINLAR MATİNESİ İLE HASRETİ DİNDİRDİ

Binlerce kadın hayranını karşısında gören Tatlıses'in, “Yani benim aklımın ucundan geçmezdi Allah bana bir ömür daha verecek, insanlarla birlikte şarkı söyleyeceğim” sözlerine sevenleri “İbo İbo” tezahüratlarıyla karşılık verdi. İmparator 35 kişilik dev orkestrası ve üç saate yakın kaldığı sahnesinde binlerce kadın hayranını bol bol oynattı.