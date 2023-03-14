Türkiye’yi ağlatan acılı baba Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu… Bu acıya yürek dayanmaz…

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6 Şubat'ta peş peşe meydana gelen iki deprem 11 ilimizi yıkarken her enkazdan acılar çıktı. Geride yürek yakan hikâyeler bıraktı. Mümtaz Gövce de depremde eşi ve 2 kızını kaybetti. Felaketten 9 gün sonra telefonuna gelen sesli mesaj ise onun adeta ikinci depremiydi. Çünkü o ses enkazda kalan 10 yaşındaki kızı Elif’in son sözleriydi: Baba, anneme ulaşamıyorum, galiba bende öleceğim. Acılı baba yaşadığı o kahredici anları canlı yayında anlattı.

“Telefon 7. günden sonra elime ulaştı ama defin işlemleri vardı. Kızım bana ulaşmak için şarjı bitene kadar 18 saat yoğun bir çaba göstermiş. Yemin ederim bu kaydı böyle göğsüme oturdu. Allah bana bir sebeple ulaştırdı. Bu da bir kerametti benim için. Benim kızımın sesini duyurmak bana nasip oldu ama orada duyulmayan birçok insanın sesini duyurmuş olduğunu düşünüyorum” dedi.

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ALLAH EVLAT ACISINI KİMSEYE YAŞATMASIN



“Sadece orada biri vefat etti tamam ama 3 gün, 5 gün sonra unutulur diye bir şey yok. Allah evlat acısını kimseye yaşatmasın. Bu dünyada kendimizi o kadar çok şey zannediyoruz ki aslında hiçbir şeymişiz. Evlatlarınız karşınızda bir beton binanın içinde yani size diyorlar ki buradalar ama dokunamıyorsunuz, kurtaramıyorsunuz. Yaşadıklarından bile emin olmadan 3 gün, 5 gün çıkarmaya çalışıyorsunuz bir ümitle. Bu ümidin bile verdiği yorgunluk, bunu anlatamam size. Belli bir günden sonra diyorsun ki; Allah’ım çok şükür en azından bedenlerine kavuştum, defnedecek bir cenazem var.” ifadelerini kullandı.



Depremde yaşanan iletişim sıkıntısıyla ilgili yeni olası facialar için GSM şirketlerine de seslendi çünkü kendisi gibi milyonlarca insan mağdur olmuştu; “GSM operatörleri hakkında burada hiç kimse konuyu açmıyor ama şebekenin olmaması sorun. Lütfen, rica ediyorum iletişime bir çözün bulun. Eğer iletişim yoksa hayat duruyor, ne dışarıdan ne içeriden. Bir şeylerin yapılabilmesi için birilerinin vefat etmesine gerek olmadan bunu düzene oturtabilirsek çok mutlu olurum.” dedi.