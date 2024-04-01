×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ünlülerin sandık heyecanı!

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Seçim#Sandık
Ünlülerin sandık heyecanı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 07:54

Türkiye dün 5 yıl görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için oy kullandı, ünlüler de sandığa koşarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Sabah erken saatlerden itibaren okullarda sıraya giren ünlüler, sonucun tüm ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haberin Devamı

Bu güzellik karşısında pusula titremez mi

Oyunu Nişantaşı’ndaki Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde kullanan İrem Derici, mavi elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sosyal medyada esprili bir video paylaştı: “Bu güzellik karşısında pusula titremez mi? Titrer! Bu arada oy vereceğim okulun kızları bizi döverdi. Hey gidi günler. N’apıyorsunuz şimdi yoluk Hatçe’ler?”

Ünlülerin sandık heyecanı

En hayırlısını diliyorum

Haldun Dormen, Nişantaşı Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeydi. 95 yaşındaki usta oyuncu, “Ülkemiz için en hayırlısını diliyorum” dedi.

Ünlülerin sandık heyecanı

Haberin Devamı

Şimdi takipçisi olma zamanı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sandık başındaki fotoğrafını sosyal medyada “Demokrasinin en önemli hakkı olan oyumuzu kullandık. Şimdi takipçisi olma zamanı” notuyla paylaştı.

Ünlülerin sandık heyecanı

Bizim sandık elit plus

Levent’teki Lütfi Banat İlkokulu’nda oyunu kullanan Cem Yılmaz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Yine ‘Sandık başında kırdı geçirdi’ diye mi başlık atacaksınız?” sözleriyle takıldı. Ünlü komedyen, diğer sınıfların önü kalabalık olmasına rağmen oy vereceği sınıfın önünde kuyruk olmadığını görünce de “Bizim sandık elit plus arkadaşlar!” diye espri yaptı. Yılmaz, uzun olan oy pusulalarını katlarken zorlanıp zorlanmadığı sorusu üzerine “Esprilerinizi kim yazıyor? Bana biraz amatör geldi de. Benden sonra Tarkan geliyormuş” diyerek uzaklaştı.

Ünlülerin sandık heyecanı

1 saat bekledi

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisinin Harun Yakar’ı Ozan Güven de Lütfi Banat İlkokulu’ndaydı. Oyuncu, 1 saat süren bekleyişin ardından oyunu kullandı.

Haberin Devamı

Ünlülerin sandık heyecanı

Dominik’ten oy için geldi

Lütfi Banat İlkokulu’nda oy kullanan Acun Ilıcalı, “Dominik’ten geldim, oyumu kullandım. Hayırlı olsun ülkemiz için. Güzel günler getirir inşallah” diye konuştu.

Ünlülerin sandık heyecanı

Bir Hatice klasiği

Giydikleriyle her seçimde adından söz ettiren Hatice kuralı bozmadı. Bu kez Barbie akımından etkilenerek pembeler içinde sandığa giden şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medyada şu mesajla paylaştı: “Benim için seçim kombinlerim sonuç kadar önemli. Hadi bakalım hayırlı olsun.”

Ünlülerin sandık heyecanı

Haberin Devamı

Sandığa VIP servis

Hande Erçel, Acarkent’teki TED İstanbul Koleji’nde oyunu kullandı. Okula sevgilisi Hakan Sabancı’nın VIP aracıyla gelen ünlü oyuncu, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Hepimiz için hayırlısı olsun” dedi.

Ünlülerin sandık heyecanı

Adanalı Serenay

Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor forması giyerek sandığa gitti. Bebek’teki Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullanan oyuncu, kıyafet tercihiyle ilgili soruya “Dizi setinde bütün ekibe forma hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim, size denk geldi” yanıtını verdi.

Ünlülerin sandık heyecanı

Nurgül’ün zaferi

Nurgül Yeşilçay oy pusulasını sandığa atarken zafer işareti yaptı: “Kağıtları zarfa sığdırdığım için zafer işareti.”

Haberin Devamı

Ünlülerin sandık heyecanı

Seçim günü hatırası

Sandık başında poz veren Nilgün Belgün, o kareyi sosyal medya hesabında “Hayırlı uğurlu olsun” notuyla paylaştı.

Ünlülerin sandık heyecanı

Kardeşiyle gitti

Aleyna Tilki, oyunu Göztepe İlkokulu’nda kullandı. Genç şarkıcı okula kardeşi Ayça Tilki’yle birlikte gitti.

Ünlülerin sandık heyecanı

El ele

Murat Yıldırım ve İman Elbani, el ele Acarkent’teki TED İstanbul Koleji’ne doğru yürürken objektife takıldı.

Ünlülerin sandık heyecanı

Demokrasi kutlaması

Eşi Ali Özbir’le oy kullanan Esra Erol, “Her sandık başına gittiğimde demokrasimizi yeniden kutluyor gibi hissediyorum” mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

Ünlülerin sandık heyecanı

Öne geçti

Saba Tümer, Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullandı. Çekime yetişmesi gerektiğini söyleyen sunucuya kuyrukta bekleyen vatandaşlar sıra vererek öncelik tanıdı.

Ünlülerin sandık heyecanı

Vatandaşlık görevimiz

Oy kullanmak için sandık başına koşan ünlülerden biri de Yalın’dı. Şarkıcı, “Vatandaşlık görevimizi yaptık. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun” diye konuştu.

