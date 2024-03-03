Ünlü oyuncudan itiraf: Bugünkü aklım olsa paylaşmazdım!

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Ünlü oyuncu yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı: “9 sene sonra ekran karşısına geçtim, çok heyecan verici bir şey. O heyecanı yeni üzerimden atıyorum. İnşallah burada devam ederim. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bittiğinde tekrar oturup konuşacağız.”

Uzel, bir dönem sosyal medyada fenomen haline gelen oğlu Aslan’la ilgili artık paylaşım yapmama kararı aldığını da söyledi: “Sosyal medyadan dolayı endişelerim olduğu için artık onu biraz oralardan uzak tutuyorum. Dünyanın genelinde çocuk kaçırmaları ve pedofili çok var. Çocuğunuzun kimliğini açığa çıkarmak hiç doğru değil. Bugünkü aklım olsa Aslan’ın tek bir kare fotoğrafını paylaşmaz ve yüzünü göstermezdim.”

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ÜNLÜ İSİMLERDEN İTİRAFLAR

Televizyon dünyasının ünlü isimleri bugüne kadar hiç bilmediğimiz sırlarını açıkladı. Kimi sette yaşadığı kazayı, kimi de sevdiği insanlar tarafından dolandırıldığını anlattı... İşte ünlü isimlerin bugüne kadar hiç duymadığınız itirafları...

Oyuncu Selin Şekerci öpüşme sahnesinde neler hissettiğini anlattı

Oyuncu Selin Şekerci, konuk olduğu bir programda dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuştu.

Başarılı oyuncu Selin Şekerci, YouTube'da yayınlanan 'Uyduruk Sonlar' programına konuk oldu. Çekimlerde merak edilen soruları yanıtlayan ünlü oyuncu bir itirafta bulundu.

"BİR GÜN ÖNCE UYUYAMAZDIM"

Şekerci, "Öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim. Ancak, ben bu durumu çok belli ederim."

"Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde geriliyor. Bunun bir tekniği var kardeşim. Ben mesela 'Güzel kardeşim' deyip kamyoncu gibi giriyorum partnerime."

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"Eğer beğendiğim bir oyuncuyla öpüşme sahnesi olsaydı bir gün önce uyuyamazdım. Umarım beş kez öpüşürüz diye düşünürdüm."

Ailemiz Füsun Erbulak yüzünden dağıldı... Benden af dileyip, günah çıkardı!

Ayşe Erbulak, Haberler.com’un YouTube kanalındaki “Haber Bahane” programına konuk oldu.

Erbulak, babası Altan Erbulak’ın annesi Altan Aşkın’ı oyuncu Füsun Erbulak’la aldattığını ve ailesinin bu yüzden dağıldığını açıkladı:

“Babam iyi bir insandı ama herkesin paylaştığı biriydi. Anne ve babam, 6 yaşındayken boşandı. Babam ile Füsun Erbulak aşk yaşadı ve bunun bedelini herkes ödedi. Aldatma bütün aileyi yakan ve yıkan bir şeydir. Füsun Erbulak beni karşısına alarak af diledi, günah çıkardı. Füsun Erbulak bir bebeğini karnında, bir bebeğini de doğurduktan sonra kaybetti. Bunları, yaşananların bir diyeti olarak gördü. Ben asla öyle görmedim... Bence annem de olanları affetti.”

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Ailesindeki Altan isminin öneminden bahseden Erbulak, “Benim de adım Altan’dı ama 16 yaşında mahkeme kararıyla değiştirdim” dedi.

Altan Erbulak boşandıktan sonra Füsun Erbulak'la 1969 yılında nikah masasına oturmuştu...

Sütyen markasından reklam teklifi aldım

Şarkıcı Murat Boz, 2012 yılında çekilen tatil fotoğrafları hakkında ilk kez konuştu. O dönem çok sinirlendiğini söyleyen Boz, bir de itirafta bulundu: Sütyen markasından reklam teklifi aldım!

Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, YouTube'da yayınlanan Melis İşiten'in sunduğu 'Zaten Şov'a konuk oldu.

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Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan ünlü şarkıcı, 2012 yılında tatilde çekilen ve çok konuşulan fotoğrafları hakkında yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

SÜTYEN MARKASINDAN TEKLİF ALDIM

2012 yılında tekneden denize girerken çekilen fotoğraflarda aldığı kilolar ve saçındaki seyreklikle gündeme gelen Murat Boz zor günler yaşamıştı.

