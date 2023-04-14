Los Angeles’ta evlenmişlerdi... Ünlü oyuncu oğlunun düğününe neden gitmedi?

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Önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülenen Karahan, haberlere sitem etti:

“63 yaşındaki adam uçaktan mı korkar? Üniversiteyi orada okudum ben. Avrupa’daki bankalarda çalıştım hep. Neden korkayım uçaktan?” Karahan, işleri nedeniyle düğüne gidemediğini söyledi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ŞEBNEM'DEN DÖNÜŞ SİNYALİ

Pandemiden bu yana sahneye çıkmayan Şebnem Ferah, 51’inci yaş gününde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dönüş sinyali verdi:

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“Sizinle şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim. Yeniden buluşuncaya kadar güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile ‘orada’ olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim.”

ROMANTİK GECE

‘Reynmen’ lakabıyla tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş, yeni sevgilisi Emire Cansu Kurtaran’la tatil için Londra’ya gitti.

Genç çift, çıktıkları romantik yemeğin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Reynmen, sevgilisinin fotoğraflarına şu yorumu yaptı: “Bayılıyorum sana.”

BELİM AĞRIYOR

Meral Çetinkaya önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Usta oyuncu, “Tchaikovsky’s Wife” filmini izlediğini söyledi. 78 yaşındaki Çetinkaya, “Belim ağrıyor. Herhalde yaşlılıktan dolayı fazla ayakta duramıyorum” dedi.

AYAĞIMLA SİZE GELDİM

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Hasan Can Kaya önceki akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Kaya, “Kendi ayağımla size geldim. Söz, başka zaman konuşuruz” diyerek muhabirlere takıldı. Ünlü komedyen, beyaz bir spor ayakkabı satın aldı. (Behlül AYDIN)

İTALYAN HOCA ALIŞVERİŞTE

Karagümrükspor’un dünyaca ünlü İtalyan hocası Andrea Pirlo, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Akşam saatlerinde geldiği AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Pirlo, futbol severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan teknik adam, yanına gelen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.