Zenginlerin meditasyon yöntemi

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Sosyal medyadaki tiplemeleriyle dikkat çeken Yasemin Sakallıoğlu, son dönemlerde meditasyona ağırlık veren Çağla Şıkel’in 11 saat boyunca bir kulübede inzivaya çekilmesini ti’ye aldı.

Videosuna “Zenginlerin meditasyon yöntemleri” başlığını düşen komedyen, dolap içinden çektiği görüntüleri şu notla paylaştı:



“Erken rezervasyon için yorumlara boy, kilo ve yaşınızı yazın. Size uygun karanlık odayı ayarlayalım.” Şıkel ise videoya şu yorumu yazdı: “Çok tatlısın, izlerken kendimi koltuğa fırlattım.”

Çağla Şıkel, bir kulübede 11 saat kalarak inzivaya çekilmişti.