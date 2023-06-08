Yeni bir aşk mı?

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Fotoğraflarının çekildiğini fark edince adımlarını hızlandıran ikili, Lucca’ya girdi. İçeride yarım saat kaldıktan sonra mekândan ayrılan ve kapıda uzun süre taksi bekleyen Develi ile Özbek, boş taksi bulamayınca çareyi yürüyerek uzaklaşmakta buldu. Oyuncu soruları “İyi akşamlar” diyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

GÜL ELÇİSİ

Isparta’da gül hasadının başlangıcını temsil eden Uluslararası Gül Festivali’nin son gününde Merve Özbey sahne aldı.

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2.5 saat sahnede kalan ünlü şarkıcıyı yaklaşık 50 bin kişi izledi. Isparta Belediyesi tarafından bu yılın gül elçisi ilan edilen Özbey’e, yapımı 40 saatte tamamlanan gülden yelek hediye edildi.

AŞKIN İLANI

Bir süre önce müzisyen Çağrı Telkıvıran’la görüntülenen Defne Samyeli ilişki iddiasını yalanlamıştı.

İkili önceki gün bir düğüne birlikte katıldı. Telkıvıran ve Samyeli’nin birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaları “aşk ilanı” olarak yorumlandı.

'ARABA' İLE GELİYOR

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Sefo’nun yeni single’ı “Araba” yarın dinleyici ile buluşuyor.

Söz ve müziği Sefo’ya ait olan şarkının prodüktörlüğünü Divxrse üstlenirken, mix Aerro tarafından yapıldı. Şarkı, 362TUZAK ve Sony Music Türkiye iş birliği ile tüm dijital platformlarda yerini alacak.