Yasmin Erbil ve sevgilisi Poyraz Yiğit İtalya’ya gidiyor

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Genç çift, çok güzel bir ilişki yaşadıklarını, önümüzdeki günlerde tatil için 1 haftalığına İtalya’ya gideceklerini söyledi. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Her şeyin başladığı yerde

Şevval Şahin, yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrum’a gitti. Sevgililer romantik pozlarını sosyal medya hesaplarında yayınladı. Şahin kendi paylaşımına şu notu düştü: “Bodrum bize her zaman iyi gelir. Her şeyin başladığı yer.”

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Baba-oğul eğlencesi

Can Bonomo oğlu Roman’la birlikte resim yaptı. Ünlü şarkıcı, oğlunun boya kalemleriyle yüzünü çizdiği bu eğlenceli karesini de Instagram hesabının ‘hikâye’ bölümünde takipçileriyle paylaştı.

Sıkı çalışıyor

Emina Jahovic önceki gün spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Spor salonundaki aynadan selfie’sini çeken şarkıcı, son dönemdeki mottosunu da açıkladı: “Kendine 6 ay ver. Hayalet moduna geç, çok çalış, daha çok egzersiz yap, Allah’a dua et ve istikrarlı kal. Bu sözü sonraya sakla. Görevinin tamamlandığında tekrardan gör.”

İmaj tazeledi

Eser Yenenlerle evli olan Berfu Yenenler, imajını yeniledi. Yenenler, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısa kestirdi. Yenenler, kuaförden paylaştığı kareyi “Ne” notuyla beğeniye sundu.

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Alışveriş molası

Pınar Deniz önceki gün Zorlu AVM’deydi. Şık giyimiyle dikkat çeken oyuncu, “Yargı”nın set arasında alışveriş yaptığını söyledi: “Set yoğunluğu var. Buradan da yine sete gideceğim. Kısa bir mola için uğradım. Aslında alışveriş için gelmedim ama gelmişken ihtiyacım olan birkaç bir şeyi de aldım.”

Sefo’nun saç boyası

Sefo, saçlarını boyattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Rap’çi, esprili bir şekilde şu notu yazdı: “Ben Samsunluyum böyle şeyler bana ters dedikten sonra girdiğim şekil. Hem Barbie hem harbi sıkıntı yok.”

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Miray Daner ve Oğulcan Engin önceki akşam Karaköy’deydi. Sevgililer, Root adlı mekândan çıkarken objektife yansıdı. Aralarındaki krizi çözmeyi başaran sevgililer hayli keyifli görünüyordu. (Sayit DURMAZ)

İstanbul’da alışveriş turu

Trabzonspor’da forma giyen milli futbolcu Uğurcan Çakır, önceki gün eşi Kübra Çakır ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı. Alışveriş turunda yanına gelen taraftarlarla tek tek fotoğraf çektiren kaleci, muhabirlere “Milli takım için İstanbul’a geldik, çalışmalara başladık” açıklamasını yaptı.