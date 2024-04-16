Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisiyle gece sohbeti

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Araç içinde sohbet ederken objektifleri fark eden Zehra Çilingiroğlu gülümserken, Mürsel Kaya panikleyip gaza basarak uzaklaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Küba eğlencesi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Miami’deki evinde tatil yapıyor. 93 yaşındaki ünlü işadamı önceki gün Miami’de Küba Gecesi eğlencesine katıldı. Kübalı şarkıcıya marakas ile eşlik eden Koç, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Rahmi Koç’un o anları sosyal medyada viral oldu. Koç’u görenler “Dedeme bak koç gibi”, “Helal be var eğleniyor”, “Yaşıyorsun hayatı be”, “Ali Koç gör de örnek al” yorumlarında bulundu.

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Doğayla iç içe

Bettina Hakko, İtalya’nın güneyinde yer alan Tirol bölgesinde doğayla iç içe tatil yapıyor. Hakko önceki gün bölgedeki hayvanları severken çekilen videosunu Instagram sayfasında İngilizce “Keşke hepimiz bunlar gibi birlikte yaşayabilsek” notuyla yükledi.

Maldivler geceleri

Burcu Esmersoy, Maldivler’de tatil yapıyor. Ünlü sunucu akşam yemeği öncesi verdiği bu pozu Instagram hesabına “Maldivler geceleri” notuyla yükledi. Burcu Esmersoy kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni aldı.

Kahve zamanı

İlker Aksum önceki gün eşi Dilay Ekmekçioğlu ile Akmerkez’e girerken görüntülendi. Kahve içmeye geldiklerini söyleyen ünlü oyuncuya, İlker Ayrık ve İlker Kaleli ile çektirip sosyal medyada “İlkerler tutulması” notuyla paylaştığı fotoğraf soruldu. “Nasıl ama güzel değil miydi?” diyerek gülen oyuncu, eşiyle beraber AVM’ye girdi. (Sayit DURMAZ)

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