Yasmin Erbil aşka geldi

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Ünlü sunucu, eski Survivor yarışmacısı Poyraz’la çektirdiği kareleri Instagram’da ‘kalp’ emojisi koyarak paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Baba oluyor

Oben Alkan ile geçen ay Milano’da evlenen oyuncu Bora Akkaş, baba oluyor. 16 haftalık hamile olan Oben Alkan, müjdeli haberi sosyal medya hesabında “Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık” sözleriyle duyurdu.

Asker babası

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9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, en büyük oğlu Mustafa’yı askere uğurlamadan önce saçlarını tıraş etti. Ünlü türkücü, o anların görüntülerini duygusal bir mesajla yayınladı: “Hayırlısıyla gidip gelirsin inşallah. Ben bu dünyadan göçünce bu görüntüler size anı olarak kalsın.”

Ameliyat masasına yattı

Ebru Destan bademcik ameliyatı oldu. Destan hastane yatağından paylaşım yaptı: “Sağlıktan ötesi hikâye. Yıllardır tonsilit (bademcik iltihabı) olmaktan kâbus yaşıyordum. Nihayet bademciklerimden kurtuldum. Kolay mıydı, asla. Çocuk yaşlarda yapılınca daha kolay bir operasyon. Ama antibiyotik kullanmaktan böbreklerim iflas edecekti. Bir müddet sesim, soluğum çıkmayacak. Herkese sağlık dilerim.”

İyi ki bacım oldun

Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman’ı doğum gününde yemeğe çıkardı. Ünlü sanatçı, Soyman’la video çekip paylaştı: “İyi ki doğdun Safiye, iyi ki benim bacım oldun.”