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1,5 ay önce evlenmişlerdi... Engincan Ural'dan o iddialara yanıt geldi

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#Engincan Ural#Merve Kaya#Sibel Can
1,5 ay önce evlenmişlerdi... Engincan Uraldan o iddialara yanıt geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 13:46

Ekim ayında evlenen Engincan Ural ile Merve Kaya'nın evliliklerinde sorun yaşadığı ve ikilinin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Sibel Can iddiaları paylaştığı fotoğrafla yalanladı. Engincan Ural ise 'sadece gülüyorum' dedi.

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ŞAŞIRTAN İDDİA

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 9 Ekim'de nikâh masasına oturdu.

1,5 aylık evli olan çiftin evliliklerinde sorun yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edildi. 

Engin Can Ural konuyla ilgili olarak"Bu haberlere sadece gülüyorum" dedi.

SİBEL CAN'DAN FOTOĞRAFLI YANIT 

Çok geçmeden Sibel Can, oğlu ve gelininin düğün fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile Instagram sayfasında paylaştı.

1,5 ay önce evlenmişlerdi... Engincan Uraldan o iddialara yanıt geldi

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı. 

Engincan Ural’ın nikâh şahitleri arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya’ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural’a “İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat” sözleriyle takıldı.

1,5 ay önce evlenmişlerdi... Engincan Uraldan o iddialara yanıt geldi

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Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

1,5 ay önce evlenmişlerdi... Engincan Uraldan o iddialara yanıt geldi

Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifi etmiş ve “evet” yanıtını almıştı.

 

GÖRKEMLİ DÜĞÜN SOSYAL MEDYADA DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü sosyal medyada da çok konuşuldu. Sevenleri çifte 'mutluluklar' diledi. Merve Kaya’nın Vakko marka gelinlik giydiği düğüne Hakan Sabancı ve Dila Tarkan gibi ünlü isimler katıldı. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

1,5 ay önce evlenmişlerdi... Engincan Uraldan o iddialara yanıt geldi


Sibel Can oğlunun düğününde iki kıyafet giydi. Can'ın ilk tercihi yeşil uzun bir elbise olurken, ikinci tercihi pembe mini bir kostümdü. Ünlü şarkıcı gelinine değeri 1 milyon TL'yi bulan küpelerini hediye etti. Çok konuşulan düğün için çiftin 20 milyon TL harcadığı iddia edildi.

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1,5 ay önce evlenmişlerdi... Engincan Uraldan o iddialara yanıt geldi

Melisa Ural törene uzun zamandır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katıldı.

1,5 ay önce evlenmişlerdi... Engincan Uraldan o iddialara yanıt geldi

Melisa Ural abisi Engincan Ural ve Merve Kaya'nın bu fotoğrafını nikahtan önce nazar boncuğu emojisiyle paylaştı...
1,5 ay önce evlenmişlerdi... Engincan Uraldan o iddialara yanıt geldi

Sibel Can'ın Engincan, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında üç çocuğu var


 

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#Engincan Ural#Merve Kaya#Sibel Can

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