O fotoğraflar Boz'un dönüm noktası oldu. Sıkı bir diyet programıyla spora başlayan Boz daha sonra da saç ektirdi.

Yıllar sonra meşhur fotoğraflar hakkında konuşan Boz, o zaman çok sinirlendiğini ve bir sütyen markasından da teklif geldiğini itiraf etti.

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'ÇOK CİDDİ BİR PARA VERİYORLARDI'

Boz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. O zaman bunu reddettim ve çok ciddi para veriyorlardı."

"Ya şu anki kafam olsa saniye düşünmem kabul ederim öyle söyleyeyim. 'Şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert edecek bir pozisyonda olmazdım."

'TATİLİM ZEHİR OLDU, TEKNEDEN ÇIKMADIM'

"Ama çok dert ettim o fotoğraflarımı haberlerde görünce tatilim zehir oldu tekneden çıkmadım."

Çok konuşulan fotoğrafların ardından fiziğine dikkat eden Murat Boz, kaslı bir vücuda kavuştu.

MÜNİR ÖZKUL

Annem beni paşa oğlum diye severdi. Ben 15 yaşına kadar paşa olacağım diye yetiştim. Fakat bu sinema ve tiyatro merakı başlayınca olamayacağımı anladım maalesef. Annemi razı etmek çok zor oldu. İleride çok çok bunalımlara düştüm bu yüzden. Çünkü annem başarımı görmeden vefat etti.

HÜLYAYI ALDATTIM

Birlikte oldukları dönemde en çok magazin haberi olan çift, hiç şüphesiz Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu olmuştu. Bu mutlu birliktelik evliliğe taşınmış ve kızları Zehra ile mutlulukları katlanmıştı. Ancak evlilik, Çilingiroğlu’nun Avşar’ı aldatmasıyla son bulmuştu. Zaman bu olayların üzerini örtmüştü ki Çilingiroğlu, yorumculuk yaptığı spor programındaki itirafıyla gündeme oturdu.

Programa konuk olan beden dili uzmanı İlhan Doğan’dan, yalan söyleyen insanları nasıl tanıdığını anlatmasını isteyen Çilingiroğlu, “Eşinizi aldattınız mı?” sorusuyla karşılaştı. “Ooo çok” diye yanıt veren Çilingiroğlu, hemen ardından Tanyolaç’ı değil Avşar’ı kastettiğini belirtti.

ADİLE NAŞİT

Evde ekmek olmazdı, komşuya giderdim 'çocuk köfte istiyor biraz bayat ekmek varsa alabilir miyim' diye. Halbuki evde yiyeceğimiz bir lokma ekmeğimiz olmazdı.

HULUSİ KENTMEN

Yıllarca hep zengin, fabrikatör baba rolünü oynadım. İşin en acıklı kısmı ise bütün gün zengin baba rolünü oynayıp çekim bitiminde eve gitmek için soğukta, köşedeki durakta dolmuş beklemem olmuştur.

EKREM BORA

Şöyle düşünüyorum, belki isyankarlık etmiş olacağım ama 'keşke bir devlet memuru olsaydım da normal olarak maaşımı alsaydım her ay' diye düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum anladınız mı? 'Keşke bu işi yapmamış olsaydım' diyorum... Bana isimden başka bir şey bırakmadı sinema.

YÖNETMENDEN AZAR İŞİTTİK

Pınar Deniz, “Vatanım Sensin” dizisinde Miray Daner’le tokat provasında çok tekrardan birbirlerinin yüzlerini kızarttıklarını ve bu yüzden yönetmenden azar işittiklerini söyledi.

“Vatanım Sensin” dizisinin kendisi için özel olduğunu belirten Deniz, “Benim oyunculuk algımın ilk başladığı diziydi. İşe başladığımda o kadar heyecanlıydım ki... Yönetmenlere ‘Osmanlıca öğrenebilirim’ demiştim.

Birinci bölümde Miray’la (Daner) tokat sahnemiz vardı ve her provada birbirimize tokat atıyorduk. Kıpkırmızı olduk. Yönetmen geldi dedi ki ‘Ne yapıyorsunuz ve neden yapıyorsunuz?’ Elimin, ayağımın titrediği sahneler vardı. ‘Vatanım Sensin’ beni büyüten, oyunculukla ilgili hazzı hissettiğim işti” diye konuştu.

