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Ünlü isimler ‘Tek Ses’ oldu

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#Özge Borak#Aylin Kontente#Sibel Taşçıoğlu
Ünlü isimler ‘Tek Ses’ oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 07:41

1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında, HIV’le ilgili farkındalık yaratmak için hekimler, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve ünlüler, “Tek Ses” projesinde buluştu. 293 kişinin sesi yapay zekâyla tek ses haline getirildi.

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Türkiye’de HIV’le ilgili farkındalık yaratmak için hekimler, dernekler, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve ünlüler “Tek Ses” projesinde buluştu.

Özge Borak, Aylin Kontente, Sibel Taşçıoğlu, Pelin Batu, Ayşegül Dinçkök, Sedef İybar, Şehsuvar Aktaş, Atilla Şendil, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Yekta Kopan ve Ogün Kaptanoğlu gibi ünlü isimlerin sesleri yapay zekâyla tek sese dönüştürüldü.

293 kişinin sesinden oluşan “Tek Ses” videosu 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında sosyal medyada bir paylaşım zinciri yaratarak büyük bir farkındalık kampanyasına dönüşecek. Proje, HIV konusunda toplumun doğru bilgilerle aydınlanması ve bireylerin korkularından arınıp daha güçlü ve cesur adımlar atmalarını desteklemek için başlatıldı.

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Doğru bilinen yanlışların altı çizildi

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Ünlü isimler, “Birlikte HIV’den güçlüyüz” çatısı altında hayata geçirilen projeyle toplumun tüm kesimlerini tek ses olmaya çağırdı.

1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen proje lansmanında ilk kez gösterilen “Tek Ses” videosu, eşzamanlı olarak ‘Birlikte HIV’den güçlüyüz’ sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Volkan Korten, Prof. Dr. Fehmi Tabak ve Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, Pozitif-İz Derneği Kurucu Üyesi Çiğdem Şimşek ve Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Noyan Harmancı’nın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda HIV alanında doğru bilinen yanlışlar ve HIV’le ilgili kamuoyu farkındalığını artırmaya yönelik adımlar konuşuldu.

Toplantıda etkin korunma yöntemleriyle bulaşın önlenebileceği ve HIV ile yaşayanların düzenli tedaviyle yaşamlarını sağlıklı bireyler olarak sürdürebileceği bilgisinin toplum genelinde yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

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#Özge Borak#Aylin Kontente#Sibel Taşçıoğlu

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