Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını!

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Asena, 15 Kasım’da gerçekleştireceği gelinlik defilesi öncesinde dikiş makinesinin başına geçti. Asena, “Dansımın dışında kostümlerim de çok beğeniliyordu. Babaannem beni çocukken 6 yıl makine çalıştırdı” dedi.
ÜNLÜ İSİMLERİN ASIL MESLEKLERİ ŞAŞIRTTI!
Özellikle yeni nesil ünlüler genellikle konservatuvar mezunu... Yani yaptıkları işin eğitimini alıyorlar. Ama aralarından bazıları bu eğitimleri almadığı halde farklı alanlarda üne kavuştular. İşte o ünlüler ve asıl meslekleri...
'Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz'
Şarkıcı Ebru Polat, ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı. Polat, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
"Önümüzdeki hafta itibarıyla 'avukat hanım' diyeceksiniz. 15 yıl sonra mesleğe dönüş"
Ebru Polat,İstanbul Barosu'nda çektiği fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı.
Yaşar
Ferhat Göçer
Ünlü şarkıcının asıl mesleği doktorluk. Aynı zamanda konservatuvarın şan bölümünden eğitim aldı.
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Davut Güloğlu, Rize Belediye Spor'da futbolcuydu.
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