Ünlülerin sandık heyecanı

Anne-baba vazifesi

Beykoz’da oy kullanan Gupse Özay ve Barış Arduç, “Vatandaşlık görevimizi yaptık, şimdi anne-baba görevine koşuyoruz. Kızımızın ateşi çıktı” dedi.

Ünlülerin sandık heyecanı

Fecir’den mesaj var 

Kanal D’nin sevilen dizisi “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu”nda Fecir karakterini canlandıran Burak Yörük, seçim günü sosyal medyadan takipçilerine oy kullanma çağrısı yaptı. Ünlü oyuncu, bu kareyi Instagram’da “Oyları verelim!” notuyla yayınladı.

Ünlülerin sandık heyecanı

Sargılı kolla sandığa

Hilal-Cem Davran çifti de TED İstanbul Koleji’nde oylarını kullandı. Hilal Davran, sargıdaki koluyla dikkat çekti.

Ünlülerin sandık heyecanı

Kızının okulunda

Zuhal Topal, kızı Lina’nın eğitim gördüğü okulda oy kullandı.

Ünlülerin sandık heyecanı

Nişantaşı turu

Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti, Rüştü Akın Anadolu Lisesi’nde oy kullandı. Okula oğulları Can ile gelen çift daha sonra Nişantaşı turuna çıkıp yürüyüş yaptı.

Ünlülerin sandık heyecanı

Oylar verildi

Afra Saraçoğlu, oy kullandıktan sonra arkadaşlarıyla verdiği bu pozu sosyal medyada “Oylar verildi” notuyla paylaştı.

Ünlülerin sandık heyecanı

Tedaviye devam

Kanlıca’daki Sedat Simavi Ortaokulu’nda görüntülenen Sezen Aksu, geçtiğimiz günlerde hastanede çekilmiş fotoğrafıyla ilgili sorular üzerine ‘Long COVID’ (uzamış COVID) tedavisi gördüğünü söyledi.

Ünlülerin sandık heyecanı

Dünyada seçimden başkası yalan

Candan Erçetin, Levent Lütfi Banat İlkokulu’nda sandık kurulu üyesi olarak görev yaptı. Oy kullanmak üzere okula gelenler, sanatçıyı görünce şaşkınlık yaşadı. Erçetin’le ilgili sosyal medyada esprili paylaşımlar yapıldı. Şarkı sözlerinden yola çıkan kullanıcılar, “Dünyada seçimden başkası yalan”, “16.59’da gelenlere ‘Ya gelmeseydin, yetişemeseydin’ şakası yapmazsa çok üzülürüm” şeklindeki paylaşımlarıyla güldürdü.

Ünlülerin sandık heyecanı

Oy zarfı zorladı

Nilperi Şahinkaya, Bebek’teki Tevfik Fikret İlkokulu’na girerken kendisini görüntüleyen muhabirlere “Cumhurbaşkanı gibi hissediyorum” diye espri yaptı. Uzun oy pusulaları nedeniyle kalınlaşan zarfı sandığa atarken zorlanan oyuncu, “Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ünlülerin sandık heyecanı

45 dakikada çıktım

Murat Boz, Lütfi Banat İlkokulu’nda oy kullanmak için sıra beklerken yanına gelenlerle fotoğraf çektirdi. Şarkıcı, sorular üzerine “En güzeli olsun ülkemiz için. Evet pusulalar uzun ama fazla beklemedim, bugün yaklaşık 45 dakikada oyumu verip çıktım” dedi.

Ünlülerin sandık heyecanı

Asistanım beklesin

Levent’teki Lütfi Banat İlkokulu’nda objektife yansıyan Zeynep Bastık, oy kullanacağı sınıfın önündeki kalabalığı görünce asistanını sıraya soktu. “Çok sıra var, ben beklemeyeceğim” diyen şarkıcı, şoförlü aracıyla okuldan ayrıldı, asistanından haber bekledi. Yarım saat sonra sıranın kendisine geldiğini öğrenince okula dönüp oyunu kullandı. Zeynep Bastık çıkışta yaptığı açıklamayla da şaşırttı: “Midem kötü, kalabalık. Sıramı bekledim, oyumu kullandım.”

Ünlülerin sandık heyecanı

Hayırlı olsun

Levent Lütfi Banat İlkokulu’nda objektife takılan İbrahim Kutluay, sırada yaklaşık 15 dakika bekledi. Kutluay, “Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun” dileğinde bulundu.

Ünlülerin sandık heyecanı

Başbakan adayı olacağım

Kenan Doğulu ve Beren Saat, oy kullandıkları Acarkent TED İstanbul Koleji’nde hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Kenan Doğulu, muhabirlere “Ben de başbakan adayı olacağım” diye espri yaptı.

Ünlülerin sandık heyecanı

Önemli bir gün

Acarkent’te oy kullanan Kerem Bürsin, “Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir gün. Hayırlısı neyse o olsun” dedi.

Ünlülerin sandık heyecanı

Sandık başında

Özel Şişli Terakki Ortaokulu’nda oy kullanan Attila Atasoy, sandık başında basın mensuplarına poz verdi.

Ünlülerin sandık heyecanı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Seçim#Sandık

BAKMADAN GEÇME!