"Üçümüzün söylemesine hasret kalmışız" MFÖ uzun bir aradan sonra yeniden birlikte

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“ÜÇÜMÜZÜN SÖYLEMESİNE HASRET KALMIŞIZ”

Bir süredir tedavisi devam eden Özkan Uğur’un sahnelere dönmesiyle MFÖ uzun bir aradan sonra tam kadro olarak ilk kez Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi. Sevenlerinin tüm şarkılarına eşlik ettiği gecede MFÖ, “Sizin söylemenize hasret kalmışız, üçümüzün söylemesine hasret kalmışız” sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler. Biletleri günler öncesinden tükenen konserlerinde binlerce müziksevere unutamayacakları bir gece yaşatan efsanelerin sahnesinde yaşanan coşku görülmeye değerdi.



Hit şarkılarını eşsiz performansları eşliğinde sahneye taşıyan MFÖ seyircilerini davet ettikleri ses oyunu ile konserlerini interaktif bir şova dönüştürdü. Binlerce hayranının bire bir uydukları performanslarına MFÖ’den yıldızlı on geldi.



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“NEŞEMİZ GELDİ”

MFÖ, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özkan Uğur sağlık durumuyla ilgili “Tedavi süreci olumlu gidiyor. Sahneye çıkmamda hiçbir engel yok. Her şey güzel gidiyor” sözleriyle sevenlerinin içini bir kez daha rahatlattı. Grup arkadaşlarının aralarına dönmesiyle uzun bir aradan sonra ilk kez bir arada sahneye çıkacak olan gruptan Fuat Güner “Özkan’sız konserlerimiz olmuyordu. Biz de yapmıyorduk zaten. Şimdi geldi” derken Mazhar Alanson “Özkan geldi diye çok mutluyuz. Birimiz eksik olunca olmuyor. Nihayet neşemiz geldi” sözleri ile mutluluğunu dile getirdi. Az ve öz konserimiz olacak diyen MFÖ, yeniden bir araya geldikleri ilk konserlerini Kuruçeşme Açıkhava’da verdi.