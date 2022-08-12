Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın 300 bin dolarlık tatili!

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Şeyma Subaşı, yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatile çıktı. Miami’den gelen Alsaloussi ile Ege koylarına inen Subaşı, otelde konaklamak yerine teknede tatil yapmak isteyince sevgilisi kesenin ağzını açtı. Günlüğü 20 bin dolardan 15 günlüğüne tekne kiralayan Mısırlı işadamı, yine sevgilisinin ayaklarını yerden kesti.

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Lüks teknede sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile tatil yapan sosyal medya fenomeni, tabii ki tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Alsaloussi ile birlikte olmak için Miami ’ye taşınan Subaşı, ayrılık sonrası tası tarağı toplayıp İstanbul’a dönmüştü. Bakalım barış sonrası yeniden Miami’ye gidecek mi...

Detoks suyu molası

Sağlıklı yaşama olan tutkusuyla bilinen cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, Bodrum’da tatilde bile sporundan vazgeçmiyor.

Her sabah düzenli olarak yürüyüş yapan Şendir, rotasına detoks suyu dillere destan olan Yalinn Hotel’i de ekledi. Geçen sabah karşılaştığım ünlü isim, yürüyüşün ardından otelin detoks suyundan içerek enerji depoladıktan sonra evinin yolunu tuttu.

Sergi gezdi

Eski bakanlardan Ali Doğan, kızı Selcen Gür ile birlikte önceki gün bir sergi ziyaretinde bulundu.

Eserleri tek tek inceleyen Ali Doğan, sanatçıları tebrik etti. Okan Doğaner günün anısına Ali Doğan’a bir tablo hediye etti.

Pazardan alışveriş

Ekonomi dergisi Forbes’a göre dünyanın en güçlü kadınlar listesinde 77’nci sırada olan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Cunda pazarından alışveriş yaptı.

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Yaz tatillerini geçirdiği Cunda’da pazarı gezmeyi çok seven Sabancı, esnafla sohbet etti ve mutfak alışverişi yaptı. Oldukça mütevazı yaşadığı bilinen ünlü işkadını, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Atölyesiyle Bodrum’da

Hüsamettin Koçan, “Atölyenin Belleği” ile sergisiyle Bodrum Mausolos Sergi Salonu’nda izleyiciyle buluşuyor.

“Sanatçının atölyesi onun yüreği, beyni ve çağıdır” diyen Koçan’ın sergisi, 1 ay boyunca izleyicilerin ziyaretine açık olacak. Sergi mekânında Hüsamettin Koçan bugün Tamer Levent’le “Sanatın Merkezi İnsan”, 14 Ağustos’ta ise Kıymet Giray’la “Sanatçının Atölyesi”ni konuşacak.