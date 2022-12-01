Onur ödülü Ali Poyrazoğlu’na

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26. İstanbul Tiyatro Festivali “onur ödülü”, bu yıl 60. sanat yılının yanı sıra kendi adını taşıyan tiyatrosunun da 50. yılını kutlayan tiyatro oyuncusu, yazarı ve yönetmeni Ali Poyrazoğlu’na sunuldu.

Poyrazoğlu ayrıca Bizet’nin Carmen’ine atıfla yarattığı yeni projesi “Habanera Makamı” ile festivale de konuk oldu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen toplam 23 tiyatro, performans ve dans gösterisinden oluşan 35 gösterim ve 6 ücretsiz yan etkinliği toplam 25 bine yakın kişi izledi.

Işıl Kasapoğlu da festivalin küratörlüğünü üstlendi. Festival kapsamında Ortaoyuncular, Ferhan Şensoy’un vefatından sonra sahnelere dönerken tarihi Ses Tiyatrosu da perdelerini açtı.