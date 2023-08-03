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Üç villa, beş daire, 6 kebap salonu... Servetiyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu!

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#İbrahim Tatlıses#İbrahim Tatlıses Servet#İbo Show
Üç villa, beş daire, 6 kebap salonu... Servetiyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 08:06

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanladı.

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İbrahim Tatlıses, sosyal medyada hızla yayılan kişisel serveti hakkında sessizliğini bozdu.

O İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Dün bazı haber sitelerinde hızla yayılan 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' listesinde İbrahim Tatlıses'in adı birinci sırada yer aldı.

'İbrahim Tatlıses'in mal varlığı' başlıklı haberde, ünlü türkücünün kendi beyanıyla serveti şu şekilde listelendi:

"Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlısesgiyim atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV."

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Üç villa, beş daire, 6 kebap salonu... Servetiyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu

DESEM DE İNANMAYIN!

Twitter sayfasından açıklama yapan ünlü türkücü, 'Tü tü maşallah! Nazar değmez inşallah. Kurban olayım Allah’ıma bunların hepsi bizimmiş! Dersem de inanmayın' ifadelerini kullandı.

Üç villa, beş daire, 6 kebap salonu... Servetiyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu


BEN PARAMI NE YAPACAĞIMI BİLİRİM

Daha önce oğlu Ahmet Tatlıses ile 'mülk' yüzünden tartışan İbrahim Tatlıses,'Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. hepsini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım.' sözleriyle gündeme gelmişti.

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#İbrahim Tatlıses#İbrahim Tatlıses Servet#İbo Show

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