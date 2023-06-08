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Yeni bir aşk mı?

Güncelleme Tarihi:

#Büşra Develi#Merve Özbey#Defne Samyeli
Yeni bir aşk mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 08:17

Büşra Develi önceki gün Bebek’te görüntü yönetmeni Murathan Özbek’le objektife yansıdı.

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Fotoğraflarının çekildiğini fark edince adımlarını hızlandıran ikili, Lucca’ya girdi. İçeride yarım saat kaldıktan sonra mekândan ayrılan ve kapıda uzun süre taksi bekleyen Develi ile Özbek, boş taksi bulamayınca çareyi yürüyerek uzaklaşmakta buldu. Oyuncu soruları “İyi akşamlar” diyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Yeni bir aşk mı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

GÜL ELÇİSİ

Isparta’da gül hasadının başlangıcını temsil eden Uluslararası Gül Festivali’nin son gününde Merve Özbey sahne aldı.

Yeni bir aşk mı

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2.5 saat sahnede kalan ünlü şarkıcıyı yaklaşık 50 bin kişi izledi. Isparta Belediyesi tarafından bu yılın gül elçisi ilan edilen Özbey’e, yapımı 40 saatte tamamlanan gülden yelek hediye edildi.

AŞKIN İLANI

Bir süre önce müzisyen Çağrı Telkıvıran’la görüntülenen Defne Samyeli ilişki iddiasını yalanlamıştı.

Yeni bir aşk mı

İkili önceki gün bir düğüne birlikte katıldı. Telkıvıran ve Samyeli’nin birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaları “aşk ilanı” olarak yorumlandı.

'ARABA' İLE GELİYOR

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Sefo’nun yeni single’ı “Araba” yarın dinleyici ile buluşuyor.

Yeni bir aşk mı

Söz ve müziği Sefo’ya ait olan şarkının prodüktörlüğünü Divxrse üstlenirken, mix Aerro tarafından yapıldı. Şarkı, 362TUZAK ve Sony Music Türkiye iş birliği ile tüm dijital platformlarda yerini alacak.

 

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#Büşra Develi#Merve Özbey#Defne Samyeli

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