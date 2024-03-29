Zeynep Beşerler ile Emir İçgören'in boşanma nedeni ihanet mi?

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Aldatıldığı için ayrılmak istediği öne sürülen oyuncu, konuyla ilgili sorular karşısında “Ortada çocuk var. Arkadaşlık tabii ki devam ediyor. İhanet gibi bir şey yok. Bana sormanız gereken bir şey de değil bu” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

BİR ÖRNEK

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Güzel havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıkan çift, City’s AVM’de mola verdi. Bir markanın aynı model montlarından giyen sevgililer, uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekti. Ümran Seyhan ve Kenan Tosun, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. (Behlül AYDIN)

BABAYA ÖZEL ŞARKI

Sıla, söz ve müziği kendisine ait yeni şar-kısı “Yağmur”u dinleyicileriyle buluşturdu.

Ünlü popçu, şarkısını merhum babasının hatırasına yazdığını söyledi: “Ben babam gittikten sonra yazdım. Siz dilediğinizce kendi dünyanıza salın. Çare bulunamayan durumlarda çaresizliğe ve her koşulda çare bulmaya alışmayı umuyorum. Hepimiz için. Yağmur yıkasın içimizi.”

AHLAKSIZ TEKLİF İTİRAFI

“Zaten Şov” adlı YouTube programında ünlü isimleri ağırlayan Melis İşiten, ses getiren bir itirafta bulundu.

“İşin İçinden” programına konuşan oyuncu, ağırladığı bazı isimlerden ‘ahlaksız teklif’ aldığını söyledi: “Programa konuk çağırıyorum, ‘Hadi ne yapıyoruz buradan sonra’ diyor mesela. Bu çok denk geldiğim bir şey. ‘Pakete bu dahil değil’ diyorum ben de!”

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MEKANIN DAHİBİ DEĞİLİM

Hande Erçel önceki gece Etiler-Armutlu’daki bir mekândan çıkarken objektife takıldı.

Oyuncu, “Mekânın sizin olduğuna dair haberler çıktı, bugün açılış mı yaptınız?” sorusuna “Arkadaşlar mekân benim değil, yakın bir dostumun” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

ACIKINCA CİNLERİM TEPEME ÇIKIYOR

Oğuzhan Koç önceki gün Levent’te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “İzmir’de konserim var, oraya doğru yola çıkacağım şimdi” dedi.

Ramazan Bayramı’nın ardından Dominik’e, Acun Ilıcalı’nın yanına tatile gideceğini söyleyen Koç, “Teklif gelse Survivor’da yarışır mısınız?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Hayatta gidip yarışmam. Ben Boğa burcuyum, açlığa dayanamam. Bir öğün kaçırdığımda cinlerim tepeme çıkıyor. O yüzden bana göre değil.” (Behlül AYDIN)

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SEVGİLİSİYLE İZMİR'DE

İngiltere’ye yerleşen Serel Yereli, bir süre önce Türkiye’ye dönme kararı aldığını duyurmuştu.

Şarkıcı önceki gün İzmir’de görüntülendi. Yereli, İngiltere’deyken aşk yaşamaya başladığı sevgilisiyle el ele objektife yansıdı.