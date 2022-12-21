Yeni aşkı Barcelonalı

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Küpeli’nin Barcelona kulübünün profesyonel atleti olan 23 yaşındaki Adelina Daraban Rusu ile aşk yaşadığı öğrenildi. Çiftin beraber katıldıkları davetten paylaştıkları fotoğraf ile aşk belgelenmiş oldu. Sık sık yurtdışında bir araya geldiği öğrenilen çiftin mutlu halleri dikkat çekti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Mehmet’i ziyaret etti

Demet Akalın, Kütahya’da yaşayan Mehmet adlı çocuğa yardım kampanyası düzenlemişti. Ünlü şarkıcı önceki gün Kütahya’ya giderek Mehmet’le bir araya geldi.

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Demet Akalın, Kütahya Tavşanlı’da yaşayan Mehmet isimli çocuğa yardım etmek için kollarını sıvamıştı. Gelen maddi ve eşya yardımlarının ardından Mehmet’in evini yaptırmak için hazırlıklara başlayan Akalın, tadilat masraflarının fazla olduğunu görünce, prefabrik ev yaptırılması için Twitter’dan da yardım istemişti. Akalın önceki gün Kütahya’ya giderek Mehmet ve ailesiyle bir araya geldi. Şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı:

“Bizim melekler ne güzel işler yapmışlar, yürekten kucakladım hepinizin adına onları. Benim afacan Mehmet’im, gülümsemesine dünyalar yanar. Vali Ali Çelik’le de görüştük. 14 çocuk için sünnet düğünü organize edilecek. Ona da geleceğim. Tüm yardım eden, dua eden, selam gönderenlere çok teşekkürler.”

Normal arkadaşım

Yiğit Kirazcı önceki gün Etiler’deki bir mekanda kız arkadaşıyla görüntülendi. İkili, çıkışta gazetecileri görünce farklı yönlere doğru gitti. Kirazcı, “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Normal arkadaşım.” Oyuncu, son olarak meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşamıştı.(Behlül AYDIN)

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Festival güzeli

Irmak Ünal, Bangkok’ta düzenlenen Wonderfruit adlı festivale katıldı. Ünal, 4 gün süren festival boyunca sanat, kültür, müzik ve doğayla iç içe vakit geçirdi. Ünal festivalden renkli karelerini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Aşkı konuşmak istemedi

Aleyna Kalaycıoğlu, Sinan Akçıl imzalı yeni şarkısı “Tebrik Ederim”e önceki gün klip çekti.

Yağmur altında gerçekleşen klip çekiminde zor anlar yaşayan genç şarkıcı, “Survivor’dan sonra ilk defa bu kadar zorlanıyorum. Kesin hastanelik olacağım” dedi.

Kalaycıoğlu, Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddialarına ise cevap vermek istemedi: “Çok konuşmak istemiyorum, bu sorulara cevap vermiyorum.”(Sayit DURMAZ)