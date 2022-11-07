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Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını!

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Meslekleri#Asena#Ebru Polat
Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 11:03

Asena, sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları yapmaya başladı.

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Asena, 15 Kasım’da gerçekleştireceği gelinlik defilesi öncesinde dikiş makinesinin başına geçti. Asena, “Dansımın dışında kostümlerim de çok beğeniliyordu. Babaannem beni çocukken 6 yıl makine çalıştırdı” dedi.

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını

ÜNLÜ İSİMLERİN ASIL MESLEKLERİ ŞAŞIRTTI!

Özellikle yeni nesil ünlüler genellikle konservatuvar mezunu... Yani yaptıkları işin eğitimini alıyorlar. Ama aralarından bazıları bu eğitimleri almadığı halde farklı alanlarda üne kavuştular. İşte o ünlüler ve asıl meslekleri...

'Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz'

Şarkıcı Ebru Polat, ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı. Polat, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

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"Önümüzdeki hafta itibarıyla 'avukat hanım' diyeceksiniz. 15 yıl sonra mesleğe dönüş"

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını

Ebru Polat,İstanbul Barosu'nda çektiği fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı. 

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını

 

Yaşar

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Meşhur şarkıcı, ünlü olmadan önce bir dönem turist rehberliği yaptı.

Ferhat Göçer

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Ünlü şarkıcının asıl mesleği doktorluk. Aynı zamanda konservatuvarın şan bölümünden eğitim aldı.

 

Can Yaman

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Yedi Tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Can Yaman'ın asıl mesleği avukatlık... Mesleğine devam ederken 'Gönül İşleri'ndeki Bedir rolü için kendisine teklif geldi. Böylece oyunculuk kariyeri başlamış oldu.

 Hande Yener

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Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Ünlü şarkıcı tezgahtarlık yapıyordu. Bir gün çalıştığı dükkana Sezen Aksu girince tüm hayatı değişti.

Buğra Gülsoy

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Asıl mesleği mimar. Gülsoy, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun.

Kenan İmirzalıoğlu

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Kenan İmirzalıoğlu, ünlü olmasaydı belki de bir akademisyen olurdu. Başarılı isim Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümü mezunu.

Serdar Ortaç

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Babasının da isteğiyle tornacılık yapıyordu.

Tuba Büyüküstün

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Asıl mesleği dekor ve sahne tasarımcılığı.

Deniz Seki

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Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Deniz Seki eskiden güzellik uzmanıydı.

Davut Güloğlu

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Davut Güloğlu, Rize Belediye Spor'da futbolcuydu.

Nuri Alço

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Ünlü olmadan önce bankacılık ve ilaç mümessilliği yapıyordu.

İbrahim Tatlıses

Bir dönem sahnelerin yıldızıydı... O artık iş kadını


Ünlü olmadan önce inşaat işçiliği yapan Tatlıses, inşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi.

 

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#Ünlülerin Meslekleri#Asena#Ebru Polat

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