O sahne gerçekmiş.. Taro burnumu kırdı!

Mustafa Mert Koç, rol aldığı “Bir Peri Masalı” dizisinin son bölümünde burnundaki bandajla ekrana geldi. Oyuncu, hakkındaki estetik iddiasına yanıt verdi.

Taro Emir Tekin’le kavga sahnesinde burnunun kırıldığını açıklayan oyuncu, şunları söyledi:

“Taro ile dövüş sahnesinde yumruk geldi burnuma, dört yerinden kırıldı. Kaza bu, olabilir. Yarın bandı çıkaracağım. He iş devam ederken estetik yaptırdım, ben de gerizekalıyım!”

MUSTAFA TOPALOĞLU: 'UZAYLI' LAKABI BANA ZARAR VERDİ

Mustafa Topaloğlu, Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, ‘Uzaylı’ lakabının kendisine zarar verdiğini söyledi. Topaloğlu, bu lakabın yaptığı hit şarkıları ve kariyerini gölgede bıraktığını, insanların kendisiyle dalga geçtiğini belirterek dert yandı. Prestij Müzik’in kurulduğu yıllardan da bahseden Topaloğlu, “Şirketin kurulduğu binayı o zamanlar Selami Şahin’den 10 liraya aldım. Bir gün şirkete gittim, hisselerime kardeşim Hilmi Topaloğlu el koymuş. Çıktım gittim. Hasta olduğu dönemde ‘Abi geri gel, tekrar şirketin başına geç’ dedi ama ben bir kere çıktığım yere bir daha dönmem. Hakkımı helal ettim” dedi.

Sanatçı ayrıca Prestij Müzik sanatçıları Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül ve Alişan için “Bunlardan olmaz, boşuna uğraşmayın dediler ama ben biliyordum büyük starlar olacaklarını. Mahsun benim için daha özeldir, çünkü vefalıdır ama öbürleri öyle değil” diye konuştu.

Gerçeği öğrendi yayını terk etti

Pınar Eliçe, yıllardır kendisinden saklanan gerçeği canlı yayında öğrendi.

Eliçe “erkeğin gücüne ihtiyaç duyan” assolistleri eleştirirken yayına Seyhan Soylu bağlandı.

Soylu, Eliçe’ye yıllar önce Maksim’de sahneye çıkabilmesi için nişanlısı Vedat Çöloğlu’nun ondan gizli gazinoyu kiraladığını söyledi.

Maksim’in sahibi Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan da Soylu’yu doğruladı. Gözyaşlarına boğulan Eliçe stüdyoyu terk etti.

O RÖPORTAJI BEN YAPMADIM

Üniversiteden sonra Selim İleri’nin editörü olduğu Argos dergisinde çalışan Şoray Uzun, bir itirafta bulundu.

Yaptığı röportajla ödül kazandığını belirten oyuncu, aldığı ödülü hak etmediğini söyledi: “Bülent Oran’la bir röportaj yapılacaktı. Oran’la buluştuk Ortaköy’de. O da fabrikada senaryo yazmaya başladığı için gürültülü ortamları seviyordu. Böyle bire bir sohbet edemiyorsunuz, bir süre sonra takılıyor. Gürültüden besleniyordu rahmetli. Ben ona soruları verdim, yani kendimce röportaj yaptım, sonra röportajı ses kayıt cihazından çözdüm, tekrar kaleme aldım. Röportajı kendisine teslim ettim. ‘Ben bir üzerinden geçeyim lütfen’ dedi, ‘Hay hay’ dedim. Bülent Abi rahmetli, o röportajı kendi yaptı. Bana teslim etti, virgülüne bile dokunmadan teslim ettim gazeteye. Selim Bey baktı, ‘Bu benim bugüne kadar okuduğum en güzel röportajlardan bir tanesi’ dedi. Keşke ben yapmış olsaydım, Bülent Bey kendi kendine yaptı! O röportaj, dönemin bir gazetesinden ‘Gelecek vaat eden genç gazeteci” ödülü aldı. Ben de utanmadan o ödülü aldım. Hak edilmemiş bir ödül.”

