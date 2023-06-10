Zeynep Bastık: Bizim ilişkimiz dostluğa dönüştü

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Şarkıcı, aşk sorularına gülerek yanıt verdi: “Sevgilim yok. Olursa 1 dakika bırakmam elini. Âşık olmayı bekliyorum.” Mekâna gelen eski eşi Tolga Akış, Bastık’la halen görüşmeleriyle ilgili “Bizim ilişkimiz zaten yavaş yavaş dostluğa doğru ilerliyor diye ayrılık kararı aldık. İkimiz de birbirimizi çok seviyoruz” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

'YANLIŞLIK OLMUŞTUR'

Ekin Mert Daymaz önceki gün Etiler’deki bir mekândan iki kadınla çıkarken görüntülendi.

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Kadınlardan birinin elini tutan oyuncu, onlarla başka bir mekâna geçti. Sorulara ise “Kimsenin elini tutmadım, yanlışlık olmuştur” diye yanıt verdi. (Sayit DURMAZ)

ŞAMPİYONLUK YAKIŞIYOR

Aleyna Tilki geçtiğimiz gece Serel Yereli ile Kuruçeşme Boaz’daydı.

Çıkışta görüntülenen şarkıcı, “Galatasaray’ın şampiyonluğunda sahne aldınız, neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Galibiyet ve şampiyonluk yakışıyor Galatasaray’a. Gomis’in son maçıydı sanırım. Güzel bir buluşma oldu. Kendisini çok seviyorum.” (Sayit DURMAZ)

MADRİD BULUŞMASI

Murat Evgin, startını Malaga’da verdiği İspanya turnesine Madrid’de devam etti.

İki akşam üst üste Madrid Tempo Audiophile Club’da sahne alan Evgin’i geçen akşam izlemeye gelenler arasında Cansu Dere ve Selma Ergeç de vardı. Evgin, konser sonrası iki oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

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EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Ebru Şahin ve Cedi Osman, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Boaz’dan çıkarken görüntülendi.

Rol aldığı “Yüzyıllık Mucize” dizisinin final yemeğinden çıktıklarını söyleyen Şahin, “Umarım daha iyi projelerde yeniden bir arada oluruz” dedi. Cedi Osman ise “Şimdilik iyi akşamlar dileyelim” diyerek soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

Buse İskenderoğlu önceki gün Nişantaşı City’s’deydi.

“Yasak Elma” dizisinin final bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan ünlü model, sorular üzerine “Çok mutlu oldum. Daha önce de bir sinema filminde oynamıştım. Bu ikinci oyunculuk deneyimim oldu. ‘Yasak Elma’dan sonra teklifler gelmeye başladı. Gelen en uygun teklifi değerlendireceğim” dedi. (Behlül AYDIN)

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DİLEKTAŞI DİZİSİNDE

Kanal D’nin Pastel Film imzalı yeni dizisi “Dilek Taşı”nın kadrosuna bir isim daha dahil oldu.

Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın başrolleri paylaştığı dizide Erdal Ayna da rol alacak. Salih Bademci’nin cezaevi arkadaşı Recep’i canlandıracak olan oyuncu, rolü için bağlama dersleri almaya başladığını söyledi.