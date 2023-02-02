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Mehmet Ali Erbil geri adım attı, Çağla Şıkel'den özür diledi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Çağla Şıkel#Şovmen
Mehmet Ali Erbil geri adım attı, Çağla Şıkelden özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:55

Çağla Şıkel'in vefasızlıkla suçlayan ve 'Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı...' diyen Mehmet Ali Erbil ünlü mankenden özür diledi.

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Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün telefonla bağlandığı programda Çağla Şıkel'i vefasızlıkla suçlamıştı.

Şıkel için "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" diyen Mehmet Ali Erbil geri adım attı ve özür diledi.

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Mehmet Ali Erbil geri adım attı, Çağla Şıkelden özür diledi

Mehmet Ali Erbil Instagram sayfasında yaptığı açıklamada "Yaşadığım onca hastalığa ver Çağla'm" dedi.

İşte Erbil'in o açıklaması:

"Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vehametini. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım. Beni herkes tanır. Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen. Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarfetmeme sebep olmamalıydı. Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. Yayına çıkmak için para aldım bile demişim; oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim; hepsi bu. Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla'm"

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Mehmet Ali Erbil geri adım attı, Çağla Şıkelden özür diledi

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