Şoray Uzun küçükken savaş uçaklarına, jetlere merak sararak uçmayı çok istediğini ve bu hayalinin peşine düşerek kolunu kırdığını söyledi. Uzun o anısını şöyle anlattı: “1974 yılı, İncirlik Üssü’ne 18 km’lik mesafede oturuyorduk, jetler geçiyordu tepemizden. Ben de jet savaş uçaklarına taktım. Uçmayı merak ediyordum. Dedeme ‘ödevim var’ diye yalan söyledim ve planör bozması bir şey yaptık. Üçüncü kattan kendimi attım. Uçacağım yani. Bir kat falan indim. Sonra ikinci kata doğru denge bozuldu, benim bir kolum iki yerden diğeri bir yerden kırıldı. Uçma denemem böyleydi.”

İsmim Türkan Şoray’dan geliyor

Şoray Uzun, isminin Türkan Şoray’dan esinlenilerek koyulduğunu söyledi ve ekledi: “Annem bana hamileyken babam Türkan Şoray’ın fotoğrafının olduğu sakız görmüş. Beni de kız bekliyorlarmış. ‘Türkan olacak ismi’ demiş. Adım oradan geliyor.”

SARUHAN HÜNEL'İN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Saruhan Hünel, kardeşi Aslı Hünel’in programına konuk oldu. Oyuncu, aslında komik ve eğlenceli biri olduğunu ama izleyicinin kendisini öyle rollerde görmek istemediğini söyledi: “Özel hayatta eğlenceli olmam demek dizide veya filmde de aynı etkiyi yapacak anlamına gelmiyor. Ben iyi kahraman ve aşk adamı oynamaya devam etmeyi tercih ediyorum.” Hünel, gelen rolleri kabul ederken çok dikkatli olduğunu belirtip başından geçen bir anısını anlattı:

“Timur Savcı, ‘Bir dizi yapıyorum o dizide sana çok güzel bir rol var ve ben senin orada olmanı çok istiyorum’ demişti. Tarihi dizi olduğunu söyleyince, ‘Türkiye tarihi dizilerde çok başarılı olmuyor seni tenzih ediyorum. Yok, başka bir işte çalışırız’ dedim. Benim oynamadığım iş, dünyada ve Türkiye’de çok sevilip beğenildi. ‘Muhteşem Yüzyıl’dı rol teklif ettiği dizi. O an basiretim bağlandı belki de... O dizide olsaydım çok memnun ve mutlu olurdum.”

KEREM'DEN İTİRAF

2013’te Amerika’dan Türkiye’ye gelen oyuncu Kerem Bürsin, katıldığı programda bir itirafta bulundu.

Bürsin'in ilk dizisi başrolü Hande Doğandemir, Yağmur Tanrısevsin ve Emre Kınay ile paylaştığı ‘Güneşi Beklerken’ olmuştu. Kerem Bürsin yıllar sonra şu itirafta bulundu:

“İlk geldiğimde kelime haznem dardı. Bir süre kalır, Amerika’ya dönerim diye düşünüyordum. ‘Güneşi Beklerken’den teklif gelince kalmaya karar verdim.”

“Senaryoyu okudum, ‘Liseli Kerem’ hoşuma gitti. Karakterin travmaları, asiliği, duruşu, heyecanı ilgimi çekmişti. O yaşıma kadar hep yapmak istediğim şeyleri bu karakterle yapma imkanı buldum! Dizi süreleri çok uzun olduğu için set çıkışında ben, oynadığım karakteri de evime götürmek zorunda kalıyorum. Tutku; bizim mesleğin olmazsa olmazı.”

25 YILLIK SIR

Muazzez Ersoy, 25 yıldır kimseyle paylaşmadığı sırrını açıkladı. Zeki Müren’in vefat ettiği gün TRT İzmir Stüdyolarında Ajda Pekkan’la birlikte Müren’in yanında olan Ersoy “Eğer Zeki Müren vefat etmeseydi Bodrum’a stüdyo kuracaktık ve düet yapacaktık. Bu zamana kadar bunu dillendirmedim, bir hayal olarak kalsın istedim. Keşke Türk sanat müziğinin batmayan güneşi yaşasaydı da biz düeti yapmasaydık” dedi.

ARKADAŞIMA ARATTIRDIM

Enis Arıkan yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. “20 yıl önce Saba Tümer'in Pakize Suda ile programına katılacaktım. Şebnem Bozoklu’yu arayıp ‘Programa telefonla konuklar bağlanıyor. Beni kimse aramaz, ne yapacağım’ dedim. Şebnem, ‘İsmimi değiştirip hayranınmış gibi ararım, sen üzülme' yanıtını verdi. Sonra dediğini yaptı, beni bir güzel övdü" dedi.