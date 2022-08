Ufuk Özkan annesinin evine yerleşti: Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm!

Haberin Devamı

Boşanma sonrası annesinin evine yerleşen oyuncu, esprili konuştu: “Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak döndüm.”

Özkan, ayrılık süreciyle ilgili “Kavga gürültü olmadı. Fikir ayrılıkları yaşadık. 16 sene sonra bir şeyler bitti. İki medeni insan gibi konuştuk ve yolumuza ayrı devam etmeye karar verdik” dedi.

SENİN YÜZÜNDEN

Oyuncu Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Özkan yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşıp kendine nasihatte bulundu.

İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı:

Ah safıma bak… İlk dizin, ilk başrolün... İlerde bir 10 sene sonra arkanı yasladığın ağaç seyircin sevenlerin olacak korkma… Ne yaşarsan yaşa o utangaç gülümsemen değişmeyecek abinden söz sana. Hatalar, hem de ne saçma hatalar yapacaksın. Paran çok olacak, sonra hiç olmayacak. Keşke şimdi söyleyebilseydim sana ‘arkadaşlarını iyi seç, herkese güvenme’ diye… Yaşa gör filmin sonunu sana söylemem bro (kardeş). Bu fotoğraftan 9 sene sonra en sevdiğini, idolünü kaybedeceksin. Daha çok zaman var, babanı her zamankinden daha çok sev sanki yarın yokmuş gibi olur mu? Büyük ödüller alacaksın Türkiye’deki her evin oğlu olacaksın sana söz. Çok âşık olup evleneceksin hem de 8 ay içinde! Seni harika hissettirecek bir oğlun olacak, tapacaksın ona… Sonra annen ve baban 16 sene sonra ‘artık ayrı yürüyelim’ diyecek şimdiden söyleyeyim hazırlan çok üzülürsün bilirim... Ama kadın iyi biri ve haklı. Yani senin yüzünden olacak. Yok be oğlum öyle çapkınlık! 40’ından sonra ‘teneşir paklasın’ mevzuları değil çok daha saçma… Ya bir de içme lan, başlama emi. Söz mü? Çok zayıflayacaksın yüzün güldü gördüm… Sevdiklerin ‘nen var hasta mısın’ diyecek. Yok bir şey korkma astın hemen yüzünü. Bak ne diyeceğim sana şu an konservatuar da 3’üncü sınıfsın ya Yıldız Kenter hocan seni 100’le mezun edecek hadi iyisin… Hep disiplinli ve çalışkan yorulmak bilmeyen mesleğine aşık bir aktör olacaksın. Ay inşallah kazandığını tutarsın, dua ediyorum senin için… Yalnız 47 yaşına geldiğinde senin kulağını çekeceğim! ‘Paşam sağlığına dikkat et abi nasihati…’ İyi çocuğa benziyorsun ağzın gözün kalbin bir hep öyle hatırlanacaksın daha ne diyeyim. Terbiyeni, saygınlığını kaybetmeden vur gelişine hayatın… Duanı dürüst dile, sevdiklerine ailene zaman ayır. Zamanın kalırsa ben buralardayım!”