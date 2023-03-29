Ünlü çiftin mutlu günü... Doğuma 2 ay kala evlendiler!

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Sade bir tören tercih eden çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Yaşanan deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda da anne-baba olacak.

7 aylık hamile Funda Eryiğit’in yalın ve modern gelinliğini Öniz İpek Derman tasarladı. Çiftin, düğünlerini önümüzdeki aylarda yapmayı planladığı öğrenildi. (Cansu TOPCU)

ÖNCE BEBEK SONRA NİKAH

Önce bebek haberini aldılar, sonra evlenmeye karar verdiler. İşte, magazin dünyasının hamile kaldıktan sonra nikah masasına oturan ünlüleri...





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Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında, Paris’te dünyaevine girdi. Avşar kızı evlendiğinde kızı Zehra’ya 4 aylık hamileydi.

Şirin Ediger - Okan Bayülgen

Şovmen Okan Bayülgen, 4. evliliğini 7 aydır birlikte olduğu Şirin Ediger ile yaptı. Ediger, evlenmeden önce hormonal düzensizliklerden dolayı kontrol için gittiği bir hastanede anne olacağını öğrendi.

Ardından çift kısa sürede nikah masasına oturdu. 2 yıllık evliliğin ardından boşandılar. Okan Bayülgen ve Şirin Ediger’in İstanbul adında bir kızı var.

Tuba Büyüküstün - Onur Saylak

Gönülçelen dizisinde birlikte rol alan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, aşklarını 2011 yılında nikah masasına taşıdı.

Paris’te gerçekleşen düğünde Büyüküstün, ikiz bebeklerine 2 aylık hamileydi. Ünlü çift, düğünden yaklaşık 6 ay sonra bebeklerine kavuştu.

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Bergüzar Korel - Halit Ergenç

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, “Binbir Gece” dizisindeki rol arkadaşı Halit Ergenç ile 7 Ağustos 2009'da bir otelde nikah masasına oturdu.

Düğün öncesi kına gecesinde hamile olduğunu açıklayan Korel, evlendiğinde iki aylık hamileydi.

Çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.

Seçkin Piriler - Kaan Tangöze

Manken Seçkin Piriler, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 4 yıllık birlikteliğin ardından 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.

Piriler, düğünden kısa bir süre hamile olduğunu şu sözlerle açıklamıştı:

“Bugüne kadar özel hayatımla ilgili hiç konuşmadım, konuşmak da istemiyorum. Sadece çok güzel bir evliliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Hamile olduğum iddialarına gelince... Evet, hamileyim ve bebeğim üç aylık. Doğumu Amerika’da yapmak istiyorum.”

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Gülşen - Ozan Çolakoğlu

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 5 yıllık birlikteliklerini resmiyete döküp evlenmişti. Güzel şarkıcının nikahın ardından hamile olduğu ortaya çıktı.

Ünlü çift, Ocak 2017'de Azur Benan adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.

Nurgül Yeşilçay - Cem Özer

2004 yılında oyuncu Cem Özer ile evlenen Nurgül Yeşilçay da evlendiğinde hamileydi. Çift, 2015 yılında oğlu Nejat’ı kucaklarına aldı.

Ahu Yağtu - Cem Yılmaz

Manken Ahu Yağtu, Komedyen Cem Yılmaz ile 2012 yılında evlendi. Yağtu, nikah masasına otururken oğlu Ali Kemal’e 4 aylık hamileydi.

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Pelin Karahan - Bedri Güntay

Pelin Karahan, iş adamı eşi Bedri Güntay ile 2014 yılında evlendi. Ünlü çift bebek haberini alır almaz nikah masasına oturdu.

Adile Sultan Yalısı’ndaki kıyılan nikahta güzel oyuncu, 3,5 aylık hamileydi.