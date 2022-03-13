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Şarkıcının hayranları İstanbul’daki yoğun kar yağışına rağmen mekânı saatler öncesinden doldurdu.

Seki, “Böyle bir günde, bu karda, soğukta bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Böylesine yeni mekânlar biz sanatçılar için çok değerli ve kıymetli. Bizler de Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Seyirciler arasındaki Coşkun Sabah, gecenin ilerleyen saatlerinde şarkıcının daveti üzerine sahneye çıktı. “Hatıram Olsun” şarkısını birlikte seslendiren ikili, ayakta alkışlandı. Seki, ardından sevilen şarkılarını söyledi.