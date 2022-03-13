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Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz

#Deniz Seki#Coşkun Sabah#Z Kuşağı
Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz

Deniz Seki önceki akşam Etiler I-Land’ın açılışında sahne aldı.

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Şarkıcının hayranları İstanbul’daki yoğun kar yağışına rağmen mekânı saatler öncesinden doldurdu.

Seki, “Böyle bir günde, bu karda, soğukta bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Böylesine yeni mekânlar biz sanatçılar için çok değerli ve kıymetli. Bizler de Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz

Seyirciler arasındaki Coşkun Sabah, gecenin ilerleyen saatlerinde şarkıcının daveti üzerine sahneye çıktı. “Hatıram Olsun” şarkısını birlikte seslendiren ikili, ayakta alkışlandı. Seki, ardından sevilen şarkılarını söyledi.

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