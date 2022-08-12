Ve Diana sahnede

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Washington National Opera sanatçılarının hayat verdiği, Lady Diana’yı Türk yıldız Lori Şen’in canlandırdığı “Queen Of The People’s Hearts” (Kalplerin Kraliçesi: Diana) müzikali, 13-14 Ağustos’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek. Müzikal ekibi önceki gün Divan Otel İstanbul’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda müzikalden kısa bir kesit de sahnelendi.

Müzikali İstanbul’da 2 günde 4 bin 400 kişinin izlemesini beklediklerini dile getiren Gürkan Us, “Türkiye’ye böyle bir müzikal getirmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Lori Şen de “Müzikale gelenler Diana’nın hayatından her kesite eşlik edecekler” diye konuştu.