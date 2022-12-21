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Yeni aşkı Barcelonalı

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#Cenk Küpeli#Demet Şener#Demet Akalın
Yeni aşkı Barcelonalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 09:31

Demet Şener ile evliliğini sonlandırdıktan sonra kalbini uzun süre aşka kapatan ve işlerine yönelen Cenk Küpeli sonunda aradığı aşkı buldu.

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Küpeli’nin Barcelona kulübünün profesyonel atleti olan 23 yaşındaki Adelina Daraban Rusu ile aşk yaşadığı öğrenildi. Çiftin beraber katıldıkları davetten paylaştıkları fotoğraf ile aşk belgelenmiş oldu. Sık sık yurtdışında bir araya geldiği öğrenilen çiftin mutlu halleri dikkat çekti.

Yeni aşkı Barcelonalı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Mehmet’i ziyaret etti

Demet Akalın, Kütahya’da yaşayan Mehmet adlı çocuğa yardım kampanyası düzenlemişti. Ünlü şarkıcı önceki gün Kütahya’ya giderek Mehmet’le bir araya geldi.

Yeni aşkı Barcelonalı

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Demet Akalın, Kütahya Tavşanlı’da yaşayan Mehmet isimli çocuğa yardım etmek için kollarını sıvamıştı. Gelen maddi ve eşya yardımlarının ardından Mehmet’in evini yaptırmak için hazırlıklara başlayan Akalın, tadilat masraflarının fazla olduğunu görünce, prefabrik ev yaptırılması için Twitter’dan da yardım istemişti. Akalın önceki gün Kütahya’ya giderek Mehmet ve ailesiyle bir araya geldi. Şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı:

“Bizim melekler ne güzel işler yapmışlar, yürekten kucakladım hepinizin adına onları. Benim afacan Mehmet’im, gülümsemesine dünyalar yanar. Vali Ali Çelik’le de görüştük. 14 çocuk için sünnet düğünü organize edilecek. Ona da geleceğim. Tüm yardım eden, dua eden, selam gönderenlere çok teşekkürler.”

Normal arkadaşım

Yiğit Kirazcı önceki gün Etiler’deki bir mekanda kız arkadaşıyla görüntülendi. İkili, çıkışta gazetecileri görünce farklı yönlere doğru gitti. Kirazcı, “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Normal arkadaşım.” Oyuncu, son olarak meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşamıştı.(Behlül AYDIN)

Yeni aşkı Barcelonalı

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Festival güzeli

Irmak Ünal, Bangkok’ta düzenlenen Wonderfruit adlı festivale katıldı. Ünal, 4 gün süren festival boyunca sanat, kültür, müzik ve doğayla iç içe vakit geçirdi. Ünal festivalden renkli karelerini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Yeni aşkı Barcelonalı

Aşkı konuşmak istemedi

Aleyna Kalaycıoğlu, Sinan Akçıl imzalı yeni şarkısı “Tebrik Ederim”e önceki gün klip çekti.

Yağmur altında gerçekleşen klip çekiminde zor anlar yaşayan genç şarkıcı, “Survivor’dan sonra ilk defa bu kadar zorlanıyorum. Kesin hastanelik olacağım” dedi.

Yeni aşkı Barcelonalı

Kalaycıoğlu, Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddialarına ise cevap vermek istemedi: “Çok konuşmak istemiyorum, bu sorulara cevap vermiyorum.”(Sayit DURMAZ)

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#Cenk Küpeli#Demet Şener#Demet Akalın

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