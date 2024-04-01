Ünlülerin sandık heyecanı!

Haberin Devamı

Bu güzellik karşısında pusula titremez mi

Oyunu Nişantaşı’ndaki Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde kullanan İrem Derici, mavi elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sosyal medyada esprili bir video paylaştı: “Bu güzellik karşısında pusula titremez mi? Titrer! Bu arada oy vereceğim okulun kızları bizi döverdi. Hey gidi günler. N’apıyorsunuz şimdi yoluk Hatçe’ler?”

En hayırlısını diliyorum

Haldun Dormen, Nişantaşı Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeydi. 95 yaşındaki usta oyuncu, “Ülkemiz için en hayırlısını diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

Şimdi takipçisi olma zamanı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sandık başındaki fotoğrafını sosyal medyada “Demokrasinin en önemli hakkı olan oyumuzu kullandık. Şimdi takipçisi olma zamanı” notuyla paylaştı.

Bizim sandık elit plus

Levent’teki Lütfi Banat İlkokulu’nda oyunu kullanan Cem Yılmaz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Yine ‘Sandık başında kırdı geçirdi’ diye mi başlık atacaksınız?” sözleriyle takıldı. Ünlü komedyen, diğer sınıfların önü kalabalık olmasına rağmen oy vereceği sınıfın önünde kuyruk olmadığını görünce de “Bizim sandık elit plus arkadaşlar!” diye espri yaptı. Yılmaz, uzun olan oy pusulalarını katlarken zorlanıp zorlanmadığı sorusu üzerine “Esprilerinizi kim yazıyor? Bana biraz amatör geldi de. Benden sonra Tarkan geliyormuş” diyerek uzaklaştı.

1 saat bekledi

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisinin Harun Yakar’ı Ozan Güven de Lütfi Banat İlkokulu’ndaydı. Oyuncu, 1 saat süren bekleyişin ardından oyunu kullandı.

Haberin Devamı

Dominik’ten oy için geldi

Lütfi Banat İlkokulu’nda oy kullanan Acun Ilıcalı, “Dominik’ten geldim, oyumu kullandım. Hayırlı olsun ülkemiz için. Güzel günler getirir inşallah” diye konuştu.

Bir Hatice klasiği

Giydikleriyle her seçimde adından söz ettiren Hatice kuralı bozmadı. Bu kez Barbie akımından etkilenerek pembeler içinde sandığa giden şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medyada şu mesajla paylaştı: “Benim için seçim kombinlerim sonuç kadar önemli. Hadi bakalım hayırlı olsun.”

Haberin Devamı

Sandığa VIP servis

Hande Erçel, Acarkent’teki TED İstanbul Koleji’nde oyunu kullandı. Okula sevgilisi Hakan Sabancı’nın VIP aracıyla gelen ünlü oyuncu, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Hepimiz için hayırlısı olsun” dedi.

Adanalı Serenay

Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor forması giyerek sandığa gitti. Bebek’teki Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullanan oyuncu, kıyafet tercihiyle ilgili soruya “Dizi setinde bütün ekibe forma hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim, size denk geldi” yanıtını verdi.

Nurgül’ün zaferi

Nurgül Yeşilçay oy pusulasını sandığa atarken zafer işareti yaptı: “Kağıtları zarfa sığdırdığım için zafer işareti.”

Haberin Devamı

Seçim günü hatırası

Sandık başında poz veren Nilgün Belgün, o kareyi sosyal medya hesabında “Hayırlı uğurlu olsun” notuyla paylaştı.

Kardeşiyle gitti

Aleyna Tilki, oyunu Göztepe İlkokulu’nda kullandı. Genç şarkıcı okula kardeşi Ayça Tilki’yle birlikte gitti.

El ele

Murat Yıldırım ve İman Elbani, el ele Acarkent’teki TED İstanbul Koleji’ne doğru yürürken objektife takıldı.

Demokrasi kutlaması

Eşi Ali Özbir’le oy kullanan Esra Erol, “Her sandık başına gittiğimde demokrasimizi yeniden kutluyor gibi hissediyorum” mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

Öne geçti

Saba Tümer, Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullandı. Çekime yetişmesi gerektiğini söyleyen sunucuya kuyrukta bekleyen vatandaşlar sıra vererek öncelik tanıdı.

Vatandaşlık görevimiz

Oy kullanmak için sandık başına koşan ünlülerden biri de Yalın’dı. Şarkıcı, “Vatandaşlık görevimizi yaptık. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun” diye konuştu.

