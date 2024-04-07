Tuvana Türkay: 1 kilo portakal yerine 1 tane vitamin

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Annesini doktora getirdiğini söyleyen oyuncu, elindeki iki poşet dolusu vitamini göstererek “Vitaminsiz yaşamak zor. Kendime bir sürü vitamin aldım. Mecburum, çünkü artık vitaminleri besinlerden alabileceğimiz bir durumda değil dünyamız. Doğal bir şey kalmadı. 1 kilo portakal yemektense, C vitamini almayı tercih ediyorum” dedi.

Dönem dizisinde rol alan Türkay, sorular üzerine çekimlerde zorlandığını da anlattı:

“Haftanın 6 günü setteyim. Aksiyon sahneleri zorluyor. Kılıçlarımız gerçek olduğu için ağır. Ziyadesiyle zor.”

Oyuncu, estetik yaptırmadan önceki fotoğraflarının sosyal medyada gündem olması hakkındaki soru karşısında ise tepkili konuştu:



“Herkes ne istiyorsa onu yaptırmakta özgürdür. Çok gereksiz şeyler, ben hiç o noktalarda değilim.”