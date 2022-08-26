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Chloe Loughnan ile Fergus Hennessy evlilik yolunda!

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#Chloe Loughnan#Fergus Hennessy#Bodrum
Chloe Loughnan ile Fergus Hennessy evlilik yolunda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 08:15

Chloe Loughnan, yeni sevgilisi Fergus Hennessy ile Bodrum’da görüntülendi. Ünlü model, evlenmeyi düşündüklerini söyledi.

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BODRUM TATİLİ

Serdar Ortaç’la evliliği sona erince İrlanda’ya dönen Chloe Loughnan, bir süre önce yeniden Türkiye’ye gelmişti. “Magazin D”nin sunuculuğunu üstlenen ünlü model, yeni bir aşka yelken açtığı hemşerisi Fergus Hennessy ile önceki gün Bodrum’da görüntülendi.

Chloe Loughnan ile Fergus Hennessy evlilik yolunda

ÇOK MUTLUYUM

Loughnan ve Hennessy Gündoğan’daki Dozo Beach’teydi. Beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken İrlandalı güzel, sorular üzerine “Fergus ile çok mutluyum. Bodrum’a ilk defa geldi ama şansımıza hava kapalı” dedi. Ünlü manken, evlenmeyi düşündüklerini de açıkladı.

Chloe Loughnan ile Fergus Hennessy evlilik yolunda

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Havanın yağmurlu olmasına aldırış etmeyen sevgililer, iskelede birlikte denizi izledi.

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