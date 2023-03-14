Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Türkiye’yi ağlatan acılı baba Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu… Bu acıya yürek dayanmaz…

Güncelleme Tarihi:

#Mümtaz Gövce#Neler Oluyor Hayatta#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 14:06

Kanal D’nin hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına Mümtaz Gövce telefonla bağlanarak ilk kez canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

Haberin Devamı

6 Şubat'ta peş peşe meydana gelen iki deprem 11 ilimizi yıkarken her enkazdan acılar çıktı. Geride yürek yakan hikâyeler bıraktı. Mümtaz Gövce de depremde eşi ve 2 kızını kaybetti. Felaketten 9 gün sonra telefonuna gelen sesli mesaj ise onun adeta ikinci depremiydi. Çünkü o ses enkazda kalan 10 yaşındaki kızı Elif’in son sözleriydi: Baba, anneme ulaşamıyorum, galiba bende öleceğim. Acılı baba yaşadığı o kahredici anları canlı yayında anlattı.
“Telefon 7. günden sonra elime ulaştı ama defin işlemleri vardı. Kızım bana ulaşmak için şarjı bitene kadar 18 saat yoğun bir çaba göstermiş. Yemin ederim bu kaydı böyle göğsüme oturdu. Allah bana bir sebeple ulaştırdı. Bu da bir kerametti benim için. Benim kızımın sesini duyurmak bana nasip oldu ama orada duyulmayan birçok insanın sesini duyurmuş olduğunu düşünüyorum” dedi.

Haberin Devamı

ALLAH EVLAT ACISINI KİMSEYE YAŞATMASIN

“Sadece orada biri vefat etti tamam ama 3 gün, 5 gün sonra unutulur diye bir şey yok. Allah evlat acısını kimseye yaşatmasın. Bu dünyada kendimizi o kadar çok şey zannediyoruz ki aslında hiçbir şeymişiz. Evlatlarınız karşınızda bir beton binanın içinde yani size diyorlar ki buradalar ama dokunamıyorsunuz, kurtaramıyorsunuz. Yaşadıklarından bile emin olmadan 3 gün, 5 gün çıkarmaya çalışıyorsunuz bir ümitle. Bu ümidin bile verdiği yorgunluk, bunu anlatamam size. Belli bir günden sonra diyorsun ki; Allah’ım çok şükür en azından bedenlerine kavuştum, defnedecek bir cenazem var.” ifadelerini kullandı.

Depremde yaşanan iletişim sıkıntısıyla ilgili yeni olası facialar için GSM şirketlerine de seslendi çünkü kendisi gibi milyonlarca insan mağdur olmuştu; “GSM operatörleri hakkında burada hiç kimse konuyu açmıyor ama şebekenin olmaması sorun. Lütfen, rica ediyorum iletişime bir çözün bulun. Eğer iletişim yoksa hayat duruyor, ne dışarıdan ne içeriden. Bir şeylerin yapılabilmesi için birilerinin vefat etmesine gerek olmadan bunu düzene oturtabilirsek çok mutlu olurum.” dedi.

Gözden Kaçmasın

Konser geliri felaketin mağdurlarınaKonser geliri felaketin mağdurlarınaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mümtaz Gövce#Neler Oluyor Hayatta#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar