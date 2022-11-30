1,5 ay önce evlenmişlerdi... Engincan Ural'dan o iddialara yanıt geldi

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ŞAŞIRTAN İDDİA

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 9 Ekim'de nikâh masasına oturdu.

1,5 aylık evli olan çiftin evliliklerinde sorun yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Engin Can Ural konuyla ilgili olarak"Bu haberlere sadece gülüyorum" dedi.

SİBEL CAN'DAN FOTOĞRAFLI YANIT

Çok geçmeden Sibel Can, oğlu ve gelininin düğün fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile Instagram sayfasında paylaştı.

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı.



Engincan Ural’ın nikâh şahitleri arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya’ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural’a “İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat” sözleriyle takıldı.





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Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifi etmiş ve “evet” yanıtını almıştı.

GÖRKEMLİ DÜĞÜN SOSYAL MEDYADA DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü sosyal medyada da çok konuşuldu. Sevenleri çifte 'mutluluklar' diledi. Merve Kaya’nın Vakko marka gelinlik giydiği düğüne Hakan Sabancı ve Dila Tarkan gibi ünlü isimler katıldı. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

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Sibel Can oğlunun düğününde iki kıyafet giydi. Can'ın ilk tercihi yeşil uzun bir elbise olurken, ikinci tercihi pembe mini bir kostümdü. Ünlü şarkıcı gelinine değeri 1 milyon TL'yi bulan küpelerini hediye etti. Çok konuşulan düğün için çiftin 20 milyon TL harcadığı iddia edildi.

Melisa Ural törene uzun zamandır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katıldı.