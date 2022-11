Zeynep Bastık isyan etti: Yaralanmadan kıl payı kurtuldum!

Haberin Devamı

Son dönemde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık, Mersin'de hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Bastık, yüzüne lazer tutulunca çileden çıktı.

İkazlarına rağmen devam eden taciz ünlü şarkıcıyı kızdırdı. Uyarıda bulunan Bastık'a seyirciler arasından su şişesi fırlatıldı.

'Can güvenliğim yok' deyip sahneyi yarıda bırakan şarkıcı yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı:

BİZİ STRES TOPU OLARAK MI GÖRÜYORSUNUZ?

‘Dün akşamki konserimiz harika başlayıp belli bir yere kadar harika devam etti. Fakat daha sonra, ikazlarıma rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum, sahneye atılan su şişesiyle devam etti. Ve açıkçası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son üç şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilemek istedim. Benim de ilk defa başıma geliyor emin olun… Demem o ki; gençlerin ‘challenge’ adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla, neden yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Aklım almıyor. Bu bir sevgi göstergesi mi, sahneden in deme şekli mi, bizi stres topu olarak mı görüyor bazıları? Kafamda bir sürü soru. Birçok sanatçı arkadaşımın da başına geldiğini biliyorum, görüyorum bir süredir. Ne acı. Sizinle her yerde şarkılarımızı söylemek için can atarken, evimize bu korkunç anılarla dönüyor olmak emin olun bizi derinden yaralıyor. Çözümü nedir? Bilmiyorum. Ama son derece üzgün ve kırgın olduğumu söylemek istedim. Tekrar geri kalan tüm sevenlerimden özür dilerim. Dün de söylediğim gibi, daha makul zamanlarda ve şartlarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum…’