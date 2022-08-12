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Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın 300 bin dolarlık tatili!

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#Şeyma Subaşı#Mohammed Alsaloussi#Miami
Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşının 300 bin dolarlık tatili
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:16

Mohammed Alsaloussi, yeniden barıştığı Şeyma Subaşı’nın ayaklarını yerden kesmeyi biliyor! Alsaloussi, tatil için günlüğü 20 bin dolardan 15 günlüğüne tekne kiraladı.

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Şeyma Subaşı, yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatile çıktı. Miami’den gelen Alsaloussi ile Ege koylarına inen Subaşı, otelde konaklamak yerine teknede tatil yapmak isteyince sevgilisi kesenin ağzını açtı. Günlüğü 20 bin dolardan 15 günlüğüne tekne kiralayan Mısırlı işadamı, yine sevgilisinin ayaklarını yerden kesti.

Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşının 300 bin dolarlık tatili


Lüks teknede sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile tatil yapan sosyal medya fenomeni, tabii ki tatilinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Alsaloussi ile birlikte olmak için Miami’ye taşınan Subaşı, ayrılık sonrası tası tarağı toplayıp İstanbul’a dönmüştü. Bakalım barış sonrası yeniden Miami’ye gidecek mi...

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Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşının 300 bin dolarlık tatili


Detoks suyu molası

Sağlıklı yaşama olan tutkusuyla bilinen cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, Bodrum’da tatilde bile sporundan vazgeçmiyor.

Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşının 300 bin dolarlık tatili

Her sabah düzenli olarak yürüyüş yapan Şendir, rotasına detoks suyu dillere destan olan Yalinn Hotel’i de ekledi. Geçen sabah karşılaştığım ünlü isim, yürüyüşün ardından otelin detoks suyundan içerek enerji depoladıktan sonra evinin yolunu tuttu.

Sergi gezdi

Eski bakanlardan Ali Doğan, kızı Selcen Gür ile birlikte önceki gün bir sergi ziyaretinde bulundu.

Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşının 300 bin dolarlık tatili

Eserleri tek tek inceleyen Ali Doğan, sanatçıları tebrik etti. Okan Doğaner günün anısına Ali Doğan’a bir tablo hediye etti.

Pazardan alışveriş

Ekonomi dergisi Forbes’a göre dünyanın en güçlü kadınlar listesinde 77’nci sırada olan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Cunda pazarından alışveriş yaptı.

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Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşının 300 bin dolarlık tatili

 Yaz tatillerini geçirdiği Cunda’da pazarı gezmeyi çok seven Sabancı, esnafla sohbet etti ve mutfak alışverişi yaptı. Oldukça mütevazı yaşadığı bilinen ünlü işkadını, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. 

Atölyesiyle Bodrum’da

Hüsamettin Koçan, “Atölyenin Belleği” ile sergisiyle Bodrum Mausolos Sergi Salonu’nda izleyiciyle buluşuyor. 

Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşının 300 bin dolarlık tatili

“Sanatçının atölyesi onun yüreği, beyni ve çağıdır” diyen Koçan’ın sergisi, 1 ay boyunca izleyicilerin ziyaretine açık olacak. Sergi mekânında Hüsamettin Koçan bugün Tamer Levent’le “Sanatın Merkezi İnsan”, 14 Ağustos’ta ise Kıymet Giray’la “Sanatçının Atölyesi”ni konuşacak.

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#Şeyma Subaşı#Mohammed Alsaloussi#Miami

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