Anne-baba vazifesi

Beykoz’da oy kullanan Gupse Özay ve Barış Arduç, “Vatandaşlık görevimizi yaptık, şimdi anne-baba görevine koşuyoruz. Kızımızın ateşi çıktı” dedi.

Fecir’den mesaj var

Kanal D’nin sevilen dizisi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu”nda Fecir karakterini canlandıran Burak Yörük, seçim günü sosyal medyadan takipçilerine oy kullanma çağrısı yaptı. Ünlü oyuncu, bu kareyi Instagram’da “Oyları verelim!” notuyla yayınladı.

Sargılı kolla sandığa

Hilal-Cem Davran çifti de TED İstanbul Koleji’nde oylarını kullandı. Hilal Davran, sargıdaki koluyla dikkat çekti.

Kızının okulunda

Zuhal Topal, kızı Lina’nın eğitim gördüğü okulda oy kullandı.

Nişantaşı turu

Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti, Rüştü Akın Anadolu Lisesi’nde oy kullandı. Okula oğulları Can ile gelen çift daha sonra Nişantaşı turuna çıkıp yürüyüş yaptı.

Oylar verildi

Afra Saraçoğlu, oy kullandıktan sonra arkadaşlarıyla verdiği bu pozu sosyal medyada “Oylar verildi” notuyla paylaştı.

Tedaviye devam

Kanlıca’daki Sedat Simavi Ortaokulu’nda görüntülenen Sezen Aksu, geçtiğimiz günlerde hastanede çekilmiş fotoğrafıyla ilgili sorular üzerine ‘Long COVID’ (uzamış COVID) tedavisi gördüğünü söyledi.

Dünyada seçimden başkası yalan

Candan Erçetin, Levent Lütfi Banat İlkokulu’nda sandık kurulu üyesi olarak görev yaptı. Oy kullanmak üzere okula gelenler, sanatçıyı görünce şaşkınlık yaşadı. Erçetin’le ilgili sosyal medyada esprili paylaşımlar yapıldı. Şarkı sözlerinden yola çıkan kullanıcılar, “Dünyada seçimden başkası yalan”, “16.59’da gelenlere ‘Ya gelmeseydin, yetişemeseydin’ şakası yapmazsa çok üzülürüm” şeklindeki paylaşımlarıyla güldürdü.

Oy zarfı zorladı

Nilperi Şahinkaya, Bebek’teki Tevfik Fikret İlkokulu’na girerken kendisini görüntüleyen muhabirlere “Cumhurbaşkanı gibi hissediyorum” diye espri yaptı. Uzun oy pusulaları nedeniyle kalınlaşan zarfı sandığa atarken zorlanan oyuncu, “Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

45 dakikada çıktım

Murat Boz, Lütfi Banat İlkokulu’nda oy kullanmak için sıra beklerken yanına gelenlerle fotoğraf çektirdi. Şarkıcı, sorular üzerine “En güzeli olsun ülkemiz için. Evet pusulalar uzun ama fazla beklemedim, bugün yaklaşık 45 dakikada oyumu verip çıktım” dedi.

Asistanım beklesin

Levent’teki Lütfi Banat İlkokulu’nda objektife yansıyan Zeynep Bastık, oy kullanacağı sınıfın önündeki kalabalığı görünce asistanını sıraya soktu. “Çok sıra var, ben beklemeyeceğim” diyen şarkıcı, şoförlü aracıyla okuldan ayrıldı, asistanından haber bekledi. Yarım saat sonra sıranın kendisine geldiğini öğrenince okula dönüp oyunu kullandı. Zeynep Bastık çıkışta yaptığı açıklamayla da şaşırttı: “Midem kötü, kalabalık. Sıramı bekledim, oyumu kullandım.”

Hayırlı olsun

Levent Lütfi Banat İlkokulu’nda objektife takılan İbrahim Kutluay, sırada yaklaşık 15 dakika bekledi. Kutluay, “Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun” dileğinde bulundu.

Başbakan adayı olacağım

Kenan Doğulu ve Beren Saat, oy kullandıkları Acarkent TED İstanbul Koleji’nde hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Kenan Doğulu, muhabirlere “Ben de başbakan adayı olacağım” diye espri yaptı.

Önemli bir gün

Acarkent’te oy kullanan Kerem Bürsin, “Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir gün. Hayırlısı neyse o olsun” dedi.

Sandık başında

Özel Şişli Terakki Ortaokulu’nda oy kullanan Attila Atasoy, sandık başında basın mensuplarına poz verdi.