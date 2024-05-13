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Zenginlerin meditasyon yöntemi

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#Çağla Şıkel#Yasemin Sakallıoğlu#Meditasyon
Zenginlerin meditasyon yöntemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 08:29

Yasemin Sakallıoğlu, Çağla Şıkel’in bir kulübedeki 11 saatlik inzivasının videosunu çekti. Komedyen, dolap içindeki anlarını “Zenginlerin meditasyon yöntemi” başlığı ile paylaştı.

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Sosyal medyadaki tiplemeleriyle dikkat çeken Yasemin Sakallıoğlu, son dönemlerde meditasyona ağırlık veren Çağla Şıkel’in 11 saat boyunca bir kulübede inzivaya çekilmesini ti’ye aldı.

Videosuna “Zenginlerin meditasyon yöntemleri” başlığını düşen komedyen, dolap içinden çektiği görüntüleri şu notla paylaştı:

“Erken rezervasyon için yorumlara boy, kilo ve yaşınızı yazın. Size uygun karanlık odayı ayarlayalım.” Şıkel ise videoya şu yorumu yazdı: “Çok tatlısın, izlerken kendimi koltuğa fırlattım.”

Çağla Şıkel, bir kulübede 11 saat kalarak inzivaya çekilmişti.

 

 

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#Çağla Şıkel#Yasemin Sakallıoğlu#Meditasyon

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