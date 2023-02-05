“Yaşım 50, artık transparan giyemem” Bu asalet dersinde saygısızlık var!

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◊ Onur Baştürk: Üzerindeki elbise asil değil, son anda alelacele giyilmiş sıradan bir şeydi. Asil elbise illa ki kapalı elbise anlamına gelmez zira.

◊ Ömür Gedik: 50 yaş da iddialı giymeyi engelleyecek bir yaş değil. Bakınız Jennifer Lopez. Bu çıkışı yaştan daha çok sahnelerde cesur kıyafetler seçen meslektaşlarına bir alternatif oluşturma isteği gibi geldi bana.

◊ Savaş Özbey: Asillik dersi verirken öyle bir kelime kullandı ki asaletten soğudum. “Benim sahneme aileler geliyor” ne demek? Öbürlerine gidenler kapkaççı mı? Hem takipçilerine, hem meslektaşlarına saygısızlık var bu asalet dersinde.

◊ Orkun Ün: Demet Akalın ‘yersiz açanlara, sesi olmayıp kıyafetiyle konuşulanlara’ isyan ediyor bence. Ve haklı da. Eskiden böyle değildi, millet sesiyle, şarkısıyla konuşulurdu. Şimdi açarak gündem oluyorlar.

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Hiç yakışmadı

Mehmet Ali Erbil durup dururken Çağla Şıkel’e laf attı: “Çarkıfelek’te kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın.” Sonra bu lafları için “Hastalığıma ver” diyerek özür diledi. Erbil’e neler oluyor sizce?

◊ Savaş Özbey: Hasta masta değil, cin gibi. Her şeye aklı eriyor. Taammüden yapıyor, tepki görünce de “Hastayım”... Daha önce Seda Sayan’a da benzer bir şey yapmıştı, hizmetçiye tecavüz gibi şeyler ortaya dökülünce yine “İlaçlardan” falan diyerek özür dilemişti.

◊ Orkun Ün: Şaşırmadım. Son 6 ayına baksanıza Erbil’in, kaç kişiye yaptı benzer muameleyi. Yaşlılık desen değil, hastalık desen o da değil. Başka bir şey bu... Bu zihniyet kirli zihniyet. Umarım son bulur diyeceğim ama pek umudum yok.

◊ Ömür Gedik: Çok üzülüyorum. Ve hep söylüyorum; muhteşem bir oyuncu, neden ama neden oyunculuğunu değil de bu yaptığı ayıpları konuşuyoruz?

◊ Onur Baştürk: Sürekli “Hastalığıma verin” cümlesinin arkasına sığınarak lafları söyleyip söyleyip çark etmek kendisine yakışmıyor maalesef. Neler oluyorsa, iyi olmuyor. Sanırım canı çok sıkılıyor ve gündeme gelmek istiyor.

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‘Kar’dan takipçi kasanları da gördük

Meteorologlar da polemiğe başladı. Mikdat Kadıoğlu ve Bünyamin Sürmeli, Twitter’daki meteoroloji yorumu yapan çok takipçili hesapları hedef aldı, “Onlara kalsa yılın 365 günü kar yağacak” dediler. Katılıyor musunuz?

◊ Orkun Ün: Ya çok enteresan. ‘Kar’dan takipçi kasanları da gördük. Twitter’da resmen “kar yağacak” paylaşımları yapanlar gündeme geliyor. Arkadaşlar kar gelecek ama sizlerin inandırıcılığı sıfıra inecek böyle her gün kar geliyor paylaşımları yaparsanız. Mikdat Hoca’nın da, Bünyamin Hoca’nın da görüşlerine katılıyorum ben. Sektörlerindeki kara lekeleri temizlemek istiyorlar.

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◊ Savaş Özbey: Hava durumunu niye Twitter’dan takip ediyorlar ki? Televizyonda her gün bültenleri yayınlanıyor, son derece güvenilir uygulamalar falan da mevcut. Takip eden oldukça saçmalayan da olacaktır, edenler düşünsün.

◊ Onur Baştürk: Katılıyorum. Ben de sıkıldım acemi meteorologların “Kar çılgın gibi geliyor, gelmek üzere, kaçın” tadındaki felaket filmi tweet’lerinden. Bir salın bizi artık.

◊ Ömür Gedik: Yanlış bilgi verenlerin bu kadar takipçisi olmasına şaşırıyorum. Meteorolojide bile standardı tutturamadı bu sosyal medya!

Eskilere gönderme

Serenay Sarıkaya’nın telefon kılıfında yer alan “Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik” şeklindeki kamyon arkası yazısının eski aşklarına gönderme olduğu konuşuldu. Olabilir mi?

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◊ Ömür Gedik: E tabii bence de eskilere gönderme. Telefon kılıfındaki yazının gündem olacağını bilmemesine imkân yok.

◊ Orkun Ün: Ya olabilir evet. Bir mesaj verme kaygısı var bizlerde. Fakat size bir sorum var; ya onlar Serenay’ı taburcu ettiyse?

◊ Savaş Özbey: Serenay kamyon şoförü olmadığına göre mümkün. Öbür taraftan geçmişiyle kavgalı ya da sevgilileriyle insanlara hava atmaya meyilli biri de değil. Belki de sadece laf hoşuna gitmiştir. “Doktor Civanım” şarkısını hediye ediyorum kendisine...

◊ Onur Baştürk: Ben gönderme yapacağını sanmıyorum. Eğlenceli bulmuş, telefonun arkasına koymuştur. Bir yandan bin yıllık kamyon arkası yazısı bu. Yeni mi keşfetmiş Serenay?

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Orkun Ün - Onur Baştürk - Savaş Özbey - Ömür Gedik