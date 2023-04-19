Usta oyuncu sevgilisiyle parkta el ele

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Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu, bir kadın arkadaşıyla el ele yürürken objektife yansıdı. Bir süre köpekleriyle yürüyüş yapan çift daha sonra gözlerden kayboldular. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Keyifleri kaçtı

Oyuncu Hakan Meriçliler, önceki gün sevgilisi ile Bebek’te el ele yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecileri fark edince keyifleri kaçan çift, hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. (Deniz BOY)

Canım oğlum

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Oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo’nun oğulları Roman 2 yaşına girdi. Oğluyla zaman zaman eğlenceli karelerini paylaşan Bonomo, Roman’ın yeni yaşını da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı: “Canım oğlum benim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum.”

Benim çocuklarım bunlar

Asena Tuğal önceki gün Etiler’de görüntülendi. Köpeklerini gezdiren oyuncu, “Evde rahat bırakmadılar. Ben de ‘gelin sizi parka getireyim’ diyerek buraya geldim. Benim çocuklarım da bunlar” dedi. Tuğal, senaryo okumalarına devam ettiğini ve yaz sezonu için teklifleri değerlendirmeyi düşündüğünü söyledi. (Deniz BOY)

Selami Şahin’i mi arıyorsunuz?

Behzat Uygur önceki gün eşi Çiğdem Uygur ile birlikte Etiler’de görüntülendi. El ele yürüyen çift muhabirlere poz vererek “33 yıldır el ele yazın” yazın diyerek muhabirlere takıldı. Behzat Uygur ardından sokakta gördüğü kadınları Etiler’deki ofisine davet ettiği iddia edilen Selami Şahin’e atıf yaparak muhabirlere “Etiler’in ara sokaklarında ne yapıyorsunuz? Yoksa Selami abiyi mi (Selami Şahin) arıyorsunuz!” diyerek herkesi güldürdü. (Behlül AYDIN)

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Bayram alışverişi

İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Bayram alışverişi için geldiğini söyleyen Şefkatli, “Bayramda ailece İstanbul’da olacağız, herkese güzel bir bayram olmasını diliyorum” dedi.

Filmimi heyecanla bekliyorum

Yasemin Allen önceki akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Allen, bir arkadaşı ile alışveriş merkezindeki kafede oturup sohbet etti. Oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu söyledi ve ekledi: “Bir haftalık yurtdışı tatilinden yeni geldim. Çok yoruldum. Haluk Bilginer ile bir filmde rol aldım. Haziranda yayınlanacak. Onu heyecanla bekliyorum.” (Deniz BOY)

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